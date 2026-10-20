Últimas encuestas de las elecciones en Brasil 2026: quién va ganando hoy para la segunda vuelta

Los ciudadanos habilitados para votar en Brasil definirán a su próximo presidente en el balotaje de este domingo 25 de octubre y, dada la importancia institucional de esta votación es importante conocer lo que reflejan las últimas encuestas de las elecciones en Brasil 2026 y quién va ganando hoy para la segunda vuelta.

Los brasileros vuelven a las urnas este domingo Tadeo Bourbon

Los relevamientos de opinión en los últimos días reflejan un disminución del porcentaje de diferencia entre el actual mandatario Luiz Inacio Lula da Silva y el candidato opositor Flavio Bolsonaro, lo que encamina la votación a un escenario de empate técnico, dado que ninguno obtiene el suficiente caudal de votos para consagrarse con comodidad.

Quién va ganando hoy para la segunda vuelta en Brasil

La encuesta más reciente de la consultora BTG/Nexus, publicada el lunes 19 de octubre, indica que para las elecciones presidenciales de 2026, en votos totales, Flavio Bolsonaro reúne el 46,5% de intención de voto, frente al 45,9% del presidente Lula da Silva, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de 0,6 puntos porcentuales. El 4,7% de los votos fueron nulos o inexistentes, mientras que el 2,9% no supo o no respondió.

En el recuento de votos válidos, que excluye los votos en blanco, nulos e indecisos, Flavio Bolsonaro obtiene el 50,3%, frente al 49,7% de Lula. El resultado indica una contienda reñida entre ambos candidatos, con Bolsonaro aventajando numéricamente dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Con estos porcentajes se presenta un escenario de empate técnico para el balotaje del domingo y cobra relevancia la inclinación de los indecisos al momento de presentarse a votar.

Los datos técnicos de la encuesta resaltan que se realizó por teléfono entre el 16 y el 18 de octubre de 2026, con 2002 votantes mayores de 16 años en los 27 estados de Brasil. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%.

Cabe aclarar que en las semanas previas la diferencia entre ambos candidatos era de dos puntos, una disminución importante que ahora se ubica en apenas décimas.

Los datos de la última encuesta de las elecciones en Brasil 2026

Flavio Bolsonaro (PL): 46,5%

Lula (PT): 45,9%

En blanco/nulo/ninguno: 4,7%

Indecisos: 2,9%

Los porcentajes, según las encuestas, para Lula da Silva y Flavio Bolsonaro

Dónde cosecha más votos cada candidato

Sobre el perfil de los electores brasileros, en las encuestas se destaca que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente liberal.

Cuando se analiza la intención de voto de acuerdo a la formación educativa, Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior.

Para el balotaje, Bolsonaro obtiene más adhesiones en el Norte, Sur, Sudeste y Centro-oeste; mientras que Lula reúne mayor cantidad de votos en el Nordeste.

En el análisis por edad, Bolsonaro y Lula se encontraban empatados en la intención de voto de los electores de entre 16 y 24 años, por lo que ese sector puede ser el que defina la elección del domingo.