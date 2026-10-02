Lula gana terreno en una encuesta, pero el balotaje con Bolsonaro sigue en empate técnico

SAN PABLO.– Cuando faltan solo dos días para las elecciones presidenciales de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva llega a la primera vuelta con una ventaja de cinco puntos sobre Flávio Bolsonaro entre los votos válidos, pero con un escenario mucho más ajustado ante un eventual balotaje, según la última encuesta de Datafolha difundida este jueves.

El presidente brasileño reúne el 45% de los votos válidos, frente al 40% del senador del Partido Liberal (PL), hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Más atrás aparecen Augusto Cury, de Avante, con el 4%, y Ronaldo Caiado, del PSD, y Renan Santos, de Missão, con el 3% cada uno.

Los números confirman el escenario que viene dominando la recta final de la campaña. Lula mantiene la delantera para la primera vuelta del domingo, pero todavía está lejos del 50% más uno de los votos válidos que necesitaría para evitar un balotaje. Si ninguno de los candidatos supera ese umbral, los dos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Cuando se contabilizan también los votos blancos, nulos e indecisos, Lula obtiene el 42% de las intenciones de voto y Flávio Bolsonaro el 38%. En la medición anterior de Datafolha, el mandatario registraba el 40% y su principal adversario el 36%, por lo que ambos crecieron dos puntos y la distancia entre ellos se mantuvo en cuatro.

Flávio Bolsonaro sale de un gimnasio tras reunirse con practicantes de jiu-jitsu durante un acto de campaña en San Pablo NELSON ALMEIDA - AFP

La carrera, sin embargo, se vuelve mucho más cerrada cuando Datafolha proyecta una eventual segunda vuelta. En ese escenario, Lula alcanza el 48% y Bolsonaro el 45%, una diferencia de tres puntos que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales y configura un empate técnico. En la encuesta anterior, el presidente aparecía con el 47% y el senador con el 45%.

El último sondeo también muestra una elección con un electorado cada vez más consolidado. La amplia mayoría de quienes expresaron una preferencia asegura que su decisión ya está tomada, un dato que reduce el margen para grandes movimientos en las últimas horas de campaña. Entre los votantes de los dos principales candidatos, la fidelidad es especialmente alta.

La polarización también queda reflejada en otro indicador: Lula y Flávio Bolsonaro registran el mismo nivel de rechazo, del 45%. Son, por amplia diferencia, los dos candidatos que generan mayor resistencia entre los electores, en una elección nuevamente organizada alrededor de los campos políticos identificados con el lulismo y el bolsonarismo.

Un vendedor ofrece banderas de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en Brasilia Eraldo Peres - AP

El mapa electoral, además, continúa mostrando divisiones marcadas. Lula conserva sus mejores números entre los sectores de menores ingresos y en el nordeste, mientras Bolsonaro obtiene resultados más altos entre los evangélicos, los votantes del sur y segmentos de mayores ingresos. Entre quienes tienen ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos, por ejemplo, Lula obtiene el 50% frente al 28% de Bolsonaro; entre quienes perciben entre dos y cinco salarios mínimos, el senador se impone por 47% a 34%.

Datafolha entrevistó a 2506 electores de 16 años o más entre el 29 de septiembre y el 1° de octubre. El sondeo tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Un debate que nunca ocurrió

La publicación de la encuesta coincidió con un inesperado giro en el último gran acto televisivo de la campaña. Flávio Bolsonaro canceló a último momento su participación en el debate de TV Globo, apenas unas horas antes de que comenzara, después de que Lula ya hubiera anunciado que tampoco asistiría.

“Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el Tribunal Superior Electoral”, escribió Bolsonaro en X.

Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE.

A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas.

Em breve mais detalhes. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 1, 2026

Su decisión se produjo después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) modificara las condiciones bajo las cuales debía realizarse el encuentro. Entre otras cosas, la Justicia Electoral impidió que Globo colocara una silla vacía para representar la ausencia de Lula y estableció restricciones para que los candidatos presentes utilizaran sus intervenciones para interpelar al mandatario ausente.

La retirada de Bolsonaro terminó provocando la cancelación del debate, que debía ser el último antes de la votación del domingo. Lula había decidido no participar y, tras la baja de su principal rival, Globo consideró que ya no estaban dadas las condiciones para mantener el encuentro con los demás candidatos.

Agencias AFP y Reuters