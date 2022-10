Lula obtiene los apoyos de Simone Tebet y de Fernando Henrique Cardoso para la segunda vuelta ante Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO.- En carrera por sumar aliados para el ballottage, el expresidente Lula da Silva obtuvó este miércoles el apoyo de la senadora Simone Tebet, tercera en la primera vuelta del domingo pasado, un valioso respaldo en su aspiración por llevarse el triunfo definitivo el próximo 30 de octubre.

La Senadora centrista anunció su apoyo en un video publicado en sus redes sociales. Previamente habían almorzado juntos en una reunión en la casa de la dirigente del PT Marta Suplicy, exalcaldesa de San Pablo, donde Tebet le entregó cinco sugerencias que espera ver incorporadas en el programa de gobierno de Lula.

Tebet destacó sus más de 4,9 millones de votos por el tercer lugar en la carrera presidencial y dijo que no estaba “autorizada a abandonar las calles y las plazas mientras la decisión soberana del electorado lo autorice”.

Simone Tebet, centro, durante uno de los debates de campaña, junto a Jair Bolsonaro y Luiz Inacio Lula da Silva

“Por el amor que tengo a Brasil, a la democracia y a la Constitución, pido disculpas a mis amigos que rogaron por mi neutralidad, para decir que lo que está en juego es mucho más grande que todos nosotros”, dijo Tebet. “En este momento tan grave de nuestra historia, omitirme sería traicionar mi historia de vida pública. No voy a anular mi voto, no voy a votar en blanco, no hay lugar para la omisión de mi moral”, añadió.

Tebet también criticó al presidente Jair Bolsonaro y su gestión durante la pandemia, y dijo que aún mantiene sus críticas a Lula, incluyendo el pedido de “voto útil” en la recta final de la campaña presidencial. “Le daré mi voto, porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución, que no conozco en el actual presidente”, señaló.

Entre las propuestas sugeridas a la campaña de Lula, Tebet defendió medidas relacionadas con la educación, la salud, la economía y el ingreso, además de pedir la continuidad del proyecto de equiparación salarial entre hombres y mujeres, así como la igualdad racial.

Fernando Henrique Cardoso Michelle Mishina Kunz / nYT - Shutterstock

Lula también obtuvo el apoyo del dos veces presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 y 2002). “En este segundo turno voto por una historia de lucha, por la democracia y por la inclusión social, voto a Luiz Inácio Lula da Silva”, escribió el exmandatario en las redes sociales.

Cardoso es el líder histórico del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centro) agrupación que hizo una firme oposición a los gobiernos de Lula (2003-2010), del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda). Sin embargo, en 2021 Cardoso y Lula se reencontraron estableciendo una relación amistosa.

La semana pasada Cardoso, de 91 años, divulgó una carta en la que expresó críticas al presidente Bolsonaro dando a entender que votaría a Lula en el primer turno, aunque no citó explícitamente al dirigente del PT.

Lula ya contaba con el apoyo de Ciro Gomes, cuarto en la contienda del domingo. Entre Gomes y Tebet sumaron 8,5 millones de votos. Bolsonaro, por su parte, ganó la adhesión de los gobernadores de los estados de San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres más poblados de Brasil.

O Globo/GDA y Agencia ANSA

