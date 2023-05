Lula reveló qué le pidió a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el G-7: “Démosle a Argentina un poco de tiempo para recuperarse”

Saio do G7 mais otimista do que nunca. Vamos estabelecer fortes parcerias com o mundo. As pessoas gostam muito do Brasil e estão muito felizes com a volta da democracia e nossa volta ao cenário internacional. Agora, temos um longo voo pela frente. Boa noite, Brasil!



📸:… pic.twitter.com/huVr09YCcJ