“Magnifica Humanitas”: la encíclica completa del papa León XIV

ROMA.- El papa León XIV pidió el lunes una regulación sólida de la inteligencia artificial y que sus desarrolladores trabajen por el bien común en lugar de por el lucro, en un amplio manifiesto sobre cómo salvaguardar a la humanidad mientras la tecnología impacta en todo, desde el trabajo hasta la guerra.

“Magnifica Humanitas” (Humanidad Magnífica), la primera encíclica de León, había sido esperada con entusiasmo desde que el primer papa nacido en Estados Unidos anunció, días después de su elección, que consideraba que la IA era el mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad.

El papa León XIV presentó su primera encíclica, “Magnifica Humanitas” ALBERTO PIZZOLI - AFP

En el texto, León denunció la “cultura del poder” que impulsa la carrera por la IA, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia. Declaró que “no es permisible” confiar decisiones irreversibles y letales a sistemas de IA, lo que abre otro punto de fricción entre el papa estadounidense y el gobierno de Trump, que ha trabajado de manera agresiva para desregular el desarrollo de la IA.

Además, el pontífice deplora las guerras, la carrera armamentista, las crecientes desigualdades y la concentración de poder en pocas manos, y disculpa el papel de la Santa Sede en la legitimación de la esclavitud.

La encíclica completa

Con información de AP