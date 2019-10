El camión que transportaba 39 cuerpos, fue encontrado al este de Londres Fuente: AFP

"Lo siento, Mamá. Mi camino en el exterior no fue exitoso. Mamá, te quiero mucho. Estoy muriendo. No puedo respirar. Soy de Zheng, Can Loc, Ha Tinh, Vietnam. Lo siento, mamá". Estos fueron los mensajes finales que Tra My, una migrante vietnamita de 26 años, le envió a sus familiares el martes por la noche. Fue una de las 39 personas que murieron en el acoplado de un camión remolque en Essex, Reino Unido.

El mensaje fue difundido por la ONG Human Right, que confirmó la autenticidad de los chats que la joven envió a su familia desde el interior del container donde murió minutos más tarde. Fue encontrada dos días después.

La policía británica anunció hoy el arresto de un hombre y una mujer, sospechosos de homicidio, dentro de la investigación que se lleva a cabo. Al mismo tiempo, los investigadores se preparaban para iniciar las primeras autopsias de los cuerpos, ocho mujeres y 31 hombres.

Los dos detenidos tienen 38 años y son oriundos de Warrington, al norte de Inglaterra. Son sospechosos de homicidio y conspiración para tráfico de personas, según la policía.

Desde el miércoles, permanece arrestado, además, el conductor del camión, un joven de 25 años de Irlanda del Norte. Los cadáveres fueron trasladados a un hospital cercano y las autopsias intentarán aclarar la identidad de las víctimas y cómo murieron.

El remolque había llegado el miércoles a Purfleet, en el estuario del río Támesis, en un ferry desde el puerto belga de Zeebrugge. El camión que recogió el remolque salió del puerto 35 minutos antes de la llamada.

Llevará tiempo identificar a las víctimas

"El proceso de identificación de víctimas probablemente tome algún tiempo", precisaron los voceros de la policía de Essex. "Será una parte laboriosa pero crucial de la investigación", agregaron. Los detectives también realizaron registros en tres lugares diferentes de Irlanda del Norte.

Esta investigación es la más importante llevada a cabo en Gran Bretaña desde los atentados suicidas de 2005 en Londres. El primer ministro Boris Johnson describió el descubrimiento del miércoles como una "tragedia inimaginable".

Varias preguntas siguen sin respuesta, entre ellas, cuándo entraron las víctimas en el remolque refrigerado, donde las temperaturas pueden descender hasta -25 grados centígrados. El cruce a Purfleet desde Zeebrugge, uno de los puertos para cargas en camiones más transitados del mundo, tarda entre nueve y 12 horas.

Los investigadores belgas también intentan aclarar de dónde venía el remolque antes de llegar al puerto belga. "Tenemos varias maneras de reconstruir la ruta del contenedor pero no son instantáneas, puede llevar tiempo", dijo a la agencia AFP Eric Van Duyse, vocero de la fiscalía federal belga.

Tráfico de personas

El periódico británico The Times dijo hoy que estas muertes deberían servir para impulsar la lucha contra el tráfico de personas que llevan a cabo bandas criminales.

"Esta última catástrofe debe renovar los esfuerzos para abordar este problema", pidió el diario en su editorial.

Hua Po, analista político con sede en Pekín, precisó que el flujo de trabajadores chinos que llega a Europa aumentó ya que "la propia política de China se volvió cada vez más conservadora y cerrada" bajo el presidente Xi Jinping.

"La supervivencia de las empresas privadas es cada vez más difícil, lo que resulta en un aumento del número de desempleados", dijo Po a la agencia AFP.

Según la Agencia Nacional de lucha contra el Crimen (NCA, según sus siglas en inglés), el número de migrantes que entra clandestinamente al Reino Unido en contenedores y camiones aumentó desde hace algunos años.

En informes recientes, la NCA lamentaba la "utilización creciente de métodos para hacer entrar clandestinos cada vez más arriesgados", principalmente desde el puerto de Calais, en Francia, desde Zeebruges o por el túnel de La Mancha.