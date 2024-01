escuchar

WASHINGTON.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendó a las aerolíneas inspeccionar “lo antes posible” las puertas de otro modelo de avión de Boeing, el 737-900ER, tras los incidentes observados en los modelos 737 MAX 9 de la empresa estadounidense que tienen diseño muy similar.

“Se exhorta a las empresas a realizar inspecciones visuales” para garantizar que las puertas ensambladas no tengan defectos, indicó la FAA en un comunicado el domingo por la noche.

El Boeing 737-900ER es un modelo más antiguo que la serie MAX pero, de acuerdo con la FAA, tiene similitudes en el diseño de las puertas.

El anuncio de la FAA se produce tras el incidente ocurrido el 5 de enero durante un vuelo de la Alaska Airlines durante el cual se desprendió una puerta ciega de un Boeing 737 MAX 9 que salía de Portland (estado de Oregón) hacia Ontario (California).

Desde entonces, la FAA ordenó que 171 de los 218 aparatos en circulación del Max 9 permanezcan en tierra hasta finalizar su inspección. Estos aviones recién volverán a volar cuando ya no haya dudas sobre su seguridad, resaltó la agencia.

La FAA dijo que el tapón de la puerta del 737-900ER, que no forma parte de la línea Boeing Max, aún no ha sido un problema.

“Como capa adicional de seguridad, la Administración Federal de Aviación recomienda que los operadores de aviones Boeing 737-900ER inspeccionen visualmente los tapones de las puertas de salida intermedia para garantizar que la puerta esté correctamente asegurada”, dijo la agencia en un comunicado.

La FAA recomienda que las aerolíneas que utilizan el Boeing 737-900ER inspeccionen inmediatamente los cuatro lugares utilizados para asegurar el tapón de la puerta al fuselaje. El Boeing 737-900ER tiene más de 11 millones de horas de operación y alrededor de cuatro millones de ciclos de vuelo, según la agencia.

“Apoyamos plenamente a la FAA y a nuestros clientes en esta acción”, dijo Boeing en un comunicado.

Alaska Airlines, United Airlines y Delta Air Lines, que utilizan el 737-900ER, dijeron en declaraciones que ya habían comenzado a revisar los tapones de las puertas de su flota. Ninguno de ellos espera que se produzcan interrupciones en sus operaciones.

El incidente que involucró al vuelo 737 Max 9 de Alaska Airlines a principios de este mes no resultó en lesiones graves, pero podría haber sido mucho más grave si hubiera ocurrido cuando el avión estaba en su altitud de crucero. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando el incidente con la esperanza de saber qué causó que el tapón de la puerta fuera expulsado del avión.

La recomendación de seguridad del domingo fue la última de una serie de actualizaciones emitidas por la FAA después del incidente del 5 de enero, que la agencia había dicho anteriormente “nunca debería haber sucedido y no puede volver a suceder”. Además de dejar en tierra el avión Max, los funcionarios federales aumentaron su supervisión del proceso de producción de Boeing y lanzaron una investigación sobre posibles fallas, incluido el papel de un proveedor clave.

