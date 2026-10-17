Masivas protestas sacuden el gobierno de Macron en Francia: fuertes choques con la Policía y más de 150 detenidos

PARÍS (AFP).- Las autoridades francesas detuvieron este sábado a decenas de personas al inicio de otra jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida, clave para medir el malestar social en el convulso final de la presidencia de Emmanuel Macron.

Disturbios por toda Francia

A seis meses de la elección para elegir a su sucesor, un llamado titulado “Amarillos y jóvenes” exhorta a protestar juntos al movimiento de los chalecos amarillos, a la generación Z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados y más.

Protestas estudiantiles en Francia ap - AP

“Hoy hay un punto de convergencia de muchas rabias, todas legítimas y todas más o menos conectadas”, aseguró Florine Pigny, una tatuadora de 36 años residente en los suburbios de París que se muestra preocupada por el “futuro” de su hija y por la situación de los servicios públicos.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra el aumento del costo de vida —sumándose a las reivindicaciones de los estudiantes— en París, el sábado 17 de octubre de 2026 ap - AP

Desde hace semanas, en paralelo a las protestas de estudiantes de liceo que reclaman mejores condiciones, surgió en las redes sociales un llamado a manifestar contra el encarecimiento de la vida, que en Francia se plasma especialmente en un aumento del combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero.

Manifestantes sostienen una pancarta en la que se lee «El pueblo vencerá» mientras permanecen sobre el tejado de un edificio durante una protesta contra el «alto costo de la vida» en Montpellier, en el sur de Francia Agencia AFP - AFP

Según el sitio 17octobregiletjaune.net, se prevén cerca de 1500 acciones de protesta en todo el país. Desde inicios de la mañana, se registraron bloqueos de rutas o rotondas -lugar simbólico de los chalecos amarillos- en varios puntos como Rennes, Marsella y Lyon.

Manifestantes sostienen pancartas durante una protesta a lo largo de la circunvalación de La Rochelle, en el oeste de Francia, el 17 de octubre de 2026. La acción forma parte de una convocatoria de movilización a escala nacional que reúne a diversos colectivos —desde antiguos «chalecos amarillos», estudiantes de secundaria y universitarios, hasta activistas climáticos e incluso agricultores— para protestar contra el «alto costo de la vida» Agencia AFP - AFP

“A finales de mes ya no me queda nada, los precios suben pero los salarios no. No podemos más, nos ahogamos”, denunció Franck, un funcionario que se manifestó en Guéret, centro de Francia, junto a unas 300 personas, de las cuales una cuarta parte eran estudiantes de secundaria.

Esta fotografía muestra el símbolo anarquista dibujado en una pared dentro del Ayuntamiento de Marsella, después de que manifestantes irrumpieran en el edificio Agencia AFP - AFP

Las autoridades prevén alrededor de 200.000 manifestantes, 40.000 en París, en este primer día de dos semanas de vacaciones escolares.

Represión en las manifestaciones en París

Tensiones y detenidos

Al inicio de la manifestación en las grandes ciudades, las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para impedir marchas no autorizadas por las calles de la capital, según las autoridades.

Manifestación del 17 de octubre: un coche en llamas en la plaza de la República en París

La policía controlaba lugares estratégicos como las estaciones de tren o la turística avenida de Champs-Élysées, donde se prohibió manifestar.

En la plaza de la República, de donde debía partir la manifestación parisina, se registraron escenas de tensión entre los manifestantes y la policía, que lanzó gases lacrimógenos.

Manifestantes sostienen una pancarta en la que se lee «Revolución o muerte» durante una protesta en la circunvalación de La Rochelle, en el oeste de Francia Agencia AFP - AFP

Hacia el mediodía, 166 personas habían sido detenidas, según el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Avanza la policía con porras y gas lacrimógeno en el sector de la Ópera en París para poner fin a un cortejo de varias cientos de personas

La movilización marca el retorno del movimiento de los Chalecos amarillos, cuyas protestas en 2018 y 2019 contra el alza prevista de un impuesto al combustible marcaron el primer mandato del presidente centroderechista. Las imágenes de violencia, con destrozos incluso en el simbólico Arco del Triunfo y saqueos de tiendas, y la acción policial, que provocó que manifestantes perdieran ojos, conmocionaron entonces a Francia.

Estallan enfrentamientos durante una manifestación en la Place de la Bourse, en Burdeos (suroeste de Francia), el 17 de octubre de 2026. La protesta, convocada a nivel nacional, reunió a diversos colectivos que expresaban su descontento: antiguos «chalecos amarillos», estudiantes de secundaria y universitarios, activistas climáticos e incluso agricultores Agencia AFP - AFP

Nuñez advirtió que las fuerzas de seguridad podrán usar granadas aturdidoras en caso de disturbios urbanos. Las autoridades habían restringido su uso en las protestas estudiantiles, después de que un joven perdiera una mano.

Miembros de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) de Francia montan guardia durante una manifestación contra el «alto costo de la vida» en Lille, en el norte de Francia Agencia AFP - AFP

El viernes, Macron lanzó un llamado “a la calma” y estimó que el “derecho a manifestarse” debe ir acompañado de “respeto”, sin “insultar” ni “romper” nada.

En las últimas semanas, en Francia se registraron miles de detenciones, cientos de heridos e incendios en escuelas, a medida que el inicio del nuevo curso escolar derivó en protestas estudiantiles a nivel nacional.

Entre los manifestantes, algunas lesiones especialmente espantosas sufridas por adolescentes fueron atribuidas a armas policiales de control de disturbios. Nuñez suspendió el uso de un tipo de granada aturdidora policial contra los jóvenes manifestantes después de que un adolescente de 15 años perdiera una mano.

Greta Thunberg en las protestas en París el martes John Leicester - AP

La activista por el clima y la justicia social Greta Thunberg se unió a estudiantes en una escuela secundaria del suburbio parisino de Saint-Denis el martes.

“Respuestas políticas”

Dos tercios de los franceses apoyan el regreso de los Chalecos amarillos, según un sondeo de Elabe de mediados de septiembre, que coloca a la ultraderechista Marine Le Pen -líder de las encuestas de cara a las presidenciales- como la candidata mejor considerada para aumentar el poder adquisitivo.

Esta fotografía muestra sillas y mesas esparcidas por el suelo, así como la pantalla de un televisor dañada, en el interior del Ayuntamiento de Marsella Agencia AFP - AFP

El primer ministro, Sébastien Lecornu, intentó en los últimos días responder a parte del malestar, con el anuncio de nuevos fondos para el sector agrícola en 2027, la liberación de 10 millones de barriles de gasóleo para intentar bajar los precios y ayudas a las localidades rurales, entre otros.

Marine Le Pen LOU BENOIST - AFP

Pero “el gobierno tiene que aportar respuestas políticas sobre su presupuesto, sobre la cuestión de los salarios, sobre el bloqueo de los precios del combustible”, declaró en radio Agathe Le Berder, del sindicato de la Confederación General del Trabajo.

La movilización llega cuando el gobierno busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 que contemplan un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (US$60.780 millones) para sanear las arcas públicas.

Con la elección presidencial de abril en el punto de mira, las fuerzas oficialistas y de extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) del presidenciable Jean-Luc Mélenchon de aprovecharse de la tensión social.