Francia suspende el uso de granadas aturdidoras para controlar las protestas estudiantiles

PARÍS.- Francia suspendió el miércoles el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente perdiera una mano a causa de uno de estos artefactos durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Organizaciones de derechos humanos, estudiantes y algunos opositores políticos han acusado a la policía francesa de emplear una fuerza desproporcionada durante una ola de protestas estudiantes que dura ya más de dos semanas y que ha puesto de manifiesto un profundo descontento social de cara a las elecciones del próximo año.

Más de 6500 personas, en su mayoría menores, fueron arrestadas en el marco de esta movilización para reclamar mejores condiciones en las escuelas. Además cientos de estudiantes, policías y personal docente resultaron heridos.

Una manifestante yace en el suelo mientras es detenida por agentes antidisturbios franceses durante una manifestación en solidaridad con estudiantes de secundaria cerca del Instituto de Ciencias Políticas de París JULIEN DE ROSA - AFP

El martes, después de que una nueva jornada de movilización reuniera a 256.000 estudiantes, profesores y padres, el presidente, Emmanuel Macron, convocó a miembros clave de su gobierno, que negó una “represión policial” contra los manifestantes.

En una entrevista a la radio francesa RTL, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantes hasta dilucidar los incidentes ocurridos.

Les forces de l’ordre de la République ne répriment pas la jeunesse mais protègent et encadrent les élèves et étudiants qui veulent porter pacifiquement leurs revendications. Elles interviennent en revanche avec fermeté et sans délai pour faire cesser les dégradations, violences,… https://t.co/88yWXc4IEH — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 4, 2026

Según una fuente sindical policial, el estudiante de 15 años perdió la mano cuando recogió una granda de dispersión lanzada por la policía en Lens, en el norte de Francia.

Además, otro estudiante de 14 años en el noroeste de París perdió varios dientes por el estallido de una granada de gas lacrimógeno a muy poca distancia.

El ministro explicó que la suspensión se aplica “únicamente para las protestas de estudiantes de escuelas” y “solo durante el tiempo necesario para comprender lo que ocurrió”.

Estudiantes corean consignas frente a una escuela secundaria bloqueada en protesta por la falta de recursos en las escuelas, en París Thibault Camus - AP

Bally Bagayoko, el alcalde de Saint-Denis, que se ha convertido en un ícono de las protestas estudiantiles tras unirse a ellas y ser gaseado por la policía, indicó en un comunicado en X que ha sido “testigo del uso totalmente desproporcionado de la fuerza contra jóvenes que simplemente quieren ser escuchados”.

“Me mantengo firme en mi postura de estar del lado de mis vecinos, y los estudiantes de ‌secundaria son mis vecinos”, dijo.

“Hizo falta que varios niños quedaran mutilados de por vida para que Nuñez renunciara a usar granadas contra estudiantes de secundaria”, criticó Manuel Bompard, coordinador nacional del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

En cambio, la ultraderechista Marine Le Pen, favorita en las encuestas para las presidenciales de 2027, acusó a Macron de colocarse “siempre del lado de quienes atacan a la policía”.

Nos forces de l'ordre méritent le soutien de la Nation, pas les mises en cause permanentes du pouvoir.



Pendant que l'extrême gauche diffuse de fausses accusations pour attiser les violences, Emmanuel Macron choisit encore de fragiliser ceux qui protègent les Français. pic.twitter.com/vfCBe15JlG — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 7, 2026

Aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas desembocaron ocasionalmente en violencia. El gobierno reportó 215 estudiantes, 715 policías y 85 miembros del personal docente heridos.

La policía abrió 18 investigaciones internas sobre denuncias de mala conducta desde que comenzaron las protestas, dijo Núñez.

Pese a estas medidas del gobierno, varios sindicatos de educación llamaron a la huelga y a nuevas manifestaciones para el jueves.

“Aterrorizados”

Desde septiembre, estudiantes de entre 15 y 18 años bloquearon cientos de colegios para denunciar la falta de profesores y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

Agentes antidisturbios permanecen de pie mientras los fuegos artificiales estallan sobre ellos durante una manifestación de estudiantes de secundaria junto a un sindicato de profesores en Lyon OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Aunque la mayoría de las escuelas reabrieron el miércoles, más de 500 seguían parcialmente cerrados por estudiantes que bloquearon sus puertas con contenedores de basura.

Varios abogados que representan a adolescentes detenidos dijeron que sus clientes habían sufrido violencia física e insultos.

Ainoha Pascual, abogada de tres menores en París, dijo que los habían “aterrorizado”. “Una inmensa mayoría llega bajo custodia lesionada”, por golpes de porra o por haber sido arrastrados por el suelo, añadió.

Prisca Ancion, del Colectivo por la Acción Judicial, dijo que todos y cada uno de los estudiantes detenidos informaron haber sufrido “insultos, bofetadas, presión de la cabeza contra el suelo, llaves de estrangulamiento”.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecerá un discurso el miércoles para hablar de las protestas y las finanzas públicas, justo cuando el Parlamento empezó a estudiar el controvertido proyecto de presupuestos de 2027.

El gobierno propuso un ajuste fiscal de más de 60.000 millones de dólares para limitar el elevado déficit y una deuda pública récord.

Sin embargo, su aprobación se prevé complicada a meses de las elecciones presidenciales de 2027 para elegir sucesor a Macron.

Agencias AFP y Reuters