Mientras se intensifica la guerra con drones, los depósitos de petróleo son los nuevos blancos de ataques de Rusia y Ucrania

KIEV.- Los depósitos de petróleo ardieron en Rusia y Ucrania el miércoles, mientras ambas partes intensificaban la guerra de drones contra las infraestructuras y el Kremlin acusó a Kiev de intentar asesinar a Putin en un ataque con aviones no tripulados sobre el Kremlin.

Decenas de bomberos lucharon contra un enorme incendio que las autoridades rusas atribuyeron a un avión no tripulado ucraniano que se estrelló contra una terminal petrolera en la región sureña de Krasnodar, al este de la península de Crimea anexionada por Rusia.

Esta captura de video tomada de una grabación publicada el 29 de abril de 2023 en el canal de Telegram de Mikhail Razvozhayev, el gobernador de Sebastopol instalado por Moscú, muestra un enorme incendio en un depósito de combustible en Sebastopol. TELEGRAM/ @razvozhaev

En Ucrania, también se incendió un depósito de combustible tras un presunto ataque de un dron ruso contra la ciudad de Kropyvnytskyi, en el centro del país.

En otros lugares de Ucrania, un edificio administrativo de la región meridional de Dnipropetrovsk fue alcanzado por un dron e incendiado. Ucrania declaró haber derribado 21 de los 26 drones de fabricación iraní.

El 3 de mayo de 2023, junto al Kremlin, en el centro de Moscú, se ve una señal que prohíbe el vuelo de vehículos aéreos no tripulados (drones) sobre la zona. NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Las dos partes llevan lanzando ataques de largo alcance desde la semana pasada, en aparente previsión de la próxima contraofensiva ucraniana, que se espera sea una de las fases más decisivas de la guerra.

Tras una tregua de casi dos meses, Rusia disparó una oleada de misiles antes del amanecer del pasado viernes, incluido uno que mató a 23 civiles mientras dormían en un edificio de apartamentos de la ciudad de Uman, a cientos de kilómetros del frente.

El sábado, un presunto ataque ucraniano con drones provocó un incendio en una terminal petrolera rusa en la Crimea ocupada. El lunes, Rusia atacó decenas de viviendas y una empresa industrial en la región de Dnipropetrovsk que Kiev no identificó. Y las explosiones han hecho descarrilar trenes de mercancías en la región rusa de Briansk, adyacente a Ucrania, durante los dos últimos días consecutivos.

Las imágenes del tren descarrilado

Moscú afirma que sus ataques de largo alcance han alcanzado objetivos militares, aunque no ha presentado pruebas que lo demuestren.

Kiev no hace comentarios sobre incidentes en Rusia o en la Crimea ocupada, pero afirma que la destrucción de infraestructuras de apoyo al ejército ruso en Ucrania forma parte de los preparativos para su planeado asalto terrestre, listo para comenzar en cualquier momento.

Incendio de alto rango

Las llamas y el humo negro ondeaban sobre grandes tanques blasonados con advertencias rojas de “inflamable” en los videos publicados en las redes sociales rusas del depósito de combustible en llamas cerca del puente de Crimea.

Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, declaró en la aplicación de mensajería Telegram que el incendio ha sido clasificado como de máxima dificultad y que no se han producido víctimas.

Dijo que 188 bomberos estaban luchando contra las llamas, atacándolas con espuma. Hizo un llamamiento a la calma y dijo que no había necesidad de ordenar la evacuación de la cercana localidad de Volna.

En esta imagen, tomada de un video distribuido en el canal de Telegram del gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, el 29 de abril de 2023, se puede ver el denso humo negro y las llamas causadas por un incendio en un tanque de combustible incendiado en Sebastopol, Crimea.

La agencia rusa de noticias TASS, citando a los servicios de emergencia, dijo que el incendio fue causado por la caída de un avión no tripulado sobre las instalaciones. Moscú también había culpado a un dron de un gran incendio el sábado en Crimea, en Sebastopol, base naval de la Flota rusa del Mar Negro.

En Ucrania, el gobernador de la región central de Kirovohrad dijo que tres drones rusos habían intentado impactar contra una instalación petrolífera en la principal ciudad de la región, Kropyvnytskyi. La fiscalía indicó que se había declarado un gran incendio.

Ucrania afirma que sus defensas aéreas han neutralizado en su mayor parte los últimos ataques, especialmente en los alrededores de la capital, Kiev.

“Todos los objetivos enemigos fueron identificados y derribados en el espacio aéreo en torno a la capital”, declaró la administración militar de Kiev el miércoles por la mañana.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante varias horas en Kiev, la región circundante y la mayor parte del este de Ucrania.

Un ataque ruso contra un bloque de pisos en la ciudad de Uman, en el centro de Ucrania, causó la muerte de 23 personas, entre ellas un bebé, el 28 de abril de 2023. GENYA SAVILOV - AFP

Durante los últimos cinco meses, las fuerzas terrestres ucranianas se han mantenido principalmente a la defensiva, mientras Rusia lanzaba un enorme asalto invernal, en gran medida fallido, capturando poco terreno nuevo a pesar del combate de infantería más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Para su plan de contraataque, Kiev ha estado formando una fuerza con miles de nuevos soldados entrenados en bases occidentales y armados con cientos de nuevos tanques y vehículos blindados suministrados por Occidente. Rusia ha atrincherado fuertes fortificaciones a lo largo de la línea del frente.

Supuesto ataque al Kremlin

En un nuevo giro en esta escalada de enfrentamientos con drones, el Kremlin acusó hoy a Ucrania de un intento de asesinato contra el presidente ruso, Vladimir Putin, usando dos drones, al tiempo que ha recalcado que ambos aparatos tenían como objetivo la sede de la presidencia rusa.

Rusia acusa a Ucrania de haber intentado asesinar a Putin con un ataque de drones en el Kremlin

”El régimen de Kiev realizó esta noche un intento de atacar la residencia del presidente ruso en el Kremlin”, dijeron las autoridades rusas en un comunicado , antes de reseñar que Putin no ha resultado herido y que sigue trabajando con normalidad. “El presidente de Rusia no ha resultado herido como resultado de este acto terrorista”.

“Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin”, declaró Mijailo Podoliak, consejero presidencial. “Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar”, agregó.

Agencias Reuters y AFP

LA NACION