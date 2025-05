Misterio y versiones cruzadas por la exclusión del cardenal keniata del cónclave

El misterio rodea la exclusión del cardenal keniano John Njue del cónclave que comienza mañana en el Vaticano. Oficialmente, su ausencia se atribuye a razones de salud. Sin embargo, sus propias declaraciones sembraron dudas y contradijeron la versión oficial.

En una entrevista con el diario Daily Nation de Kenia, Njue aseguró no haber recibido ninguna invitación formal para participar en la elección del sucesor del papa Francisco. “Sinceramente, no sé por qué me excluyeron del cónclave, no entiendo la razón”, afirmó. También negó que su salud fuera un impedimento para viajar a Roma: “Quienes van allí para las elecciones suelen recibir invitaciones oficiales, y ese no fue mi caso. No es por razones de salud, realmente es difícil de comentar”.

Njue, el único cardenal keniano con derecho a voto, también se refirió a versiones que sugerían que podría haber sido excluido por haber superado el límite de edad permitido para participar: 80 años. Aunque su fecha de nacimiento figura oficialmente como diciembre de 1944 —lo que lo dejaría justo en el límite—, algunas fuentes no confirmadas indican que podría tener en realidad un año más. De hecho, según trascendidos, su edad fue corregida recientemente en el Anuario Pontificio, a solicitud del propio cardenal.

Vista de la Capilla Sixtina, donde los cardenales se reúnen para elegir al nuevo papa, en el Vaticano, el martes 6 de mayo de 2025. Vatican Media

Poco después de la publicación de sus declaraciones, la Arquidiócesis de Nairobi desmintió sus dichos. El arzobispo Philip Anyolo aseguró que Njue sí había sido formalmente invitado a través de la Nunciatura Apostólica en Kenia, pero que su estado de salud no le permitía hacer el viaje. En la misma línea, el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, aclaró que no es necesaria una invitación formal para participar en un cónclave, ya que todos los cardenales electores tienen derecho de iure a asistir. “En algunos casos, el cardenal decano realiza una verificación a través de la Nunciatura. En este caso, se realizó y la respuesta fue negativa, es decir, que el cardenal no viajaría a Roma por motivos de salud”, explicó.

El episodio se suma a una serie de confusiones recientes sobre el estado del cardenal. En septiembre de 2024, la misma Arquidiócesis de Nairobi tuvo que desmentir rumores sobre su supuesta muerte, calificándolos como “totalmente falsos y sin fundamento”. En un comunicado firmado por el obispo auxiliar Wallace Ng’ang’a Gachihi, se pidió evitar la difusión de información no verificada y se indicó que cualquier novedad sobre la salud de Njue sería comunicada a través de los canales oficiales de la Iglesia.

¿Quiénes pueden participar?

De acuerdo con la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, estos son los requisitos para que un cardenal pueda participar en la elección de un nuevo papa:

Edad : Solo pueden votar quienes no hayan cumplido 80 años el día en que la sede apostólica queda vacante (ya sea por muerte o renuncia del pontífice).

: Solo pueden votar quienes no hayan cumplido 80 años el día en que la sede apostólica queda vacante (ya sea por muerte o renuncia del pontífice). Condiciones personales : No deben estar impedidos por enfermedades graves, discapacidades físicas o mentales, ni por razones jurídicas.

: No deben estar impedidos por enfermedades graves, discapacidades físicas o mentales, ni por razones jurídicas. No se necesita invitación formal : Los cardenales electores tienen derecho de iure a participar. Sin embargo, el cardenal decano puede hacer una verificación logística, a través de las nunciaturas, para confirmar quiénes asistirán.

: Los cardenales electores tienen derecho de a participar. Sin embargo, el cardenal decano puede hacer una verificación logística, a través de las nunciaturas, para confirmar quiénes asistirán. Límite de electores : Aunque el número máximo establecido es de 120, en la práctica ha habido cónclaves con más cardenales votantes. De hecho, en el actual, participarán 133 cardenales.

: Aunque el número máximo establecido es de 120, en la práctica ha habido cónclaves con más cardenales votantes. De hecho, en el actual, participarán 133 cardenales. Participación obligatoria: La asistencia es un deber. Solo causas justificadas, debidamente comunicadas al decano del Colegio Cardenalicio, permiten una ausencia sin que sea considerada una falta grave.

