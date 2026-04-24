Qué se sabe del soldado que participó en la captura de Maduro y ganó 400.000 dólares en una apuesta en Polymarket

NUEVA YORK.– Los mercados de predicción volvieron a quedar en la mira después de que un soldado del Ejército de Estados Unidos fuera acusado de ganar 400.000 dólares gracias al uso de información privilegiada para apostar por la caída de ‌Nicolás Maduro, informó el viernes un vocero del Departamento de Justicia.

El soldado, identificado como Gannon Ken Van Dyke, fue arrestado el jueves y quedó en libertad ‌tras el pago de una fianza ⁠de 250.000 dólares.

Van Dyke, quien según los fiscales estuvo involucrado en la planificación y ejecución de la captura de Maduro el 3 de enero en Caracas, fue informado el ⁠jueves en un ⁠tribunal federal de Manhattan sobre los cargos que incluyen fraude en transacciones, fraude electrónico y uso ilegal de información confidencial para beneficio ​personal.

Podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cuatro de los cargos penales y hasta 20 años por un quinto, informó el gobierno.

Con barba y tatuajes en los brazos, Van Dyke habló poco durante la audiencia, que duró casi una hora. Se le asignó un defensor público federal, que posteriormente declinó hacer declaraciones.

Al ordenar el viernes la puesta en libertad de Van Dyke, de 38 años, el juez federal Brian Meyers también le exigió que entregara su pasaporte y sus ​armas de fuego, a menos que se le ordenara poseerlas ​por mandato militar. Van Dyke no se declaró culpable ni inocente.

Van Dyke deberá comparecer el martes ante la jueza federal de distrito Margaret Garnett en Manhattan, quien supervisará su caso.

En la primera acusación por uso de información privilegiada presentada por el Departamento de Justicia relacionada con un mercado de predicciones, los fiscales afirmaron que Van Dyke apostó más de 33.000 dólares en Polymarket ​entre el 27 de diciembre y el 2 de enero a que Maduro pronto dejaría el cargo y que las fuerzas estadounidenses entrarían pronto en Venezuela.

Estas plataformas permiten operar con prácticamente cualquier cosa, desde el Super Bowl hasta las elecciones estadounidenses e incluso los ganadores de los reality shows.

Un soldado estadounidense fue detenido bajo cargos de fraude y uso indebido de información clasificada tras realizar 13 apuestas en la plataforma Polymarket Gemini IA

En ese momento, los mercados asignaban ⁠bajas probabilidades a esos acontecimientos, lo que significa que las apuestas le reportaron más de 400.000 dólares, según la acusación.

Van Dyke retiró los fondos de Polymarket tras ‌la captura de Maduro, según la fiscalía. Luego, supuestamente pidió al mercado de apuestas que eliminara su cuenta, en lo que la fiscalía calificó como un intento de ocultar su identidad.

Polymarket afirmó que remitió el asunto al Departamento de Justicia y cooperó con la investigación.

“Colaboramos de forma proactiva con todas las autoridades pertinentes ante cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado”, declaró el viernes Shayne Coplan, fundador y director ejecutivo de Polymarket, en una publicación en X.

Grateful the DOJ officially acknowledged Polymarket's cooperation on this case.



Noise aside, the reality is we work proactively with all relevant authorities on any suspicious activity on our marketplace. We flagged this, referred it, and cooperated throughout the process. This… — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) April 24, 2026

Van Dyke, sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, es soldado en servicio activo desde 2008 ‌y está destinado en Fort Bragg, en Carolina del Norte.

Los fiscales afirmaron que Van Dyke participó en la “planificación y ejecución” ⁠de la captura de Maduro, pero no dieron más detalles.

La acusación hizo referencia a una fotografía que Van Dyke subió a ‌su cuenta de Google en la madrugada del 3 de enero, horas después de que el ejército ⁠estadounidense trasladara a Maduro al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.

“Esa fotografía muestra a ⁠Van Dyke en lo que parece ser la cubierta de un barco en el mar, al amanecer, vestido con uniforme de combate del ejército estadounidense y portando un rifle, junto a otras tres personas vestidas con uniformes de combate del ejército estadounidense”, reza la acusación.

Una persona con conocimiento del asunto dijo que al soldado se le impidió abrir una cuenta en la plataforma de mercados de predicción ‌Kalshi.

Según la denuncia presentada ante la Comisión de Comercio ​de Futuros de Materias Primas (CFTC), el soldado intentó crear una cuenta en otra plataforma de contratos sobre eventos no identificada, pero se le impidió hacerlo a pesar de ponerse en contacto con el servicio de asistencia de la plataforma alrededor del 26, 27 y 28 de diciembre.

Enfrentamiento

El hecho tuvo lugar mientras se está gestando un enfrentamiento en Washington en torno a los mercados de predicción.

En un Congreso sumamente polarizado, la necesidad de prevenir el uso de información privilegiada en los mercados de predicción se ha convertido en un raro punto de acuerdo entre republicanos y demócratas. El debate sobre el mercado también está involucrando a la Casa Blanca, posibles candidatos presidenciales y líderes estatales.

Estos mercados, entre los que se incluyen Polymarket y su principal rival, Kalshi, han sido criticados por diversos motivos, desde socavar la integridad del deporte hasta contribuir a una crisis de adicción a las apuestas en línea entre los jóvenes. Polymarket ha sido objeto de un escrutinio particular por ser una plataforma para operaciones extraterritoriales que escapan al control de los reguladores estadounidenses.

Donald Trump Jr., hijo del presidente, forma parte del consejo asesor de Polymarket y es asesor remunerado de Kalshi. 1789 Capital, la firma de capital riesgo de la que Trump Jr. es socio, ha invertido en Polymarket.

Agencias AP y Reuters