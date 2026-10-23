Monitor de encuestas: los números que proyectan las consultoras en la antesala del duelo de Flavio Bolsonaro y Lula

Las elecciones en Brasil de este domingo 25 de octubre están marcadas por una votación reñida, por lo que resulta importante conocer los números que proyectan las consultoras en la antesala del duelo de Flavio Bolsonaro y Lula.

Los porcentajes de votos para el balotaje entre Lula y Bolsonaro

Las consultoras que miden la intención de voto de los brasileros muestran una diferencia que oscila entre uno y cinco puntos, según la consultora; y en todos los casos el referente conservador Flavio Bolsonaro se ubica en primer lugar y el actual mandatario Lula da Silva, segundo.

Los números que proyectan las consultoras en la antesala del duelo de Flavio Bolsonaro y Lula

De acuerdo al último trabajo de Datafolha, encargada por el diario O Globo y Folha de Sao Paulo, y difundida este jueves 22 de octubre, indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 47% y Lula da Silva el 46%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de apenas un punto, y el 5% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

Esta ventaja de Bolsonaro sobre Lula se encuadra en el margen de error de la encuesta, por lo que no se puede visualizar una ganador claro en el relevamiento, una tendencia que ya se venía repitiendo en los estudios de opinión de los últimos días.

Sobre la metodología, Datafolha subrayó que la encuesta se realizó a través de 2520 entrevistas a electores mayores de 16 años, entre el 20 y el 22 de octubre. El margen de error para el total de la muestra es de dos puntos porcentuales, para más o para menos, y con un nivel de confianza del 95%.

En el análisis por estrato, el estudio destaca nuevamente que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente conservador.

La intención de voto de acuerdo a la formación educativa indica que Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior.

Por edad, Bolsonaro es más fuerte en los grupos de 25 a 34 años; de 35 a 44 años; y de 45 a 59 años. En tanto Lula obtiene más votos en el grupo de 16 a 24 años y de 60 años o más.

Cabe aclarar que el grupo etario más joven muestra un cambio de tendencia: a principio de mes, Bolsonaro aventajaba a Lula por siete puntos; en cambio en la medición de este jueves el porcentaje se revirtió y el actual mandatario supera al referente de derecha por cinco puntos.

Los brasileros vuelven a votar este domingo Tadeo Bourbon

En tanto, la consultora Quaest, difundió su sondeo el miércoles 21 de octubre, donde indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 45% y Lula da Silva el 44%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

En este estudio, la diferencia entre los candidatos también es de un punto, y el 9% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

Por su parte, el Instituto Gerp, el único que había proyectado un triunfo de Bolsonaro sobre Lula en la primera vuelta, indica que en votos totales, Bolsonaro se alzaría con un 50%, y Lula con un 45%. Aquí se toma en cuenta un 2% que no sabe o no contesta y un 2% que no votaría por ninguno.

En un escenario en el que solo se consideran los votos válidos, Bolsonaro obtiene un 53%, mientras que Lula consigue un 47%, una brecha ampliada a seis puntos porcentuales respecto del conteo de la primera vuelta, que fue de dos puntos.

Esta medición se realizó sobre 2400 entrevistas, según el registro de la consultora. El relevamiento, publicado el miércoles 21 de octubre, se llevó a cabo entre los días 19, 20 y 21 del mes en curso.

Luiz Inacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro compiten por la presidencia de Brasil

Datos de la encuesta del 22 de octubre de Datafolha

Flavio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 46%

En blanco/nulo/ninguno: 5%

Indecisos: 2%

Datos de la encuesta del 21 de octubre de Quaest

Flavio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

En blanco/nulo/ninguno: 9%

Indecisos: 2%

Datos de la encuesta del 21 de octubre de Instituto Gerp