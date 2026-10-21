Este domingo 25 de octubre se llevará a cabo el balotaje y los ciudadanos brasileros habilitados para votar elegirán a su próximo presidente, por lo que es relevante conocer los datos de la nueva encuesta que enfrenta a Lula y Flavio Bolsonaro y en la que la diferencia entre ambos es de un punto porcentual.

Los brasileros votan este domingo 25 de octubre Tadeo Bourbon

Lo últimos sondeos marcan un escaso margen entre el actual mandatario Luiz Inacio Lula da Silva y el candidato conservador Flavio Bolsonaro, por lo que se configura un escenario de empate técnico en el que cualquiera puede alcanzar el triunfo electoral en la segunda vuelta.

Una nueva encuesta enfrentó a Lula y Flavio Bolsonaro en Brasil: la diferencia es de un punto

La encuesta más reciente de la consultora Quaest, encargada por el diario O Globo y difundida este miércoles 21 de octubre, indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 45% y Lula da Silva el 44%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de apenas un punto, y el 10% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

La encuesta se realizó a través de 2154 entrevistas a electores mayores de 16 años, entre el 17 y el 20 de octubre. El margen de error para el total de la muestra es de dos puntos porcentuales, para más o para menos, y con un nivel de confianza del 95%.

La ventaja de Bolsonaro sobre Lula se encuadra en el margen de error de la encuesta, por lo que no se puede visualizar una ganador claro en el relevamiento, una tendencia que se repite en los estudios de opinión de los últimos días.

Datos de la encuesta del 21 de octubre de Quaest

Flavio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

En blanco/nulo/ninguno: 10%

Indecisos: 2%

El último relevamiento marca un punto de diferencia entre ambos candidatos (Fuente: La Tercera)

En qué grupos se fortalece cada candidato

Por estratos, la encuesta destaca nuevamente que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente conservador.

La intención de voto de acuerdo a la formación educativa indica que Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior. Aunque en esta última franja se evidencia un achicamiento, dado que en la semana previa Bolsonaro aventajaba a Lula por 10 puntos y ahora por solo uno.

Por región, Bolsonaro obtiene más adhesiones en el Norte, Sur, Sudeste y Centro-oeste; mientras que Lula reúne mayor cantidad de votos en el Nordeste.