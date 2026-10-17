Multitudinaria convocatoria: al menos 17 personas murieron en una estampida durante una celebración religiosa en India

El inicio de una las principales celebraciones religiosas en India finalizó en una tragedia con al menos 17 muertos y otros 25 heridos. El episodio ocurrió en las últimas horas en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, y una de las ciudades más importantes del país asiático.

“La estampida en Calcuta es extremadamente angustiante. Mis pensamientos están con aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen lo antes posible. La administración local está brindando toda la asistencia a los afectados”, manifestó horas después de lo sucedido el primer ministro hindú, Narendra Modi.

El trágico suceso tuvo lugar en una estructura temporal -inaugurada días atrás para la celebración del evento- de Chorbagan Sarbojanin Puja, situada en el norte de Calcuta, a las 19 hora local (10 de Argentina), durante el festejo por el “Durga Puja”, una de las festividades religiosas más importantes de India, realizada en honor de la diosa Durga, según consignó The New Indian Express.

Una de las imágenes posteriores a la estampida

El evento contó con una multitudinaria convocatoria y todo se desarrollaba con normalidad hasta que comenzó a llover. La tormenta, que incluyó intensas precipitaciones y relámpagos, provocó un brusco movimiento de los asistentes, lo que derivó en una estampida en la puerta de salida del templo Puja Pandal de Sarada Park, de acuerdo a lo que informó la policía local.

Por otro lado, según reconstruyó The Telegraph India, ante la lluvia, muchos de los participantes se apresuraron a ingresar en el pabellón donde se iba a realizar la celebración. Como consecuencia, aquellos que ya se hallaban dentro no pudieron salir y quedaron atrapados.

Además, la ruptura de una estatua de la diosa Durga dentro de la estructura también habría provocado lesiones en varias de las personas que se encontraban allí.

La reacción de los participantes a la tormenta habría provocado la estampida

A su vez, varios testigos denunciaron la escasa presencia policial y la falta de medidas de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la celebración religiosa.

“La calle adyacente [al pabellón], Parbati Ghosh Lane, estaba cerrada. No se permitía el paso a las ambulancias. La policía había huido. Los vecinos se apresuraron a rescatar a los que estaban atrapados dentro”, indicó uno de los testigos, en diálogo con The Telegraph India.

Tras los reportes de los asistentes, trabajaron en el lugar los bomberos, la policía y personal médico. Al menos 25 personas fueron trasladadas con lesiones a uno de los hospitales más cercanos.

Luego de lo sucedido, el ministro de Defensa de India expresó su pesar por la tragedia. “Profundamente entristecido por la trágica pérdida de vidas causada por la estampida en un pandal de Durga Puja en Chorbagan de Calcuta”, escribió Rajnath Singh, vía X.

Así trasladaban a uno de los heridos

Por su parte, el presidente del Congreso Mallikarjun Kharge indicó que se hallaba “profundamente consternado” por la trágica estampida e instó al gobierno de Bengala Occidental a que “garantice el rescate y la asistencia médica inmediata, una compensación adecuada para las familias de los fallecidos y los heridos, y una investigación exhaustiva para prevenir tragedias similares en el futuro”.

“Hago un llamamiento a todos los líderes y militantes del Congreso para que brinden toda la ayuda posible a los afectados en estos momentos difíciles”, agregó.

El primer ministro de India, en tanto, anunció una ayuda financiera de 200.000 rupias (poco más de US$2000) a los familiares cercanos de cada persona que perdió la vida. Además, manifestó que le brindará unas 50.000 rupias (US$525) a los que resultaron heridos.