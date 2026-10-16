La policía india detiene al líder del movimiento estudiantil de las “cucarachas” antes de otra masiva manifestación

NUEVA DELHI.– La policía india detuvo este viernes al fundador del movimiento de ‌las “cucarachas”, Abhijeet Dipke, antes de una manifestación convocada por él en el distrito financiero de la capital, en otra de las numerosas concentraciones en reclamo de transparencia electoral.

El Partido Cucarachas Janta (CJP), liderado ​por jóvenes, junto con grupos de la oposición y organizaciones estudiantiles, ha llevado ‌a cabo protestas casi a diario este ​mes para exigir la renuncia del ​presidente de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, a raíz de una revisión de las listas electorales que favorece al Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

Más de 130 millones de votantes fueron eliminados durante la revisión, pero la ​Comisión Electoral negó haber favorecido a ningún partido y dijo que los votantes eliminados “por error” pueden reinscribirse.⁠ El BJP acusó a sus rivales de intentar socavar la democracia al cuestionar de forma indebida ‌procesos electorales legítimos.

El líder de las "cucarachas", Abhijeet Dipke, brinda una conferencia de prensa el jueves 15 de octubre ARUN SANKAR - AFP

Dipke convocó la protesta del viernes en apoyo a dos líderes del CJP detenidos y encarcelados esta semana durante cinco días por manifestarse en un lugar de protesta, infringiendo así una prohibición.

Su agrupación y otras organizaciones estudiantiles de izquierda habían instado a sus simpatizantes a reunirse este viernes en el Central Park, ‌situado en el concurrido barrio comercial y gastronómico de Connaught Place, en Nueva Delhi, ⁠para ondear e izar la bandera nacional.

Detención preventiva

El video en directo publicado ‌en la cuenta de Instagram del CJP mostró a Dipke saliendo ⁠de una casa y caminando hacia la calle, donde ⁠unos agentes de policía lo detuvieron y, tras una breve discusión, se lo llevaron en un patrullero. “Te estamos deteniendo ahora mismo”, le dijo un agente. “No he infringido ninguna ley ahora mismo... ¿cómo pueden detenerme?“, rebatió ‌el activista.

Más temprano, la policía se había reunido con Dipke y le advirtió que no siguiera adelante con la protesta.

Seguidores de las "cucarachas" ondean las banderas de la India durante la manifestación en el centro de Delhi ARUN SANKAR - AFP

La protesta se vinculaba con las detenciones el martes de los dirigentes Ashutosh Ranka y Saurav Das bajo cargos de ingresar a un espacio no autorizado, según informó el mismo Dipke. “Han sido enviados a custodia judicial por cinco días”, dijo en redes sociales.

Das y Ranka fueron detenidos por ingresar al tradicional espacio de protestas Jantar Mantar, un día después de que el gobierno anunciara que esa calle en el centro de Nueva Delhi dejó de estar habilitada para las manifestaciones.

Un video publicado en internet por Dipke mostró a los dos jóvenes traspasando las barricadas instaladas en la calle Jantar Mantar y corriendo al espacio vacío ondeando la bandera de la India. Luego se ve a la policía que los persigue y detiene.

El sábado y el domingo pasados, las fuerzas de seguridad efectuaron miles de detenciones -más de 20.000 según la prensa local- para impedir que los manifestantes se concentraran en las calles de la capital india.

Las protestas se han convertido en una revuelta generalizada contra el gobierno ultranacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi, acusado de deriva autoritaria desde su llegada al poder en 2014.

Agencias Reuters y AFP