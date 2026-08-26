Murieron 14 niños en el incendio de una sala de recién nacidos en un hospital de Paquistán

ISLAMABAD.- Un incendio registrado a primera hora del miércoles en una sala de neonatología de un importante hospital gubernamental en la capital de Paquistán dejó un saldo de 14 bebés muertos, según informaron funcionarios del establecimiento de salud y el gobierno local.

Funcionarios del hospital indicaron que en la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán había al menos a 15 recién nacidos cuando se produjo el fuego y que al menos uno de ellos fue rescatado.

Solo uno de los bebés en la sala habría sobrevivido AAMIR QURESHI - AFP

Los servicios de rescate señalaron que el fuego comenzó alrededor de las 6.45 de la mañana, aparentemente después de que explotara el compresor de una unidad de aire acondicionado dentro de la sala de recién nacidos, que forma parte del departamento de ginecología del hospital.

Los bomberos acudieron al centro con rapidez y extinguieron las llamas, y rescatistas llevaban a cabo labores de enfriamiento en el lugar, de acuerdo con la prensa local.

Un portavoz del hospital no respondió a las llamadas en busca de comentarios, mientras que el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó la apertura inmediata de una investigación.

Luego, la oficina del primer ministro emitió un comunicado en el que confirmó que 14 bebés recién nacidos murieron en el incendio. “Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable”, apuntó Sharif.

El primer ministro pidió que se investigue cómo se produjo el incendio AAMIR QURESHI - AFP

“El primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif expresó profundo dolor y sincero pesar por el trágico incidente de incendio en el Hospital PIMS, en el que 14 recién nacidos perdieron la vida y presentó sus condolencias sinceras a los familiares de los inocentes niños. Tomó nota del lamentable incidente de incendio y dio instrucciones a las autoridades para que realicen una investigación inmediata”, señalaron en redes sociales.

Acto seguido, desde la oficina instaron a realizar un examen detallado de las causas del incidente para identificar a los responsables y tomar “las medidas más estrictas posibles”. “El primer ministro está profundamente apenado por este trágico suceso y comparte por igual el dolor de los padres. Que Dios Todopoderoso otorgue paciencia y consuelo a los familiares”, declaró.

El mensaje del primer ministro de Pakistán

Una tragedia similar ocurrió días atrás en India. Según indicó ABC, en esa ocasión, al menos tres bebés murieron por un incendio en el Hospital de Mujeres del distrito de Amravati, en el estado central indio de Maharashtra. Las llamas se produjeron a las 3.30 de la madrugada tras la explosión de un respirador de la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Según el medio Arab News, los incendios en grandes edificios son frecuentes en Pakistán por consecuencia de la deficiencia de las leyes de seguridad y los códigos de construcción, además de la escasa aplicación de la normativa. En enero, más de 65 personas murieron en un incendio en un centro comercial de la ciudad portuaria de Karachi, mientras que al menos 11 personas fallecieron en otro incendio en un centro comercial de Karachi en 2023, dos de las tragedias más recientes.

Con información de AP.