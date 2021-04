Murió Bernie Madoff: cómo era la estafa por la que robó 65.000 millones de dólares

WASHINGTON.- Sistema piramidal. Así fue catalogado el mecanismo por el cual Bernie Madoff, quien falleció hoy, responsable de una de las mayores estafas de la historia de Wall Street, robó a lo largo de años 65.000 millones de dólares.

Su procedimiento consistía en tomar capitales a cambio de grandes ganancias, lo que en un principio resultó efectivo pero que con el tiempo se afianzó en un sistema piramidal o esquema Ponzi, que concluyó en un completo fraude.

¿Qué era lo que Madoff hacía? Tomaba dinero de sus clientes, les decía que reportaba ganancias, pero las mismas no salían de ninguna operación sino que provenían de lo aportado por nuevos clientes, que con su plata pagaban los rendimientos de los antiguos. Eran dos las condiciones que este estafador precisaba para conseguir su objetivo y continuar con la rueda: que se siguieran sumando clientes a buen ritmo y que nunca muchos de ellos quisieran retirar sus fondos a la vez. Jamás invirtió un centavo del dinero que sus clientes le confiaron.

Llegó a ser tan exitoso en lo que hacía que atrapó a clientes en todo el mundo, desde particulares a entidades financieras. Un apoderado designado por el tribunal hasta el momento logró recuperar más de 13.000 millones de los que se robó.

De acuerdo con una nota publicada en el diario La Vanguardia, a Madoff, quien fue presidente de la bolsa Nasdaq, las cosas le salieron bastante bien, por bastante tiempo, hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que dejó al descubierto el detrás de escena de su mecanismo. Entonces la gente dejó de tener dinero de sobra, dejó de pensar en invertir y quería que lo entregado a Madoff regresara a sus manos. El año 2008 fue el principio de su fin.

Entonces su sistema colapsó porque no tuvo manera de sostener los reclamos de cada uno de sus inversores, que querían su dinero. El propio Madoff colapsó: al verse sin salida, confesó a sus hijos que todo lo que había montado no era más que un fraude y a ellos no les tembló el pulso. Lo entregaron a la Policía.

Al momento de su arresto, los negocios de Madoff estaban engañando a sus clientes con balances bancarios falsos, asegurándoles activos de 60.000 millones de dólares. Tras ser enjuiciado, recibió una condena de 150 años de prisión. Allí, en el estrado, declaró: “Dejé un legado de vergüenza a mi familia y a mis nietos. Es algo con lo que viviré el resto de mi vida. Lo siento”.

El financiero Bernard Madoff abandona el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Kathy Willens - AP

Su muerte

La Oficina de Cárceles Federales estadounidense anunció su fallecimiento hoy. Estaba confinado en la prisión de Butner, Carolina del Norte, luego de su sentencia en junio de 2009. A sus 82 años, sufría fallas renales crónicas y varias otras enfermedades de base.

Entre las miles de víctimas de las estafas de Madoff figuran también fondos de pensiones, fondos de cobertura y organizaciones de beneficencia. Además celebridades como Kevin Bacon, Kyra Sedgwick y John Malkovich, y una ONG asociada con el director de cine Steven Spielberg.

Los dueños del equipo de béisbol New York Mets, uno de los clientes que más tiempo fueron asesorados por Madoff, tuvieron problemas durante años para contar con un equipo competitivo debido a la crisis económica en la que se hundieron.

Algunas de las víctimas de Madoff lo perdieron todo. Muchas de ellas se suicidaron. Como el francés Thierry de Villehuchet, fundador de la gestora Access International, quien se cortó las venas en 2008 en su oficina de Nueva York; el inglés William Foxton, veterano de guerra, quien se pegó un tiro en la cabeza en 2009; y Mark Madoff, uno de sus hijos, quien en 2010 se ahorcó tras verse envuelto en una denuncia relacionada con su padre.

Agencias Reuters y AP

LA NACION