Un misil impacta contra un petrolero frente a las costas de Omán: al menos un fallecido y dos personas desaparecidas

En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, un presunto ataque con misiles estadounidenses contra un buque cisterna frente a la costa de Omán, encendió todas las alarmas. El petrolero con bandera de Palaos declaró un incendio en su sala de máquinas y las autoridades marítimas reportaron luego la muerte de una persona a bordo, mientras que dos tripulantes permanecen desaparecidos.

“Esto probablemente fue el resultado de las operaciones estadounidenses para bloquear los puertos iraníes”, apuntó el grupo británico de seguridad marítima Ambrey.

Una segunda fuente también afirmó que era probable que el buque -un tanque de productos químicos y petrolíferos con bandera de Palaos- hubiera sido alcanzado por un misil estadounidense.

La empresa británica de seguridad marítima Vanguard indicó anteriormente haber recibido informaciones de que el petrolero Settebello había “transmitido una llamada de socorro indicando que su sala de máquinas se había incendiados tras haber sido ”alcanzada por un misil”.

Sin embargo, la empresa precisó que “aún no se había obtenido ninguna verificación independiente”. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tampoco brindó detalles al respecto.

Según una fuente del gobierno de la India citada por Reuters, a bordo había 24 marineros indios de una tripulación de 28 personas, y las autoridades locales estaban intentando determinar la nacionalidad de los dos desaparecidos.

De acuerdo a la plataforma de seguimiento de buques MarineTraffic, el buque cisterna estaba parcialmente cargado y su última ubicación registrada frente a la costa de Omán fue el 1 de junio.

Estrecho de Ormuz

Estados Unidos inició un bloqueo al transporte marítimo relacionado con Irán el 13 de abril, después de que la República Islámica restringiera severamente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una importante ruta mundial de petróleo y gas.

(260529) -- KHASAB, 29 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen tomada con un teléfono móvil de buques mercantes varados en las aguas del estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán, el 29 de mayo de 2026. (Xinhua/Wen Xinnian) (jg) (da) (ce) Wen Xinnian,Xinhua - XinHua

El 8 de junio, el Centcom anunció que las fuerzas estadounidenses habían inmovilizado siete embarcaciones que no cumplían con las normas, desviado otras 134 que sí las cumplían y permitido el paso de 42 embarcaciones que prestaban ayuda humanitaria.

No se han reportado víctimas mortales derivadas de estas operaciones.

Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron este lunes en el Golfo de Omán el petrolero Marivex, que se encontraba vacío, después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, violando el bloqueo vigente contra Irán, según infornó el ejército norteamericano.

Agencias AFP y Reuters