Murió Ramiro Valdés, histórico comandante de la revolución cubana y pilar de la dictadura castrista

LA HABANA.- El comandante Ramiro Valdés, uno de los históricos de línea dura de la dictadura comunista de Cuba y aclamado como un héroe de la revolución, falleció el domingo ‌a los 94 años, según informó ‌el ⁠presidente Miguel Díaz-Canel.

Valdés -nacido el 28 de abril de 1932 en Artemisa, a las afueras de La Habana- integraba la denominada vieja guardia de la revolución en el país y fue una de las figuras clave en los gobiernos del fallecido ​Fidel Castro ⁠y su hermano ⁠Raúl hace más de seis décadas.

El vicepresidente de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez (derecha), conversa con Aleida Guevara, hija del líder guerrillero argentino Ernesto "Che" Guevara, durante una ceremonia para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de "Che" Guevara, el 8 de octubre de 2017 AIZAR RALDES - AFP

“La partida física del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un ​padre”, dijo Díaz-Canel en X.

En la actualidad, ocupaba el cargo de viceprimer ministro en el gabinete cubano y estaba enfocado en ‌los trabajos de los sectores de la energía, el níquel, la electrónica y la construcción, ​entre otros.

Además de los altos cargos que desempeñó después ​de que los rebeldes de Castro llegaran al poder en 1959, Valdés también ostentó los títulos honorarios de “Héroe de la República” y “Comandante de la Revolución” y formó parte del poderoso Buró Político del gobernante Partido Comunista de Cuba.

Valdés tenía apenas 21 años cuando luchó junto a Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada que desencadenó el levantamiento de 1953 contra el gobierno de Fulgencio Batista, respaldado por Washington.

Exiliado con Castro en México, fue ​uno de los 82 hombres que navegaron en el yate Granma a Cuba en 1956 para reiniciar la insurrección y uno de los 12 que sobrevivieron.

El presidente cubano Raúl Castro (izq.) conversa con el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel (der.) junto al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (centro) durante las celebraciones del 61.º aniversario del ataque al Cuartel Moncada en el Mausoleo de Artemisa el 26 de julio de 2014 ADALBERTO ROQUE - AFP

Entre ellos estaban Fidel Castro, quien murió ⁠en 2016; su hermano menor y luego presidente Raúl Castro, y Ernesto “Che” Guevara, el revolucionario argentino que fue abatido en Bolivia en 1967 cuando intentaba iniciar una insurrección.

Valdés se unió ‌a los hermanos Castro en las montañas de la Sierra Maestra, en el este de Cuba, sirviendo como subcomandante de Guevara. Luchó a su lado en la decisiva Batalla de Santa Clara en los últimos días antes de que Batista huyera del país el 1° de enero de 1959.

Luego encabezó la dirección de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, creada después de que Fidel Castro tomó el poder.

Valdés compartió algo del carisma de Castro y Guevara y, como ellos, usó el uniforme verde oliva en los pasillos del poder. Conservó hasta el final de su ‌vida la barba de chivo al estilo León Trotsky que usó desde sus primeros días en la revolución y, como buen aficionado al fitness, ⁠mantuvo un programa de ejercicios hasta bien entrados los 80 años.

El comandante cubano Ramiro Valdés Menéndez pronuncia un discurso el 8 de noviembre de 2003 en el barrio de Santo Suárez, La Habana ADALBERTO ROQUE - AFP

Además del cargo de ministro del Interior, también fue viceministro de ‌Defensa, ministro de Información y Comunicaciones y vicepresidente.

Incluso cuando Raúl Castro buscó supervisar el traspaso del poder de su llamada “generación ⁠histórica” a líderes más jóvenes, pasando en 2018 la presidencia que heredó de su hermano a Miguel ⁠Díaz-Canel, de 60 años, Valdés se mantuvo entre los que ocupó cargos claves en la dictadura.

El exvicepresidente José Ramón Machado Ventura, el comandante Ramiro Valdés Menéndez y el expresidente cubano Raúl Castro conversan durante la Marcha de las Antorchas en el 170 aniversario del nacimiento del héroe nacional cubano José Martí en La Habana el 27 de enero de 2023 ADALBERTO ROQUE - AFP

En fechas más recientes se desempeñó como viceprimer ministro con un enfoque en la crisis energética de la isla.

En 2022, Valdés, todavía involucrado activamente con los detalles de la escasez regular de electricidad en la isla, apareció con atuendo militar junto a Díaz-Canel alentando a los cubanos a apagar las luces, reducir la demanda ‌y mantener su fervor “revolucionario”.

Valdés siempre se mantuvo fiel a la revolución, ​a sus líderes y al sistema de partido único, incluso durante los períodos más difíciles del país.

El comandante cubano Ramiro Valdés pronuncia un discurso el 8 de noviembre de 2003 en el barrio de Santo Suárez, La Habana, durante la conmemoración de un enfrentamiento entre rebeldes cubanos y la policía ocurrido hace 45 años ADALBERTO ROQUE - AFP

“No podemos olvidar que llegamos aquí gracias a la unidad del pueblo y su confianza en la revolución”, afirmó en la celebración del 61 aniversario del Moncada en 2014.

“Debemos preservar esta unidad por encima de todas las cosas porque somos conscientes de que esta ‌lucha no ha terminado”.

Agencias Reuters y AFP