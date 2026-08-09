Netanyahu rechazó el plan de EE.UU. para Gaza respaldado por Hamas

JERUSALÉN.— El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo de manera explícita el plan de 15 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para Gaza y afirmó que las fuerzas israelíes no se retirarán del territorio hasta que Hamas esté completamente desarmado, en un nuevo desencuentro con Washington que pone en duda la aplicación de la segunda fase del acuerdo. Mientras que Nickolay Mladenov, alto representante del Consejo de Paz para Gaza, afirmó que esta es la “única vía a seguir”.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos”, declaró Netanyahu al comienzo de una reunión de su gabinete, en el primer rechazo oficial y directo del gobierno israelí a la propuesta elaborada por la llamado Consejo de Paz, el organismo encabezado por Trump para supervisar la implementación del plan.

Vista general de casas destruidas en el campamento de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza EYAD BABA - AFP

“No habrá ninguna retirada hasta que Hamas se haya desarmado”, afirmó Netanyahu, quien agregó que esa condición incluye “armamento pesado, armamento ligero, todo tipo de armamento”.

El jefe del gobierno israelí insistió en que Israel exige un “desarme real” y no una entrega parcial de armas. “Estamos hablando de un desarme auténtico, no uno ficticio”, dijo.

El plan contempla el desarme del movimiento islamista palestino, la creación de una administración palestina de transición para gobernar Gaza, el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y una retirada progresiva de las tropas israelíes.

La dificultad central sigue siendo determinar qué debe ocurrir primero: el desarme de Hamas o la retirada de las tropas israelíes Abed Rahim Khatib - dpa DPA

El principal desacuerdo se concentra en el orden en que deben producirse esos pasos. La propuesta inicial establecía que el desarme de Hamas y la retirada israelí avanzarían de manera paralela. Israel, en cambio, sostiene que sus tropas no abandonarán Gaza hasta que el movimiento palestino haya completado su desarme. Después de una reunión mantenida la semana pasada entre Netanyahu y Nikolay Mladenov, alto representante del Consejo de Paz para el enclave palestino, el organismo estadounidense afirmó que Israel solo tendría que retirarse después de que se produjera un desarme “completo”.

El Consejo de Paz defiende el plan

Mientras Netanyahu rechazaba el documento, el Consejo de Paz de Trump defendió la iniciativa y sostuvo que continúa siendo la principal alternativa para evitar una nueva escalada en Gaza.

Mladenov afirmó que el plan constituye “la única vía a seguir” para impedir que vuelva a producirse un ataque como el del 7 de octubre de 2023, cuando la ofensiva encabezada por Hamas contra Israel desencadenó la guerra.

“La opción que ofrecemos hoy es la única vía a seguir que garantiza que esta tragedia no vuelva a ocurrir”, declaró Mladenov al Canal 12 de la televisión israelí.

The U.S. is reportedly increasing pressure on Israel to wind down fighting across Gaza, Lebanon, and Iran.



Washington wants Israel to scale back strikes, withdraw from additional positions in southern Lebanon, and advance the multinational-force plan in Gaza.



Israel is… — Clash Report (@clashreport) August 9, 2026

Washington busca avanzar hacia el final de la guerra y preservar el alto el fuego. El plan contempla que las armas de Hamas sean entregadas y almacenadas bajo supervisión de una administración tecnocrática palestina respaldada por Estados Unidos. Esa autoridad asumiría progresivamente las funciones de gobierno, mientras una fuerza internacional colaboraría con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad.

Hamas pide presión sobre Israel

Basem Naim, miembro del buró político del grupo terrorista, declaró que Hamas mantiene su compromiso con el acuerdo alcanzado con los mediadores en El Cairo y reclamó que Washington impida que el proceso quede bloqueado por razones políticas internas de Israel.

“Esperamos que los mediadores y el garante estadounidense presionen a Netanyahu y a su Gobierno para que se adhieran a la hoja de ruta y no obstaculicen el proceso por motivos políticos internos y electorales”, afirmó Naim.

Hamas:



Hamas reaffirms its commitment to the 15-point roadmap for implementing the second phase of the ceasefire agreement and its readiness to engage responsibly in its implementation.



The priority now must be the full implementation of the agreement, including a complete… — Clash Report (@clashreport) August 9, 2026

El grupo palestino evita utilizar el término “desarme” en los mismos términos que Israel. Su posición contempla la entrega de las armas para que queden almacenadas bajo supervisión de una administración palestina de transición respaldada por Estados Unidos.

Hamas sostiene además que la aplicación de sus compromisos depende de que Israel cumpla primero con sus propias obligaciones, entre ellas el cese de las operaciones militares y la retirada de sus tropas de las posiciones previstas.

El alto el fuego, bajo presión

El rechazo de Netanyahu representa una nueva señal de las diferencias estratégicas que comenzaron a hacerse visibles entre el Gobierno israelí y la administración Trump.

El presidente estadounidense había presentado el plan como un paso hacia una paz duradera y había asegurado que Hamas había aceptado desarmarse. Trump busca avanzar hacia una segunda fase que permita reducir de forma permanente las operaciones militares, establecer una nueva administración en Gaza y comenzar la reconstrucción.

Netanyahu, en cambio, sostiene que Israel no puede asumir riesgos de seguridad mientras Hamas conserve armas y capacidad para reorganizarse. El primer ministro también enfrenta fuertes presiones dentro de su propia coalición. Los sectores de extrema derecha se oponen a cualquier retirada israelí que pueda permitir a Hamas conservar influencia o capacidad militar.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, respaldó la posición de Netanyahu y afirmó que las tropas israelíes no deberían retirarse “ni un milímetro” de Gaza antes del desmantelamiento y la desmovilización completos de Hamas.

El escenario electoral aumenta las dificultades para Netanyahu. Las elecciones legislativas están previstas para el 27 de octubre y el primer ministro busca mantenerse en el poder en una contienda que se presenta ajustada.

Personas en duelo asisten al funeral de Saadi Abu Rizq, quien falleció a causa de las heridas sufridas en un ataque aéreo israelí dirigido contra la zona del campamento de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza Tariq Mohammad - APA Images via ZUMA Press Wire D

El nuevo desacuerdo se produce mientras las operaciones militares israelíes en Gaza se redujeron durante los últimos días, aunque el conflicto no ha terminado.

La disminución de los ataques había alimentado expectativas sobre una posible transición hacia la segunda fase del acuerdo promovido por Washington. Sin embargo, las diferencias sobre el desarme y la retirada vuelven a poner en duda la velocidad con la que podría avanzar el proceso.

Desde el alto el fuego alcanzado en octubre, más de 1250 personas murieron en ataques israelíes, según las autoridades sanitarias de Gaza. La mayoría de las víctimas serían civiles, mientras que Hamas no ha informado de manera completa sobre el número de combatientes muertos.

La situación humanitaria continúa siendo crítica y gran parte de la población de Gaza permanece desplazada, en un territorio donde amplias zonas han sufrido graves daños durante la guerra.

Agencias AFP y Reuters