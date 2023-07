Nicolás Petro, una bomba de tiempo para el presidente de Colombia

escuchar

BOGOTÁ.- Nicolás Petro no tuvo una relación fluida con su padre hasta poco antes de la campaña electoral. La posibilidad de un cambio en Colombia fue el pegamento que los unió. Desde ese momento fue habitual verlo subido al escenario durante los mítines, en un segundo plano. El hijo observaba al padre con verdadera admiración. Le impresionaba su verbo fácil, su capacidad de electrizar a las multitudes. Por eso él había entrado años atrás en política y por eso usaba el mismo discurso en favor de los más pobres. Nicolás, el más conocido de los hijos de Gustavo Petro, el único que se dedica al mismo oficio que él, estaba llamado a ser, o al menos así lo ven algunos, un político que llevara con orgullo el apellido.

Sin embargo, en el último tiempo, se ha convertido en el hijo incómodo. Sobre Nicolás, de 36 años, licenciado en Derecho y diputado del Atlántico, pesa la acusación de haber aprovechado el nombre de su padre para enriquecerse y llevar una vida de lujos. La revelación en marzo conmocionó al país, que de repente puso sus ojos en este muchacho moreno, de facciones fuertes, guapo, siempre calado con una gorra y vestido con ropa ancha, al estilo de un rapero.

Gustavo Petro y su hijo Nicolás, en un acto de campaña en Bogotá EITAN ABRAMOVICH - AFP

Su propio padre pidió entonces a la Fiscalía que lo investigue a fondo, y la institución puso manos a la obra. Este sábado, Nicolás Petro fue arrestado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial.

Cronología de la debacle

Su destino dorado comenzó a torcerse el 1 de febrero, el día en que Day Vásquez, la mujer de la que se acababa de separar, visitó el Palacio de Nariño, la residencia presidencial. Allí contó que Nicolás había recibido grandes cantidades de dinero de empresarios que creían estar aportando a la campaña de su padre. En realidad, el chico se quedaba con el dinero, según su versión. Algunas de esas aportaciones las hicieron personajes de dudosa calaña relacionados con el narcotráfico y el contrabando. En los siguientes días, según contó Alfonso Prada, el exministro de Interior y ex vocero del Gobierno envuelto en el escándalo de la niñera, Petro dijo en un consejo de ministros que había recibido una información con mucho dolor y tristeza, y le pedía a todos ellos no tener ningún contacto con su familia. “Nadie puede ejercer tráfico de influencias”, enfatizó el presidente.

El asunto espinoso merodeó el Palacio hasta que acabó en la prensa. La revista Semana publicó una demoledora entrevista con Day. La joven lo contó todo y como prueba aportó sus chats con Nicolás. Ahí se ve la forma en la que el hijo de Petro amasó supuestamente una fortuna que destinó a una lujosa casa en Barranquilla. Tenía tanto dinero en efectivo que para moverlo de una ciudad a otra necesitaba la ayuda de familiares y amigos. Cuando Katia Burgos, su madre, visitó su nueva casa, el muchacho le mintió y le dijo que era de un amigo. “Tu amigo debe ser un traqueto (narcotraficante)”, dijo ella.

Nicolás Petro recorriendo barrios de Colombia antes de las elecciones que llevaron a su padre a la presidencia Twitter

Katia Burgos fue el amor de juventud de Petro. Juntos militaron en el M-19, una guerrilla urbana que fue inmensamente popular en los años ochenta. De esa relación nació Nicolás. Cuando Burgos dio a luz, Gustavo estaba en prisión, donde fue torturado por guerrillero. La madre le llevó el bebé a la cárcel. Sin embargo, los tres no formaron una familia. Petro continuó con su activismo político y tuvo otra relación, de la que nacieron dos hijos, los más discretos de toda la familia. Después Petro tuvo un tercer matrimonio, esta vez con Verónica Alcocer, con quien tuvo otras dos hijas. Alcocer, la primera dama, aportó al núcleo familiar otro hijo anterior, que por casualidad también se llama Nicolás.

Él fue el primero en desentenderse de su hermanastro. “Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá no se refiere a mí, sino a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan a mi buen nombre”, escribió en sus redes sociales. Andrea Petro, la hermana mayor, fue todavía más contundente: “La familia no está por encima de todo, primero es la nación y el respeto al pueblo colombiano. El presidente muestra su honestidad y transparencia. Todo está en manos de la justicia, se respetará y acatará su decisión”.

Nicolás lleva una vida a todo tren. Vive en un apartamento de lujo en el barrio más cotizado de Barranquilla, junto a las familias más poderosas de la ciudad. Los extractos bancarios de un mes muestran que gastaba casi 8000 dólares en restaurantes, ropa de diseñador, joyas, tratamientos estéticos y hoteles de cinco estrellas. Su sueldo como diputado no llegaba a los 3000. En redes sociales le han recordado estos días que le encantaba referirse a sí mismo como gente “del pueblo”.

Gustavo Petro y su hijo Nicolás, justo detrás, en esta foto de archivo durante un mitin en Bogotá EITAN ABRAMOVICH - AFP

Esta no ha sido la primera vez que se desvía del camino. En enero, apareció en una foto de Instagram con el hijo de un parapolítico, Musa Besaile. Petro, como senador, se jugó la vida denunciando los vínculos entre la política y el paramilitarismo, los ejércitos privados que se crearon para combatir a la guerrilla y que acabaron cometiendo más crímenes que los propios guerrilleros. Andrea, en una entrevista con Cambio, dijo que el presidente estaba muy decepcionado con Nicolás por esa imagen. “Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza”, declaró la hija.

Las flechas le llovían a Nicolás por todas partes. Los ministros y políticos que le dieron audiencia renegaron entonces de él, nadie quería verse salpicado. En los chats revelados insulta a Gustavo Bolívar, un conocido libretista de narconovelas que apoyó a Petro en campaña y fue su cabeza de lista al Senado. Bolívar reaccionó diciendo que Nicolás pensaba que él era un obstáculo en campaña por no transigir con “sectores ocultos de la política”. Otro lío más, otra madeja de la que tirar.

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days



Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023

Tras desatarse el escándalo, Nicolás, según gente que lo trató esos días, se sentía abandonado y traicionado por familiares y amigos. Encerrado en su lujoso apartamento de escaleras colgantes, se quedó más solo que nunca.

Luego de darse a conocer su detención, su padre expresó su dolor, pero le soltó la mano: “A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”, comunicó Gustavo Petro en Twitter.

Por Juan Esteban Lewin

El País

EL PAIS