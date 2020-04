Los rumores sobre la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un no cesan y mucho se especuló en torno a su verdadera condición Fuente: Archivo

SEÚL.- Los rumores sobre la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un no cesan y mucho se especuló en torno a su verdadera condición. Algunos dijeron que está muerto, otros que está muy enfermo o que se está recuperando de una compleja enfermedad. Por eso, hay un interrogante que resuena entre espías profesionales, políticos, académicos y curiosos por igual: ¿ Qué sabemos realmente sobre el hombre que comanda el país asiático?

La respuesta es crucial porque las intenciones de Kim , como su todavía desconocido estado de salud , juegan un papel desmesurado en el funcionamiento del noreste de Asia, en el lugar donde habitan dos de las tres mayores economías del mundo y donde se concentra mano de obra y maquinaria militar estadounidense.

A pesar de la cobertura mediática, no hay tanta información precisa sobre la salud de Kim. Algunos reportes no confirmados, con muy pocas o ninguna fuente dijeron que está en un estado delicado, o incluso vegetativo , tras una operación de corazón. Sin embargo, el gobierno de Corea del Sur, por su parte, sostiene que no hay indicios de que en la hermética nación haya ocurrido algo importante.

Lo que es indiscutible es que Kim no apareció en público desde una reunión sobre el coronavirus el 11 de abril. Esta especie de desaparición no es nueva, pero lo que desató los rumores ahora es que por primera vez el líder se ausentó de la fiesta más importante del año nuevo coreano, el aniversario del nacimiento de su abuelo el 15 de abril.

Tampoco se difundieron fotos ni videos del líder en casi tres semanas , solo reportes de los medios estatales en los que habría enviado saludos por escrito a líderes mundiales y a algunos ciudadanos.

La última información sobre la salud de Kim Jong-Un se conoció cuando el sitio estadounidense 38North, especializado en asuntos coreanos, informó que un tren, que probablemente pertenece al líder norcoreano, fue localizado en fotos tomadas por un satélite en un balneario del este de Corea del Norte .

El tren aparece en las fotos el 21 y 23 de abril en una estación que está reservada a la familia Kim, precisó el sitio en un artículo difundido en la noche del sábado. 38North explica que la presencia de ese tren "no prueba nada con relación al lugar donde se encuentra el dirigente norcoreano ni indica nada sobre su estado de salud".

Sin embargo, ayer el sitio web de monitoreo de Corea del Norte, NK PRO, comunicó que las imágenes satelitales comerciales mostraban que las embarcaciones que Kim usaba con frecuencia habían realizado movimientos en patrones que sugerían que él o su comitiva podrían estar en el área de Wonsan .

Funcionarios en Corea del Sur y Estados Unidos dicen que es posible que Kim se quede allí, posiblemente para evitar la exposición al nuevo coronavirus, y descreyeron de los informes de los medios de comunicación de que tenía algún tipo de enfermedad grave.

El complejo costero de Kim en Wonsan, en la costa este del país, está repleto de casas de huéspedes y cuenta con servicios de playa privada , cancha de basquet y estación de tren privada, según expertos e imágenes satelitales. El año pasado se derrumbó una pista de aterrizaje para construir una pista de equitación, mientras que una casa de botes cercana alberga el yate de lujo Kim's Princess 95, valorado en alrededor de siete millones de dólares en 2013.

