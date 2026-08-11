Ocasio-Cortez congela sus óvulos y deja abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2028

NUEVA YORK.– Alexandria Ocasio-Cortez, una de las principales figuras del progresismo en Estados Unidos, reveló que comenzó un proceso para congelar sus óvulos y dijo que decidió hacerlo público para “normalizar” el debate sobre fertilidad, maternidad y las presiones que enfrentan las mujeres en la vida política.

La congresista demócrata de 36 años documentó el procedimiento en sus redes sociales y publicó un video en el que se la ve aplicándose una inyección de medicación en el abdomen antes de una entrevista televisiva. “Mantengo mi vida privada bastante privada, pero decidí comenzar a congelar mis óvulos”, escribió.

Ocasio-Cortez muestra su proceso de congelación de óvulos

Ocasio-Cortez explicó que la decisión busca darle “más control” sobre su vida y sus opciones reproductivas, aunque reconoció que hablar públicamente sobre una cuestión tan personal puede representar un “riesgo político”.

“Los hombres se presentan a un cargo o, francamente, van a entrevistas de trabajo, y la gente no piensa: ‘¿Qué edad tiene? ¿Va a querer formar una familia?’”, afirmó. Según la congresista, las mujeres que desarrollan una carrera política enfrentan un escrutinio diferente sobre su vida familiar y sus planes de maternidad.

El senador Bernie Sanders en un discurso acompañado de la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por NY, en el Parque del Centro Cívico de Denver David Zalubowski - AP

La congelación de óvulos consiste en extraerlos y almacenarlos a muy bajas temperaturas para utilizarlos eventualmente en un tratamiento de reproducción asistida. Antes de la extracción, las mujeres reciben inyecciones hormonales para estimular la producción de óvulos.

Ocasio-Cortez no dijo si planea tener hijos y describió su posibilidad de acceder al procedimiento como una “posición muy privilegiada”. También sostuvo que los avances tecnológicos contribuyeron a hacerlo más accesible económicamente.

“No descarto la posibilidad”

Su anuncio coincidió con una creciente atención sobre su futuro político. En una entrevista con ABC News, la congresista dijo que no descarta competir por la presidencia de Estados Unidos en 2028 y también dejó abierta la posibilidad de disputar el escaño del Senado que ocupa el demócrata Chuck Schumer por Nueva York.

“No descarto la posibilidad”, respondió al ser consultada sobre una eventual candidatura presidencial. También afirmó que se sentía “honrada” por el apoyo que está recibiendo y sostuvo que “todo es posible en este momento”, aunque pidió concentrarse primero en las elecciones de mitad de mandato.

Ocasio y Mamdani ven el gobierno de la ciudad de Nueva York como un referéndum sobre la política progresista nacional X/@updatesaoc

Elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018, Ocasio-Cortez se convirtió rápidamente en una de las voces más reconocidas del ala progresista del Partido Demócrata. Su influencia entre los votantes jóvenes y su fuerte presencia en redes sociales la convirtieron en una de las figuras mencionadas como posible aspirante presidencial para 2028.

En una encuesta realizada en julio entre 648 votantes probables de New Hampshire por la Universidad de New Hampshire, Ocasio-Cortez y el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg encabezaron la lista de posibles candidatos demócratas para las próximas presidenciales.

La congresista, sin embargo, intenta evitar que la discusión sobre 2028 eclipse las elecciones de mitad de mandato. “Creo que tenemos la responsabilidad de mantenernos enfocados en las elecciones de mitad de mandato y no en nuestras aspiraciones o planes individuales”, afirmó.

Durante la entrevista también mostró un posicionamiento menos confrontativo que el de sus primeros años en el Congreso y se distanció de algunas de las posturas más radicales del ala izquierda. Aunque se identifica como socialista democrática, dijo que no respalda todos los principios de la organización, entre ellos la abolición del Senado, la policía y las prisiones.

La representante demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez Angelina Katsanis - FR172095 AP

Ocasio-Cortez también sostuvo que los demócratas necesitan ampliar su llegada a distintos sectores del electorado y abandonar parte de la lógica de confrontación política. “Los demócratas pueden ir al programa de Joe Rogan. Los demócratas pueden ir a Fox News. Los demócratas tienen la responsabilidad de construir una coalición ganadora”, afirmó.

Su defensa de los derechos reproductivos es uno de los ejes de su trayectoria política. En 2022 impulsó en la Cámara de Representantes una iniciativa para incorporar el derecho al aborto a la legislación federal, después de que la Corte Suprema revocara el precedente de Roe v. Wade. Ese mismo año fue detenida durante una manifestación frente al máximo tribunal en Washington.

Ocasio-Cortez vinculó ahora su decisión personal con ese debate político y con las restricciones que, según ella, enfrentan las mujeres en Estados Unidos. “En este contexto político, en el que este gobierno está negando atención reproductiva a las mujeres en todo el país, desde el derecho al aborto hasta la posibilidad de llevar a término un embarazo saludable, creo que es importante que, como líderes, tengamos estas conversaciones”, afirmó.

Agencias AP, AFP y diario The New York Times