Revelan que Trump salió de Turquía en un vuelo secreto por una amenaza de asesinato de Irán

WASHINGTON.- Una amenaza de asesinato por parte de Irán, un Air Force One como “señuelo”, un traslado en secreto en un camión de servicios de catering del aeropuerto de Ankara, y una salida en un vuelo militar oculto a los ojos de los periodistas e, incluso, a los de parte del personal de la Casa Blanca que habían acompañado a Donald Trump a la cumbre de la OTAN en territorio turco.

Una impactante revelación de The Washington Post sobre una misión clandestina el mes pasado, con ribetes de thriller, para trasladar en secreto al presidente norteamericano desde Turquía a Gran Bretaña en una aeronave militar en vez del Air Force One -como se había informado oficialmente- generó un amplio revuelo en Estados Unidos en la noche del lunes.

Camiones de servicio de catering estacionados junto al Air Force One en la plataforma antes de la partida del presidente Donald Trump, tras la cumbre de la OTAN en el aeropuerto de Ankara, en Turquía, el 8 de julio de 2026. Alex Brandon - AP

Según un artículo del diario norteamericano -ratificada luego por altas fuentes del gobierno a The New York Times-, una amenaza creíble de asesinato iraní contra Trump motivó una “operación extraordinaria” el 8 de julio en el aeropuerto de Ankara para movilizar a Trump

Según la reconstrucción de los principales medios norteamericanos, Trump había viajado a Turquía para participar de la cumbre a bordo del Boeing 747-8 donado por la familia real de Qatar, pero el propio mandatario anunció antes de la partida de regreso a Washington -con escala en Gran Bretaña- que no utilizaría ese avión para volver, sino una de las aeronaves más antiguas usadas como Air Force One, como se designa a los vehículos aéreos que transportan al presidente norteamericano.

El avión obsequiado por Qatar partió con antelación, respecto a la aeronave que usaría Trump, hacia la base militar estadounidense en Mildenhall, Reino Unido, mientras que el mandatario -como mostraron los videos de aquel día- subió a bordo del avión más antiguo.

My favorite part: This Turkish catering truck nonchalantly moving from Air Force One to the other plane https://t.co/vQSoncQw9f pic.twitter.com/Ob5r1hxSwL — John Hudson (@John_Hudson) August 11, 2026

“Pero, en lugar de despegar a bordo de ese avión, Trump fue trasladado en un camión de servicios de catering que había sido acoplado a la bodega de la aeronave. Posteriormente, fue llevado en auto hasta un tercer avión, en el que viajó en secreto hacia el Reino Unido”, publicó The New York Times, según el relato de un funcionario al tanto del asunto.

De acuerdo a la investigación de The Washington Post, el presidente abordó un C-32A de la Fuerza Aérea norteamericana. “Esto convirtió al Air Force One en un ‘señuelo’ que transportaba a miembros de la prensa y a parte del personal de la Casa Blanca”, señaló un funcionario de la administración Trump al diario, que revisó material exclusivo sobre la trama.

Antes de partir de Ankara, Trump había escrito en su red Truth Social que usaría un avión Air Force One más antiguo para volar al Reino Unido “por los viejos tiempos”, algo que finalmente no ocurrió.

On his extraordinary reporting about President Trump using a secret plane and decoy AF1, @DanLamothe says, "When you have even the usage of an Air Force One call sign on a plane that the president is not aboard in that moment, that's remarkable." pic.twitter.com/FNkkhkSvwo — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 11, 2026

“Cuando incluso se utiliza un indicativo de Air Force One en un avión en el que el presidente no está a bordo en ese momento, eso es notable”, señaló el periodista Dan Lamothe, uno de los coautores del artículo de The Washington Post, en diálogo con la cadena CNN.

La operación para trasladar a Trump en un vuelo militar secreto se produjo luego de que quedaran truncas las negociaciones diplomáticas y las fuerzas de Estados Unidos reanudaran los ataques militares contra Irán en el marco de la guerra que mantienen ambos países desde hace más de cinco meses.

El presidente Donald Trump conversa con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Dogukan Keskinkiliç - Pool Anadolu

Turquía, aliado estratégico de Washington y donde se encontraba el mandatario junto a otros líderes mundiales para el encuentro de la alianza atlántica, comparte una frontera de más de 530 kilómetros con Irán.

Breaking news: An Iranian assassination threat against President Trump prompted an operation in which he flew secretly from Turkey on an alternate military aircraft while the White House said he was aboard Air Force One, The Post has learned. https://t.co/pDhy28YEmK — The Washington Post (@washingtonpost) August 10, 2026

“Una amenaza creíble contra Trump por parte de Irán puso en marcha la operación de engaño”, dijo el funcionario estadounidense citado por The Washington Post. Consultada por los medios norteamericanos, la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

The New York Times y CBS News habían informado el mes pasado que los servicios de inteligencia habían detectado una amenaza concreta de ataque contra el presidente o su avión, lo que motivó la adopción de medidas de precaución adicionales, recordó el diario en su artículo.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas por primera vez a bordo del nuevo Air Force One durante el vuelo desde la base aérea RAF Mildenhall hasta la base conjunta Andrews el 8 de julio de 2026, tras abandonar el Reino Unido. WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los periodistas del pool que estaban a bordo del Air Force One camino al Reino Unido creían que Trump también estaba a bordo, y según los relatos en aquel vuelo se les pidió que mantuvieran cerradas las ventanillas en la cabina de prensa.

The Washington Post señaló que, además de los periodistas, algunos miembros del personal de la Casa Blanca también creían que Trump iba a bordo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 9 de julio de 2026, tras la cumbre de la OTAN en Turquía. SAUL LOEB - AFP

Luego, ya en el vuelo desde la base militar en Mildenhall hacia Estados Unidos en el Air Force One obsequiado por Qatar, los periodistas le preguntaron al presidente por qué habían tenido que mantener las ventanillas cerradas durante el trayecto desde Ankara. Trump respondió que se debía a que “probablemente estaban en un vuelo peligroso”. Y añadió: “Pero si yo voy, ustedes van. ¿Verdad?”.