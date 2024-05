Pablo Iglesias criticó a Milei y acusó al presidente de España de “victimizarse”

Escuchar

En medio de la escalada tensión diplomática y exigencias de disculpas entre España y la Argentina por dardos trasaltánticos, el exvicepresidente español Pablo Iglesias se metió en la controversia, cuestionó a Milei por sus dichos y acusó a Pedro Sánchez de “victimizarse como una figura que es mucho ruido y pocas nueces ”.

“La valentía diplomática no se demuestra respondiéndole a un tipo como Milei”, consideró Iglesias al referirse a la reacción del presidente del Gobierno español, quien exigió las disculpas de su par luego de que tildara de “corrupta” a su mujer en un acto de Vox. En ese sentido, el dirigente del partido izquierdista Podemos consideró que el fundador de La Libertad Avanza no es una “figura política, si no alguien que genera un trending topic cada semana”. “Muere como un tamagotchi”, apuntó.

“El gobierno [de España] aprovecha esta situación para sacar del foco asuntos más importantes que que Milei diga barbaridades”, cuestionó Iglesias, quien incluso consideró que el escándalo que envolvió a Begoña Sánchez “fue fabricado por periodistas y policías corruptos”.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

De esta forma, en diálogo con Futurock, el también exministro de Derechos Sociales y Agenda cuestionó la falta de precisión del gobierno de Sánchez respecto a temas de controversia internacional como el conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania. “La valentía diplomática se demuestra con Israel, con los que están llevando a cabo a un genocidio, apoyando la demanda de Sudáfrica, no permitiendo que paren los buques que llevan armas que después matan a niños palestinos”, acusó, y siguió: “Nunca hay que alimentar al troll, porque Milei crece a medida que se le presta atención a las provocaciones”.

En este mismo marco analizó lo que representa la figura de Milei, al que tildó de “rey del trending y la confrontación política”. “Su provocación era esperable y el gobierno lo entendió como una oportunidad política para generar un escándalo. Lo de Milei es grave, pero es su juego y va a buscar eso vaya a donde vaya”, dijo, y cuestionó: “Sin embargo, es lo mismo dar declaraciones en contexto estatal que visitar un país y dar declaraciones con la intencionalidad de generar un conflicto. Forma parte del personaje, es una forma trumpista de hacer política ”.

Javier Milei en la convención de agrupaciones de ultraderecha en España, en donde se refirió a la esposa de Sánchez.

En otro momento de la entrevista volvió sobre sus palabras y reiteró el cuestionamiento hacia Sánchez por el supuesto “silencio” sobre quiénes habrían lanzado por primera vez las acusaciones de corrupción y manejo de influencias de la primera dama Begonia Gómez. “Publicamos los audios de un ex comisario de policía que hablaba con el director de La Sexta y el presidente de La Razón (dos reconocidos medios locales) en los que decían que iban a fabricar una historia sobre la mujer del presidente”, indicó.

Y sumó: “Sánchez no se anima a dar nombres propios del presidente de un canal de noticias y para colmo le concedió una entrevista la semana pasada. En España hay jefes de medios de comunicación que mandan más que el presidente y que los diputados, y eso es una aberración”. Por últmo, Iglesias apuntó contra los cinco días que se tomó el jefe de Estado para evaluar si continuaría o no en el cargo tras el escándalo de su familia, y aseguró que se trata de un accionar “poco presentable”. “Si el problema es tan serio tiene que decir los nombres propios de quienes fabricaron los bulos (noticia falsa), tiene que tomar medidas. No puede tener en vilo al país cinco días y después no hacer absolutamente nada”, consideró.

El papel del Vox en el gobierno español

Ante la consulta de si el partido de ultraderecha Vox podía representar una amenaza al bipartidismo que rige en el país, Iglesias desestimó la afirmación y explicó que en España los partidos no tienen tanta importancia, ya que se trata de un sistema parlamentario. “No elegimos un presidente sino un Congreso de diputados que después decide quién va a presidir”, aclaró.

Asimismo, destacó el lugar que ocupa el partido presidido por Santiago Abascal y analizó que el fenómeno de la derecha al poder es algo que se replica en toda Europa. “No es nada ajeno: en Italia está Giorgia Meloni, también la ultraderecha, en Alemania. Todo se suma a una corriente ultraderechista que tiene como principal figura a [Donald] Trump y en donde también están Milei o [Jair] Bolsonaro”, sumó.

“El problema de la ultraderecha es cómo vampiriza a la derecha existente” , dijo, y siguió: “Hubo quien en la Argentina pensó que presentando a una figura como [Sergio] Massa las oligarquías y la ultraderecha nacional nunca apoyarían a Milei, y ya vimos que no”, expresó, antes de agregar que es una “constante en muchos países” en donde también hay que incluir el papel de los medios de comunicación de ultraderecha “sin los que estos personajes no existirían”.

LA NACION