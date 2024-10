Pepe Mujica fue a votar en silla de ruedas y habló sobre el gobierno de Milei: “Por ahora hay más pobres que antes”

En el marco de una nueva jornada de elecciones presidenciales en Uruguay, el expresidente José “Pepe” Mujica fue a votar acompañado de un grupo de allegados. En silla de ruedas, como se lo suele ver desde hace un tiempo y desde que anunció que está en tratamiento por un tumor de esófago, el exmandatario se acercó a la escuela N°149 del Cerro, en las afueras de Montevideo, y habló con los medios que lo esperaban a la salida.

“Institucionalmente, la democracia va atener cambios sustantivos porque es imposible un parlamento que represente a todas las cosas que hay en la sociedad. Veo que en el futuro va a haber varios mini gobiernos... Es imposible resumir en 80 o 100 tipos a la diversidad de conocimientos de la tecnología. Tenemos que apuntalar a la democracia”, afirmó.

Así, en diálogo con la señal de TN, el referente del Frente Amplio (FA) consideró: “Si la democracia no cambia institucionalmente, va a estar enferma”. Al mismo tiempo, el ex jefe de Estado se refirió a la relación con el gobierno del presidente Javier Milei y remarcó la importancia de “tratar de llevarse lo mejor que pueda con los vecinos”. “Es difícil que en la Argentina haya un gobierno bueno”, dijo en referencia a la gestión del expresidente Alberto Fernández y diferenció: “¿Y el que hay ahora? Por ahora está acentuando la pobreza, mañana capaz que reacciona, pero por ahora hay más pobres que antes . Puede ser un costo de la transformación”.

Mujica ya votó 🗳️👇 pic.twitter.com/XgeLVImmmj — Diario La R (@diariolaruy) October 27, 2024

Por otro lado, apuntó contra la campaña de los principales candidatos uruguayos y aseguró que la vio “un poco distraída”. “Están preocupados mucho en lo que se va a gastar y no en cómo se va a generar. No le dieron ni pelota al país agroexportador”, criticó. Asimismo, resaltó que los principales desafíos del nuevo gobierno tendrán que ver con el aumento de la seguridad y de las riquezas: “Son las dos cosas, pero no las arregla ningún partido, hay que llegar a un acuerdo y tener políticas globales que vayan más allá de eso”.

Este domingo, los uruguayos deberán votar en las elecciones presidenciales y legislativas y elegir entre el izquierdista Yamandú Orsi, candidato del opositor Frente Amplio y quien lidera la intención de voto con entre 41% y 47%; el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou, que acumuló entre un 20 y 25% de adhesiones; y Andrés Ojeda, que con alrededor de un 15% de intención de voto busca ganar el lugar de Delgado en el balotaje del próximo 4 de noviembre.

Finalmente, Mujica se refirió a la juventud y la importancia que tiene en el futuro de la política: “Yo creo en los jóvenes, eso de que nos les interesa la política es relativo. Si los jóvenes no se prenden, estamos fritos y es porque no los enamoramos y damos asco. Si hay propuestas que los enamoren, los gurises van a estar”.

LA NACION