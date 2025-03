Una mujer increpó a Mujica en un evento por los 40 años de democracia en Uruguay: “Hay militares yendo a la cárcel sin ninguna prueba”

MONTEVIDEO.- En un evento organizado por el Partido Colorado con motivo de la celebración de los 40 años de democracia en Uruguay tras el fin de la dictadura en 1985, una mujer increpó al expresidente José Mujica, luego de que se hablara de la Ley de Caducidad.

“Nunca se acaban los males. Van poco a poco creciendo, dice el Martín Fierro. Mucha sabiduría popular. Yo una vez cometí el error de decir que hasta que no desaparezcan algunos actores del pasado caliente en Uruguay había cosas que no se iban a solucionar, seguramente que me equivoqué. Después anduve por España y las cosas que vi... gente buscando huesos de hace 70 u 80 años”, señaló Mujica.

“Habían pasado 80 o 90 años y te contaban la historia viva, la memoria humana parece que es selectiva para priorizar y mantener el dolor, la angustia y que las buenas noticias no se transmiten de generación en generación. Parece que somos un animal bastante pesimista, puede ser que me equivoque”, agregó, ante la mirada del presidente Yamandú Orsi y los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995). También participó mediante un mensaje grabado el expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025).

Mujica dijo que le gusta “poco hablar del pasado” porque “lo único que vamos es a profundizar nuestras diferencias, me gusta apostar a construir un verbo común hacia el futuro, aunque por mucho optimismo podemos cometer el error de equivocarnos”.

“Prefiero equivocarme para el lado de la esperanza y no para lo que quedó atrás, que no fuimos capaces de resolver”, agregó. Una mujer interrumpió el discurso y le gritó al exmandatario: “Lo que quedó atrás tiene presos políticos”.

Una mujer increpó al expresidente José Mujica en el evento por los 40 años del regreso de la democracia en Uruguay. El País

Los presentes le pidieron silencio, y Mujica le contestó: “Voy a dejar que tú tomes la palabra, te lo concedo sinceramente y di todo tu discurso”. La mujer reiteró que “hay militares yendo a la cárcel sin ninguna prueba” y que “ni siquiera hicieron algo”. Y cuestionó: “¿Hoy la democracia dónde está?”.

Sanguinetti matizó la situación, al señalar que las diferencias eran parte y lo sucedido no pasó a mayores, continuando el evento con normalidad. “Le ruego buenamente que no actúe con esa intolerancia”, le pidió Sanguinetti.

En diálogo con el diario El País, Ximena Grignoli, la mujer que irrumpió en el acto, señaló que los expresidentes, salvo Lacalle Herrera, “evadían hablar de la Ley de Caducidad” y comentó: “No se respetaron dos plebiscitos y tenemos militares y policías presos y nadie puede probar que hayan cometido algún delito”.

“Salieron de los juzgados sin culpa y van y los meten presos. Eso está pasando en Uruguay, tenemos presos políticos desde hace años”, añadió. Además, cuestionó que se haya invitado a la casa del Partido Colorado a Mujica que “bombardeó el país” y criticó su pasado como integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). “No se puede meter gente presa sin pruebas. Estamos en Uruguay, no en Uruzuela”, afirmó la mujer, que es convencional del Partido Colorado.

“No hablo a favor de ningún militar que haya cometido un exceso, hablo de que no puede haber presos políticos en Uruguay. Gente condenada sin probar de qué se los acusa y que un fiscal los involucra directamente, eso es lo que está pasando”, aseveró. “No me dejaron terminar de hablar, pero de la casa del PC no me echan, no soy una persona violenta, hablo con respeto”, concluyó.

El País/GDA

El País (Uruguay)