Pepe Mujica habló de su encuentro con Cristina Kirchner en Uruguay y reveló el consejo que le dio

A la espera de que asuma su delfín, Yamandú Orsi, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, reveló detalles del encuentro que tuvo la semana anterior con Cristina Kirchner, que fue a visitarlos a él y a su esposa, Lucía Topolansky, a su casa, en las afueras de Montevideo. Entre risas, el referente del Frente Amplio contó este jueves el consejo que le dijo a la actual jefa del Partido Justicialista (PJ).

La reunión entre ambos se conoció por una foto que posteó la expresidenta en sus redes sociales, donde se las ve tanto a ella como a Topolansky escuchar a Mujica. En tanto, el exmandatario -que igual participó de la campaña para las presidenciales en su país pese a que está enfermo de cáncer- dio más detalles sobre el encuentro al otro lado del Río de la Plata.

“Me divertí con Cristina, sé que es una diosa para una parte considerable del pueblo argentino, pero le recomendé que se hiciera caudilla de los pibes” , narró esta mañana “Pepe” en Radio 10.

En noviembre del año pasado, Mujica había criticado a Cristina Kirchner justamente por este tema. “Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí”, se quejó esa vez y exclamó: “¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Qué lo parió!”. En ese momento, sus declaraciones causaron una gran repercusión.

Ahora, Mujica explicó por qué le sugirió a la expresidenta que sea “caudilla” de las nuevas generaciones y que se corra del centro de la escena. “Acá en América Latina, particularmente, los hombres no se dan cuenta y les cuesta [entender] que hay que renovarse permanentemente, y que el mejor dirigente es aquel que deja y hace surgir una barra de gente que, a la larga, lo supera con ventaja. Porque la vida es corta y las causas sociales son más largas que nuestra vida, y hay que cultivar y cultivar la reposición de nuevas generaciones”, consideró el expresidente.

Admitió, sin embargo, que esta es una lucha que lleva desde hace 50 años y que le cuesta que el resto de los dirigentes progresistas lo entiendan. No obstante, se mostró conforme de haber logrado un “éxito fabuloso” en este sentido dentro del Frente Amplio. “Cuando yo dejé de estar al frente, los compañeros de mi agrupación pegaron un salto que los hizo el sector político más grande de la historia del país. Sacaron 36, 37 diputados y nueve senadores, que acá ningún sector tuvo jamás. Yo me siento feliz cuando estoy tirando la esponja... esos fueron los muchachos que sufrieron, me acompañaron, cometieron errores, pero aprendieron sobre la marcha y se mandaron una campaña electoral fabulosa”, indicó. Justamente, Orsi era su favorito para competirle a Luis Lacalle Pou y no solo ganó la interna partidaria, sino que también después llegó a la presidencia uruguaya.

“No digo esto para batirme el parche, sino para sembrar una actitud. Hay que pedirles a los grandes dirigentes que les den la oportunidad y abran la cancha para los que inevitablemente tienen que venir”, recomendó Mujica, en un mensaje que replicó puertas adentro dirigido a Cristina Kirchner.

