Perú activó las restricciones para recibir venezolanos

AGUAS VERDES, Perú.- Decenas de policías antimotines con cascos y escudos, así como autos policiales con sirenas ululando, comenzaron a resguardar estrictamente la frontera con Ecuador desde la madrugada de ayer, a fin de permitir únicamente el ingreso de migrantes venezolanos que posean pasaporte y visa humanitaria, en cumplimiento de una nueva ley.

Las autoridades migratorias también se mantenían alertas en sus 30 puestos de atención para cumplir la nueva norma rigurosa, pese a la llegada de decenas de autos y varios autobuses con venezolanos que habían partido de su país en una travesía de casi una semana, cruzando Colombia y Ecuador.

Minutos antes, Stephanía Robles, de 30 años, cargando a su hijo de cinco, fueron algunos de los últimos migrantes en ingresar portando únicamente su cédula de identidad.

"[Vine a] buscar una mejor vida, mi esposo se encuentra en Perú, en la ciudad de Trujillo. Mis hermanas están en Lima. Me sentía un poco mal al no poder pasar, pero ahora que lo logré me siento más contenta", dijo al cruzar la frontera.

El canciller peruano, Néstor Popolizio, dijo ayer a la radio peruana RPP que la visa humanitaria obligatoria a los migrantes es una medida "beneficiosa" debido a que con este documento los venezolanos podrán obtener un carnet de extranjero en Perú que les permitirá trabajar de forma legal por 183 días, los cuales serán renovables.

Popolizio admitió que obtener el pasaporte es difícil en Venezuela, pero recordó que "la mayoría", según registros peruanos, ingresa con este documento, obligatorio desde el 25 de agosto de 2018.

Añadió que, al igual que en 2018, el gobierno admite varios atenuantes y que al país podrán ingresar "los menores en tránsito a Perú para reunirse con sus padres y que solo tienen partida de nacimiento, los mayores de edad en tránsito que van a reunirse con sus familias, los mayores de edad en extrema vulnerabilidad, las embarazadas en extrema vulnerabilidad y los adultos mayores".

Para acceder a una visa humanitaria, los ciudadanos venezolanos deberán presentar su pasaporte en los consulados peruanos de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela; de Bogotá, Medellín y Leticia, en Colombia, o en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja, en Ecuador.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, unos 7000 venezolanos se dirigían por tierra en las últimas horas hacia la frontera con Perú. Organizaciones humanitarias contrataron 16 autobuses que en cuanto se llenan salen con destino a la población ecuatoriana de Huaquillas, en la frontera con la ciudad peruana de Aguas Verdes.

Perú abrió sus puertas a los migrantes venezolanos desde 2016, durante la gestión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. La posición peruana se fue endureciendo conforme los venezolanos llegaban en cantidades cada vez mayores, sumado al cambio de gobierno en 2018, tras la renuncia de Kuczysnki por un escándalo político.

La Iglesia Católica peruana pidió al presidente Martín Vizcarra que el país continúe "dando muestras de solidaridad". En Lima, los venezolanos prefieren guardar silencio.

Después de Colombia, Perú es el segundo país que recibe más migrantes venezolanos. Alberga más de 820.000 venezolanos que ingresaron desde 2016, según datos de la agencia peruana de migraciones.

Percepción

El aumento del delito, uno de los más graves problemas del país desde antes de la llegada de venezolanos, pareció influir en el incremento paulatino de la percepción negativa de la inmigración venezolana a Perú, que según una encuesta publicada en abril pasado llegó al 67%.

Lima fue la principal ciudad receptora de ciudadanos venezolanos y también la que registró un mayor incremento de desempleo en el trimestre de febrero a abril de 2019, al ubicarse en 7,3%, la tasa más alta registrada en similares trimestres móviles de los últimos diez años.

La visa fue también criticada por diversos organismos internacionales defensores de los derechos humanos, entre ellos, Amnistía Internacional (AI), que consideró que este tipo de exigencias resultan ineficientes para controlar la movilidad humana.

Los 9000 venezolanos ingresados ayer fue récord para un solo día, superior a las 6708 entradas registradas el 31 de octubre pasado, según reportó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

