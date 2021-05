Polémica: le pegó a una alumna con una tabla pero la Justicia consideró que “no hay delito”

En los últimos días se viralizó un video que causó indignación en las redes sociales: en las imágenes se ve el momento en que la directora de una escuela primaria de Estados Unidos castiga a una niña de seis años por haber roto una computadora. Para retarla le da golpes en la cola con una tabla de madera. El caso tomó relevancia y a pesar del impactante clip la fiscalía general de Florida resolvió que “no existe evidencia” para determinar que la mujer haya cometido un delito.

El video que se hizo viral en Twitter muestra a Melissa Carter, la directora de la primaria Central Elementary School -centro educativo que pertenece al Condado de Hendry- mientras golpea a la alumna de primer grado con una especie de remo plano de madera. Lo que agrava la situación es que quien filmó lo sucedido fue la madre de la niña, a quien habían llamado para explicarle lo que hizo su hija.

Según trascendió, la niña rompió una computadora de la escuela, y por eso fue citada a la oficina de la directora. En las imágenes se observa que le pide a la mujer que no la golpee en la cola, y se muestra atemorizada, mientras su madre no alcanza si quiera a emitir opinión.

El indignante video donde una maestra golpea con una tabla a una alumna frente a su madre

La madre de la niña, Fabiola Rivera, señaló que grabó en secreto todo lo ocurrido porque consideró que su pequeña estaba siendo víctima de agresión y abuso infantil. Sin embargo, la versión de la escuela es otra: aseguran que le confesó a las autoridades que su hija tenía mal comportamiento en su propia casa, donde también rompía artefactos intencionalmente; pero alegó que “no se animaba a disciplinarla porque la misma niña la amenazaba con llamar a la policía y al Departamento de Niños y Familias”.

Luego de analizar el caso, la fiscal general de Florida, Amira Fox, determinó el viernes que “no existe evidencia” de que se haya cometido ningún delito. “Tras la revisión de la totalidad de las pruebas y de las leyes, no parece que la señora Carter haya cometido ningún delito”, informó en un comunicado que causó revuelo en las redes.

Rivera, que es latinoamericana, brindó algunas entrevistas televisivas y aseguró que grabó aquel momento “para que todos los padres se den cuenta de lo que está pasando en esta escuela”. Además le respondió a quienes la criticaron por no interceder cuando golpearon a su hija: “Aunque me tradujeron lo que iban a hacer, por la barrera del idioma yo estaba confundida y no entendí realmente hasta que lo vi con mis propios ojos”.

El abogado de la familia, Brent Probinksy, se mostró indignado tras conocer la decisión de no presentar cargos contra la directora de la escuela: “La fiscal del estado llegó a una conclusión equivocada aquí. Es aterrador que la fiscal, que está a cargo de enjuiciar los delitos en esta comunidad, no presente cargos en lo que claramente es abuso infantil”.

Cabe agregar que el castigo físico es legal en algunos distritos escolares de Florida, pero no en el de la escuela donde ocurrió este incidente. “La niña está aterrorizada, se siente vulnerable. No hay nada que pueda hacer en manos de estos adultos, que la trataron de manera tan brutal, salvaje, sádica”, sentenció el letrado.

