¿Por qué son tan importantes para Ucrania los tanques occidentales en su guerra con Rusia?

Desde que Rusia invadió Ucrania, en febrero del año pasado, el presidente de este país, Volodymir Zelensky, estuvo pidiendo a sus aliados de Occidente que le envíen tanques. Los países occidentales se negaron a suministrarlos.

El viernes, Zelensky reiteró su pedido en una reunión de ministros de Defensa de más de 50 países en Ramstein, Alemania. Los funcionarios acordaron proveer a Ucrania con más vehículos blindados, más sistemas de defensa aérea y municiones. Pero, una vez más, no se logró un acuerdo para enviar los tanques que Ucrania dice necesitar con urgencia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo finlandés luego de sus conversaciones en Kyiv, el 24 de enero de 2023, en medio de la invasión militar de Rusia en Ucrania. SERGEI SUPINSKY - AFP

Zelensky agradeció a sus aliados de la OTAN por la ayuda militar que enviarán, pero dijo: “tendremos que seguir luchando para el suministro de tanques modernos”. “Cada día hacemos más evidente que no hay alternativa, que se debe tomar una decisión sobre los tanques”, declaró.

Y este lunes, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Anna Baerbock, dejó una puerta entreabierta al decir que “no se interpondrá en el camino” de Polonia si este país decide enviar tanques a Ucrania. ¿Por qué los tanques occidentales son tan importantes para Ucrania?

Ofensiva en primavera

Casi 11 meses después de que estallara el conflicto, funcionarios de la OTAN creen que Moscú está planeando una nueva ofensiva en primavera con un refuerzo en el número de soldados, tras la campaña de movilización que inició en septiembre.

El canciller alemán Olaf Scholz habla con soldados de la Bundeswehr del ejército alemán en un tanque de batalla principal "Leopard 2" durante un ejercicio de entrenamiento e instrucción en Ostenholz, Alemania, el lunes 17 de octubre de 2022. Moritz Frankenberg - DPA

Los funcionarios occidentales creen que en las próximas semanas Ucrania tiene una potencial oportunidad para hacer retroceder a las fuerzas rusas, que se están quedando sin municiones y refuerzos. Y los tanques serán necesarios para superar las defensas rusas.

“Próximamente, Ucrania llevará a cabo una contraofensiva para recuperar su territorio”, le explica a BBC Mundo Frank Ledwidge, quien fue oficial del Ejército británico en las guerras de Irak y Afganistán y ahora es profesor de estrategia y capacidad militar en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra.

“Las operaciones ofensivas en tierra requieren la combinación de blindaje, que son los tanques; de artillería, como cañones y morteros; y de infantería. El mejor tipo de blindaje que se puede tener para recuperar territorio son los tanques pesados. Y los mejores tanques del mundo son los alemanes, los británicos y los estadounidenses”, indica el experto.

Esta fotografía tomada el 19 de mayo de 2022 muestra a soldados en un tanque Leopard polaco mientras tropas de Polonia, EE. UU., Francia y Suecia participan en el ejercicio militar DEFENDER-Europe 22, en Nowogard, Polonia. WOJTEK RADWANSKI - AFP

Ucrania dijo que solo con los tanques occidentales podrán romper el impasse, en particular en la región del Donbass, donde el intercambio de artillería y cohetes de las dos partes se convirtió en un feroz punto muerto en las últimas semanas con numerosas bajas ucranianas.

Equipo moderno y sofisticado

El ejército ucraniano tiene tanques, pero son viejos vehículos de la era soviética, como los T-72, donados por sus aliados de Europa del Este o capturados a los rusos. Y a menudo se vieron superados tanto en número como por la potencia de fuego rusa.

Lo que están pidiendo a sus aliados occidentales son los tanques modernos como el M-1 Abrams de fabricación estadounidense, el Challenger británico, o el Leopard 2 alemán. Hasta ahora, solo el Reino Unido prometió enviar 14 tanques Challenger, un número “insuficiente” para Ucrania que está pidiendo 300.

Berlín indicó que solo enviará sus tanques si Washington acuerda enviar sus M-1 Abrams en un paquete más amplio de la OTAN. Alemania tampoco permitió hasta ahora que otros países europeos envíen a Ucrania sus Leopard 2, algo que no pueden hacer sin la licencia de exportación alemana. Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores, Anna Baerbock, dijo este lunes que “no se interpondrá en el camino” de Polonia si este país decide enviarlos a Ucrania.

En entrevista con la BBC este lunes, el canciller ucraniano, Dimitro Kuleba, instó a todos los países que estén dispuestos a mandar tanques Leopard 2 a “solicitarle oficial e inmediatamente al gobierno alemán que permita la entrega de estos tanques a Ucrania”. Según un portavoz del gobierno alemán, hasta ahora no llegó ninguna petición de este tipo.

Washington, por su parte, se rehúsa a cumplir el pedido de Kiev porque, dice, sus tanques son muy sofisticados y difíciles de mantener. “El tanque Abrams es un equipo muy complicado. Es caro. Su entrenamiento es difícil. Tiene un motor de reacción”, dijo recientemente Colin Kahl, el principal asesor de seguridad del Pentágono.

Como señala Frank Ledwidge, Occidente no solo deberá entregar tanques, también necesitará abastecer entrenamiento, partes de repuesto y equipo, etc.: “Hay que recordar que los tanques no funcionarán correctamente y no tendrán éxito sin un excelente entrenamiento”.

“No solo para saber cómo usar los equipos en sí mismos, sino también cómo trabajar juntos para que todos los elementos del ataque -la infantería, el blindaje y la artillería- funcionen integrados”, señala el experto.

Los “apreciados” Leopard 2

Aunque Kiev está pidiendo tanques a todos sus aliados, el modelo que realmente es clave en su petición es el Leopard 2 alemán. Hay dos razones principales de por qué estos tanques son tan apreciados por Ucrania, indica Frank Ledwidge.

“Hay un gran abastecimiento de Leopard 2, y de una versión en particular, el Leopard 2A4, por lo tanto, hay mucha capacidad en Europa para ayudar con el mantenimiento y la reparación”, señala el exoficial del Ejército británico. Algunos cálculos sugieren que hay más de 2000 de esos tanques almacenados a lo largo de Europa.

Y también hay un gran abastecimiento de municiones, equipos y piezas de repuestos en el continente, por lo que son fáciles de mantener. “Es probablemente el tanque occidental más adecuado para Ucrania y son superiores a la mayoría de los rusos”, agrega Ledwidge.

¿Peligrosa escalada?

Rusia ya advirtió a los países occidentales que el suministro de tanques a Ucrania marcará una escalada “extremadamente peligrosa” en el conflicto. Pero los expertos no creen que esta amenaza tenga sustento.

Los aliados occidentales ya abastecieron o a Ucrania con poderosos sistemas de artillería, como los lanzacohetes HIMARS, con un alcance mucho más largo que el de cualquier tanque. La pregunta que muchos se plantean es si realmente Ucrania podrá cambiar el curso de esta guerra con los tanques de sus aliados occidentales.

El exoficial del ejército británico Frank Ledwidge no cree que los tanques serán “la fórmula mágica” para este conflicto. “Ningún sistema de armas cambiará el curso de esta guerra”, indica el experto. “Los (misiles) Javelin no lo lograron, las armas antitanque y los HIMARS no lo lograron”, agrega.

“Sin embargo, es importante ayudar a los ucranianos y los tanques jugarán un papel, junto con todo el otro armamento donado por Occidente, para que ellos eventualmente puedan imponerse en esta guerra”, dice el experto.

En la reunión en Ramstein el viernes los países occidentales se comprometieron a entregar miles de millones de dólares en armas, aunque sin los tanques que esperaba Ucrania. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda de más de US$2500 millones esta semana, que incluye vehículos blindados Bradley, vehículos de transporte de personal Stryker y sistemas de defensa aérea Avenger, entre otros suministros. Y otras nueve naciones europeas también prometieron más apoyo después de reunirse el jueves en Estonia.

Pero Ledwidge cree que en este capítulo del conflicto hay un aspecto más importante que destacar. Es el hecho de que con el nuevo armamento que enviarán los países occidentales, con o sin tanques, el ejército ucraniano está cada vez más cerca de convertirse en una fuerza del estándar de la OTAN. “Este es un momento muy importante porque implica que Ucrania ya comenzó el cambio para convertir a su ejército, de una fuerza basada en equipo predominante soviético, a una fuerza basada en equipo de la OTAN”, señala Ledwidge.

“Gradualmente, Ucrania se quedará sin repuestos y municiones para el equipo soviético que posee. Y para que sus operaciones en los próximos meses tengan éxito necesitará hacer la transición a un equipo militar estándar de la OTAN. Esta es la verdadera importancia de este momento y eso debe estar preocupando a Rusia”, afirma el experto.

