Putin está cerca de lograr su objetivo: restablecer las relaciones con Estados Unidos sin ceder nada

BERLÍN.– En octubre pasado, el presidente Donald Trump impuso importantes sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, quejándose de que las negociaciones con el presidente Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania “simplemente no llegan a ninguna parte”.

La bienvenida triunfal al líder ruso en Alaska no había contribuido en absoluto a la paz. La cumbre prevista en Budapest se había desmoronado. Trump empezaba a reconocer que Putin podría estar simplemente jugando con él, sin ninguna intención de lograr la paz. Una tenue esperanza ucraniana de una ruptura entre Trump y Putin aún se vislumbraba. Pero el presidente ruso estaba jugando a largo plazo.

Ahora, exactamente un año después de las sanciones petroleras, Putin nunca ha estado tan cerca de su objetivo de normalizar las relaciones con Washington sin tener que hacer ninguna concesión respecto a Ucrania.

Putin y Trump caminan juntos en su reunión cubre de Anchorage, Alaska ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la última semana y media, Trump ha dejado de lado años de política exterior estadounidense al mostrarse abiertamente cercano a Putin y aliviar la presión económica sobre el Kremlin. Al mismo tiempo, Trump ha vilipendiado al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el supuesto aliado de Estados Unidos que intenta defender a su nación de una invasión rusa.

El 9 de octubre, Trump anunció que Estados Unidos compraría diésel ruso, sin exigir concesiones a Putin a cambio. Posteriormente, la administración Trump presionó a Ucrania para que dejara de atacar las refinerías de petróleo -la principal herramienta de presión de Kiev- y suspendió las sanciones contra Rusia que Trump acababa de promulgar. Trump declaró que, francamente, “Rusia se ha portado bien con Ucrania”.

El acuerdo sobre el diésel fue en parte un cálculo político de Trump antes de las elecciones de mitad de mandato, en su intento por bajar los precios del combustible. Pero esa acción, y otras posteriores, también reflejan la afinidad, ya evidente, del presidente con Putin, una relación que el líder ruso ha cultivado con ahínco incluso mientras continuaba la guerra y le negaba a Trump un premio muy codiciado.

Desde que Trump regresó al poder, Rusia ha intentado separar el conflicto en Ucrania de posibles acuerdos comerciales y de estrechar lazos diplomáticos con Estados Unidos. La administración Trump se mantuvo al margen, incluso mientras recortaba la ayuda a Ucrania, continuando en gran medida la política de la administración Biden de abstenerse de realizar acuerdos económicos con Rusia hasta que el Putin pusiera fin a la guerra.

Zelensky, Trump y Putin HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

La Casa Blanca afirma ahora que estos acuerdos ayudarán a Rusia a percibir los beneficios de la paz. El Kremlin declaró el miércoles que Putin, reunido con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, había acordado dialogar con Ucrania y Estados Unidos el próximo mes. Sin embargo, en estas conversaciones participarían representantes de nivel relativamente bajo, y un funcionario ruso restó importancia a la disposición del Kremlin para forjar un acuerdo integral en este momento.

Tras haber recuperado confianza, Moscú está intentando consolidarse como una potencia mundial a la par de Estados Unidos y China, promoviendo una cumbre trilateral entre ellas en noviembre.

Victoria asegurada

“En mi opinión, la victoria ya está asegurada”, escribió el miércoles la periodista pro-Putin Marina Akhmedova. “No se trata solo del 20 o 25 por ciento del territorio que hemos liberado”, añadió, refiriéndose a los territorios ucranianos ocupados por Rusia. “También se trata de cómo Estados Unidos se relaciona ahora con Rusia”.

Muchos analistas consideran que los incentivos económicos ofrecidos por Trump son la solución equivocada para una guerra que se libra por cuestiones políticas y de seguridad. Sin embargo, durante su visita a San Petersburgo, Rusia, el miércoles, Witkoff afirmó que el acuerdo sobre el diésel era “otro ejemplo de lo que podemos lograr trabajando juntos”. Putin, por su parte, propuso un acuerdo sobre fertilizantes rusos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkof Lisi Niesner - POOL REUTERS

Se vislumbran otros posibles acuerdos. Rusia y Estados Unidos han discutido la venta de los activos internacionales del gigante energético ruso Lukoil a un grupo inversor que incluye al gobierno estadounidense, según informó The New York Times. El Times también informó que los negociadores estadounidenses han propuesto que Europa reanude la compra de grandes cantidades de gas ruso transportado por gasoducto a través de Ucrania.

Tras la reunión en San Petersburgo, el enviado económico de Putin, Kirill Dmitriev, afirmó que no cabía duda de que la cooperación económica ruso-estadounidense se fortalecería. Añadió que Putin no solo había hablado con Witkoff sobre un posible acuerdo de fertilizantes, sino también sobre diversos proyectos, como centros de datos y numerosos proyectos de cooperación energética.

Siguiendo el estilo de diplomacia personal de Trump, Putin ha presentado acciones que benefician a Rusia -como la venta de diésel a Estados Unidos- como favores al líder estadounidense. Esto incluye la liberación, el miércoles, de Stephen James Hubbard, de 74 años, un profesor de Michigan a quien el Departamento de Estado calificó de “detenido injustamente” por Rusia.

El estadounidense Stephen Hubbard estuvo detenido en Rusia bajo cargos de pelear como mercenario para Ucrania HANDOUT - Moscow City Court press service

Trump describió la liberación -que no formaba parte de ningún intercambio de prisioneros- como una muestra del gran respeto que Putin le profesaba. Refiriéndose a sí mismo en tercera persona, Trump escribió en las redes sociales que “Estados Unidos, por respeto al presidente Trump, no estaba obligado a dar nada a cambio”.

Pero más tarde, el miércoles, Trump declaró a la prensa que Rusia no habría liberado a Hubbard si las sanciones se hubieran mantenido. Según los analistas, el acuerdo sobre el diésel y el potencial para otros acuerdos comerciales también sentaron las bases, lo que le brindó a Putin la victoria diplomática que tanto anhelaba tras las sanciones impuestas por las naciones occidentales a Rusia por su invasión de Ucrania.

Desactivados

“Incluso este pequeño grado de normalización ayudó a Putin a desactivar definitivamente a Trump y a Estados Unidos como posibles aliados o facilitadores de Ucrania”, dijo Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín.

El acuerdo sobre el diésel reforzó el argumento de Moscú de que los países occidentales que impusieron sanciones a Rusia sufrirían las consecuencias de la falta de energía rusa barata y otros vínculos comerciales. Según los analistas, Putin ha buscado entablar relaciones con Washington para demostrar que Rusia tiene demasiada influencia como para ser ignorada.

Volodimir Zelensky junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen NICOLAS TUCAT - AFP

Rusia “intentó durante todo el año pasado establecer la idea de que se pueden hacer cosas bilateralmente con Estados Unidos sin llegar a poner fin a la guerra en Ucrania”, dijo Hanna Notte, autora de We Shall Outlast Them, un libro sobre la política exterior rusa en tiempos de guerra.

“No se trataba solo de acuerdos económicos”, añadió. “También querían hablar de Medio Oriente. Querían hablar del Ártico. Querían hablar del control de armas nucleares”. Según ella, el objetivo de Rusia era promover “toda esta idea de que se puede compartimentar la relación con Estados Unidos y hacer cosas juntos incluso mientras se sigue librando la guerra”.

Notte predijo que la oferta de incentivos por parte del gobierno de Trump para poner fin a la guerra probablemente fracasará.

Sam Charap, analista de Rusia en la RAND Corporation, y otros analistas señalaron que una ironía del acercamiento de Rusia a Washington era que tal vez ya no fuera la solución definitiva para un acuerdo de guerra en los términos de Moscú.

Europa ha asumido un papel más importante a la hora de proporcionar a Kiev apoyo económico y político, y las relaciones entre Putin y muchos líderes europeos se han roto por completo.

“Ganarle el apoyo a los estadounidenses ya no es el premio que era antes”, dijo Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Hace dos años, era la clave del éxito. Ahora es una parte mucho menor”.

El Kremlin también es consciente de que Trump podría cambiar de rumbo nuevamente después de las elecciones de mitad de mandato, dijo Shapiro. Los responsables políticos rusos, añadió, consideran al presidente estadounidense “muy inconsistente” y sienten poca seguridad respecto a su enfoque hacia Rusia.