Putin libera a un prisionero estadounidense y abre la puerta a nuevas conversaciones de paz

SAN PETERSBURGO.– Rusia anunció este miércoles que está dispuesta a reanudar en noviembre las negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania para intentar poner fin a la guerra, después de una reunión de casi tres horas entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, en San Petersburgo. El anuncio representa una nueva señal de apertura diplomática en un conflicto que lleva más de cuatro años y medio, aunque las posiciones de Moscú y Kiev siguen profundamente enfrentadas.

“Nuestro presidente informó a Steve Witkoff de que estamos, en principio, listos para reanudar dichas conversaciones”, afirmó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, al término del encuentro celebrado en el Palacio de Constantino.

US negotiator,Steve Witkoff, lands in St Petersburg, Russia, and is met by Kiril Dmitriev, a top Kremlin envoy. Witkoff is expected lay out an updated Ukraine peace proposal at a meeting with Vladimir Putin. @kadmitriev @SEPeaceMissions pic.twitter.com/ZqFoDKwcNR — Matthew Chance (@mchancecnn) October 21, 2026

El funcionario ruso indicó que los contactos podrían retomarse a mediados de noviembre y que tendrían como eje principal las garantías de seguridad para la etapa posterior a la guerra.

La señal de Moscú llegó después de una intensa serie de gestiones diplomáticas encabezadas por Witkoff, que el martes se había reunido en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y varios dirigentes europeos para discutir nuevas propuestas de paz.

Antes de sentarse frente a Putin, el enviado estadounidense había expresado un moderado optimismo. “Hay cierto grado de impulso”, afirmó, al describir como productivas las conversaciones mantenidas en Noruega.

El enviado estadounidense Steve Witkoff durante su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en el Palacio de Constantino, en San Petersburgo - - kremlin DPA

Witkoff explicó que llevaba a San Petersburgo documentos con posibles fórmulas para alcanzar un acuerdo y propuso reactivar las conversaciones entre los tres países, inicialmente a través de equipos técnicos.

“Hemos traído documentos. Son ideas para una especie de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Podrá leer todo eso con tranquilidad”, le dijo a Putin, según declaraciones transmitidas por la televisión estatal rusa.

El mandatario ruso, por su parte, agradeció a Trump y a Witkoff sus esfuerzos para poner fin a los combates. En la reunión también participaron el asesor presidencial Yuri Ushakov y el enviado ruso Kirill Dmitriev, mientras que Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, tenía previsto intervenir por videoconferencia.

Pese a los gestos de acercamiento, Rusia y Ucrania mantienen profundas discrepancias sobre el futuro de los territorios ocupados, las garantías de seguridad que reclama Kiev y las condiciones de una eventual suspensión de las hostilidades.

Policías caminan entre autos destruidos tras un ataque ruso con drones contra un edificio residencial en Kiev Evgeniy Maloletka - AP

Zelensky sostuvo este miércoles que congelar el conflicto constituye el mínimo indispensable para avanzar hacia el final de la guerra.

Las nuevas conversaciones se desarrollan en un contexto de renovadas tensiones entre Washington y Kiev, después de que Trump intensificara sus presiones para que Ucrania acepte un acuerdo con Rusia.

El martes, durante declaraciones en la Casa Blanca, el presidente estadounidense exigió a Zelensky que avance hacia una solución negociada y cuestionó el costo de la ayuda estadounidense al país europeo.

“Queremos que Zelensky llegue a un acuerdo. Hemos dado mucho a Ucrania. No hemos recibido absolutamente nada a cambio, salvo dolor, muerte y una enorme pérdida de dinero”, afirmó Trump desde el Despacho Oval.

Y advirtió que, si no se llega a un entendimiento, “creo que va a ser algo muy malo”.

Donald Trump durante un anuncio sobre fraude en el Salón Oval de la Casa Blanca, acompañado por su vicepresidente, JD Vance, y otros funcionarios JIM WATSON - AFP

Sus declaraciones profundizaron la inquietud en Kiev y entre varios gobiernos europeos, que temen que Washington termine favoreciendo una salida diplomática más cercana a las condiciones exigidas por Moscú.

Las diferencias se agravaron en las últimas semanas por las denuncias ucranianas sobre retrasos en la entrega de misiles interceptores Patriot y restricciones en el intercambio de información de inteligencia. Zelensky, sin embargo, confirmó que sus fuerzas volvieron a recibir alertas anticipadas sobre posibles ataques rusos después de nuevas conversaciones con funcionarios estadounidenses.

Putin libera a un estadounidense

La reunión estuvo acompañada por un gesto del Kremlin hacia la Casa Blanca. Rusia liberó a Stephen Hubbard, un profesor estadounidense jubilado de 74 años que permanecía detenido desde 2022, acusado de haber combatido como mercenario del lado ucraniano.

Hubbard había sido condenado en octubre de 2024 a casi siete años de prisión en un proceso celebrado a puertas cerradas.

El estadounidense Stephen Hubbard, acusado de combatir como mercenario para Ucrania, durante su juicio en Moscú en 2024 HANDOUT - Moscow City Court press service

Trump celebró la noticia en Truth Social y aseguró que Moscú no exigió ninguna contraprestación por la excarcelación.

“Stephen está en camino de regreso a casa y pronto se encontrará con su familia”, escribió.

“A Estados Unidos, por respeto al presidente Trump, no se le exigió nada a cambio. No fue necesario ningún intercambio para lograr esta liberación”, agregó.

Witkoff agradeció personalmente a Putin por la decisión y llegó a calificar al mandatario ruso de “humanitario”, en una nueva muestra del acercamiento entre Washington y Moscú.

us special envoy steve witkoff to president putin: “you talk so much about my president, president trump, being a humanitarian. you are a humanitarian also, sir, and i salute that.”



truly hard to watch. pic.twitter.com/HOtzHim0h6 — ian bremmer (@ianbremmer) October 21, 2026

La liberación coincidió con otros gestos económicos entre ambos gobiernos. Putin anunció que un primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso partirá hacia Estados Unidos en los próximos días, después de que Trump autorizara nuevamente esas importaciones mediante el levantamiento de sanciones.

La decisión, cuestionada por Ucrania y sus aliados europeos, busca contribuir a reducir los precios de los combustibles antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Agencias AFP, AP y Reuters