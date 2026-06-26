Qué se sabe de los extranjeros muertos y desaparecidos tras la catástrofe

CARACAS.- El balance de muertos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela a mitad de semana ascendía este viernes a al menos 235, entre ellos varios ciudadanos extranjeros.

Mientras las autoridades continúan con las tareas de búsqueda y rescate, distintos gobiernos comenzaron a confirmar víctimas y personas aún no localizadas entre sus comunidades en el país.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre los extranjeros afectados por los sismos:

Nueve portugueses muertos y 56 no localizados

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó que nueve ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses murieron a causa del doble terremoto.

La cartera también reportó que 56 nacionales permanecían desaparecidos o no habían podido ser localizados.

Personas consuelan a Gabriela Rojas, en el centro, mientras llora frente a su casa dañada, donde dos de sus hijos fallecieron durante los terremotos que sacudieron La Guaira Pedro Mattey - AP

Tres españoles muertos y 99 sin localizar

“La cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a tres”, indicó este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un comunicado.

“El número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99”, agregó.

Con México @Claudiashein @r_velascoa impulsamos las excelentes e intensas relaciones fraternales y reforzamos juntos la hermandad, amistad y cooperación de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre en Madrid. pic.twitter.com/UXahFvMQuj — José Manuel Albares (@jmalbares) June 26, 2026

Dos brasileños muertos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— murieron en la tragedia.

El gobierno brasileño anunció asistencia consular para sus familiares, según indicó la cancillería.

Un ítalo-venezolano muerto

Voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio derrumbado tras los terremotos gemelos en Caraballeda, estado de La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

Un hombre nacido en Caracas en 1970, con ciudadanía venezolana e italiana, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, informó el jueves la cancillería italiana.

Roma estima que unas 170.000 personas con pasaporte italiano viven en Venezuela.

Dos ciudadanos chinos muertos

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, que citó a la embajada en Caracas.

La legación diplomática publicó además un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat, en el que instó a los ciudadanos chinos en Venezuela a “tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos”.

Agencia AFP