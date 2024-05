Qué significa la declaración de culpabilidad de Donald Trump y qué consecuencias tendrá

Escuchar

WASHINGTON.- El expresidente norteamericano Donald Trump se había quejado de que era indigna para él la fría e incómoda sala del tribunal de Manhattan durante su juicio por falsificación de registros. Ahora, con su declaración de culpabilidad, Trump podría enfrentar nuevas condiciones que podría considerar insultantes, incluida una revisión física del recluso requerida por parte del Departamento de Libertad Condicional de la ciudad de Nueva York.

La oficina de libertad condicional en el décimo piso del Tribunal Penal de Manhattan prepara informes de presentación para los jueces. Allí, Trump sería entrevistado sobre su historia personal, su salud mental y las circunstancias que llevaron a su condena.

El expresidente Donald Trump llega al tribunal en Manhattan para las deliberaciones del jurado en su caso penal en Nueva York, el jueves 30 de mayo de 2024. (Steven Hirsch/New York Post vía AP, Pool) Steven Hirsch - POOL New York Post

Los abogados dicen que el proceso es humillante. “Si cree que la sala del tribunal está sucia, espere hasta ir a la oficina de libertad condicional”, dijo Daniel Horwitz, abogado defensor penalista de cuello blanco en Nueva York y exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

Los exfiscales esbozaron una combinación de experiencias probables para Trump en este juicio que incluye 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. El caso involucra 130.000 dólares en pagos supuestamente autorizados por Trump a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para mantenerla callada sobre un encuentro sexual que ella dice que tuvieron.

El expresidente Donald Trump en un tribunal federal de Manhattan, en Nueva York (Jabin Botsford/The Washington Post vía AP, Pool) Jabin Botsford - Pool The Washington Post

El procesamiento rutinario de delincuentes condenados en el sistema de justicia penal de Nueva York incluye una posible apelación. También habría consideraciones extraordinarias: cómo lo protegería el Servicio Secreto si fuera enviado a prisión y si se le permitiría viajar a eventos de campaña si fuera sentenciado a confinamiento domiciliario, dada la posición de Trump como expresidente y probable candidato presidencial republicano para las elecciones de noviembre.

Los expertos legales dijeron que el encarcelamiento parecía poco probable para Trump, de 77 años, que no tiene antecedentes penales.

Los delitos graves Clase E se castigan con 16 meses a cuatro años de prisión. Entre las cuestiones clave que se determinarán si Trump fuera finalmente condenado estaría si enfrenta algún tipo de encarcelamiento, ya sea en una instalación gubernamental o en un lugar privado, o una experiencia menos restrictiva a través de la libertad condicional.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo este mes que el complejo carcelario de Rikers Island y el Departamento Correccional de la ciudad estaban preparados en caso de que a Trump se le ordenara cumplir condena.

Una condena no lo descalificaría para postularse para un cargo o para servir como presidente si fuera elegido, dijeron expertos constitucionales.

Durante el juicio, que comenzó el 15 de abril, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijeron que Trump registró falsamente los pagos que involucraban a Daniels como gastos legales y alegó que eran gastos de campaña inadecuados. Los abogados defensores dijeron que Trump, quien se declaró inocente, realizó pagos personales para proteger a su familia de una revelación vergonzosa.

La exactriz porno Stormy Daniels sale de la Corte de Manhatan, luego de presentar testimonio el 9 de mayo (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP) CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El castigo de Trump dependería ahora del juez Juan Merchan, quien recibiría información de la fiscalía y la defensa en el informe de presentación. Aunque es poco probable que haya cárcel o prisión, dijeron los exfiscales, alternativas como la libertad condicional o el confinamiento domiciliario crearían desafíos logísticos y posibles preocupaciones políticas.

Si es sentenciado a libertad condicional, por ejemplo, Trump tendría que pedir autorización para cualquier viaje fuera del estado (por ejemplo, a mítines de campaña y eventos para recaudar fondos) con un oficial de libertad condicional. Si Trump cumpliera su confinamiento domiciliario en su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, las autoridades de Nueva York probablemente tendrían que trabajar con sus homólogos en Florida para acomodarlo, dijeron los expertos.

Tales arreglos no son infrecuentes para los delincuentes condenados, dijeron los expertos, pero los detalles deben ser aprobados por los agentes de libertad condicional.

“Si tienes un oficial de libertad condicional, se supone que no debes viajar sin permiso. Su casa está sujeta a registros aleatorios porque no tiene el derecho de la Cuarta Enmienda a que su casa sea privada. Potencialmente, puedes hacerte una prueba de detección de drogas. Viajar fuera del país es difícil”, dijo Matthew Galluzzo, otro ex fiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

“Eso sería muy incómodo para alguien en campaña, pero no imposible”, dijo Galluzzo. “Si tuviera que ir a un debate contra Biden, probablemente podría ir, pero se supone que deberá presentar una solicitud con mucha antelación”.

Trump y Biden acordaron dos debates, el primero para el 27 de junio en Atlanta, y el segundo previsto para el 10 de septiembre en un lugar aún no revelado.

La oficina de libertad condicional debería elaborar un informe de presentación para Merchan. Como parte de ese proceso, Trump tendría que participar en una entrevista con un oficial de libertad condicional que produciría una biografía suya de unas cinco o seis páginas, dijeron expertos legales. Dichos documentos son confidenciales y están destinados únicamente al juez y a los abogados.

Trump ha calificado su procesamiento como motivado políticamente, y denigró a Merchan, Bragg y otros, lo que llevó al juez a multarlo 10 veces por un total de 10.000 dólares durante el juicio por violar una orden de silencio parcial.

Debido a que fue acusado de delitos no violentos, es poco probable que Trump sea detenido en prisión mientras espera sentencia, dijeron los expertos, quienes agregaron que también es poco probable que Merchan imponga una fianza como condición para su liberación.

El equipo de Trump tiene 30 días para presentar un aviso de apelación y seis meses para presentar la apelación completa si es declarado culpable.

Una pregunta clave es si el tribunal aceptaría suspender la sentencia de Trump en espera de una apelación, un proceso que probablemente durará mucho más allá de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Los exfiscales sugirieron que tal escenario es plausible dado que cualquier castigo a Trump podría ser lo suficientemente breve como para que la sentencia se ejecute en su totalidad antes de que se litigue una apelación legal.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan The New York Times

Los expertos legales dijeron que Merchan podría otorgarle a Trump una libertad condicional vinculada al requisito de que no cometa otro delito legal.

Merchan también podría imponerle una sanción financiera o exigirle que realice servicios comunitarios o reciba asesoramiento, dijeron algunos expertos legales.

Si el juez impusiera una pena más onerosa, como el confinamiento domiciliario, Trump aún podría encontrar maneras de continuar su campaña, incluso si no estuviera de viaje.

“Podría estar confinado, pero ir a Mar-a-Lago y dar una conferencia de prensa todos los días, aparecer en la televisión y realizar mítines de forma remota”, dijo Horwitz. “Hay muchas cosas que puede hacer como candidato mientras se encuentra bajo confinamiento domiciliario”.

