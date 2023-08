Quién es Daniel Sancho Bronchalo, el empresario gastronómico e hijo de un reconocido actor español acusado de asesinar a un hombre en Tailandia

escuchar

Daniel Sancho Bronchalo, un joven español de 29 años, fue detenido este lunes y trasladado a la cárcel de Koh Samui, en Tailandia, al declararse culpable del asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano de 44 años. El hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho denunció la desaparición de su acompañante, mientras ambos se encontraban de vacaciones en la isla de Ko Pha Ngan, pero posteriormente se encontraron los restos de la víctima en un basurero y se dio comienzo a la investigación policial, el jueves pasado.

“Soy culpable. Yo era el rehén de Edwin, me tenía como rehén”, enfatizó Daniel Sancho en su declaración policial, luego de que un recolector de basura hallara los restos descuartizados de la víctima en un basurero, dentro de bolsas de fertilizantes. Y siguió: “Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca habría hecho. Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”.

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, se declaró culpable del asesinato de Edwin Arrieta Instagram/@danisanchobanus

Daniel Sancho Bronchalo nació en España en 1994 y es hijo de Silvia Bronchalo y del reconocido actor Rodolfo Sancho. Además, es nieto de Sancho Gracia, quien protagonizó la mítica serie española de Curro Jiménez. Lejos de la actuación, el joven de 29 años tomó el camino de la gastronomía.

Daniel Sancho es hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho Instagram: rodolfo_sancho

Sancho desarrolló su carrera profesional en Madrid. Se desempeñó como chef en La Bohéme, un negocio de catering en la capital española, y era dueño de un restaurante especializado en hamburguesas, ubicado en el barrio de Malasaña, Boogie Burgers; ambos cerrados desde su detención. Además, contaba con su propio canal de YouTube, Puro disfrute, donde compartía recetas y trucos de cocina. Según consignó Cadena SER, el cocinero era fanático de los viajes, los paisajes exóticos, el surf y los animales, tal como mostró a través de su perfil de Instagram, que fue cerrado en las últimas horas de este domingo.

Daniel Sancho aseguró que era amenazado por la víctima

El acusado llegó a Tailandia el 31 de julio pasado, en calidad de turista, y asistió junto a la víctima a la Full Moon Party, una fiesta característica de la isla. Según expresó el jefe de Policía Koh Pha Ngan a AFP, “la víctima y el sospechoso se conocían antes de viajar y sus dudosas actividades indican que podía asesinar a la víctima”.

En las últimas horas, Sancho dio declaraciones momentos antes de ser detenido. En diálogo con Patricia López, periodista española de El programa del verano (Telecinco), le dedicó unas palabras a la joven que sería su pareja desde hace cinco años. “No me atreví a decirle nada a nadie porque tenía miedo de que tuviesen mi móvil pinchado. Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida”, advirtió.

El actor participó en producciones como Mar de plástico Instagram: rodolfo_sancho

Según relató el acusado, Edwin Arrieta lo amenazaba. “Decía que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia... a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló.

Aunque el joven mantenía un perfil bajo en sus redes sociales, su padre es un reconocido actor español. Rodolfo Sancho apareció en producciones de televisión como Mar de plástico, El ministerio del tiempo o Historias robadas.

