Es cordobesa, relató la traumática experiencia que vivió en un parque de Estados Unidos y dejó un contundente mensaje

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en el lugar virtual en el que se muestran diversas situaciones que suceden alrededor del mundo, y muchas de ellas se viralizan por la particularidad de cada una. Este es el caso de un video que compartió la joven cordobesa Aylén Trejo Richter, que vivió un tenso momento en medio de un paseo por un parque de Estados Unidos. En diálogo con LA NACION dio detalles del suceso que tuvo un gran alcance, y por el cual temió por su integridad.

“Me acaba de pasar algo horrible”, anticipó Aylén en el video que compartió en Tiktok, donde tiene una recurrente actividad, al compartir diversos aspectos de su vida viviendo en Minnesota, Estados Unidos, donde se encuentra instalada desde hace cuatro años, luego que en una visita al país conociera a quien ahora es su esposo en un “flechazo” a primera vista. Se trata de la primera vez que relata un hecho ocurrido en aquel país, que le causó gran temor.

Fue a un parque de Estados Unidos y se llevó un gran susto

En el clip, que ya cuenta con más de 26 mil vistas. La cordobesa, que se desempeña como mesera e influencer, relata que luego de su clase en el gimnasio decidió pasear por el parque que está en medio del camino de regreso hacia su hogar y al momento que se sentó en un banco del lugar, una mujer se le acercó. “Yo soy argentina, escucho una moto y salgo corriendo, bueno acá el equivalente es la bicicleta. Se acerca y empieza a gritar una mujer que se notaba que no estaba en sus cabales”, detalla. La secuencia continuó con la persona en cuestión frente a la Aylén, quien se alertó de inmediato porque en dicho país se “respeta mucho el espacio personal”.

En ese momento, la mujer en cuestión le hizo un pedido que llamó más la atención de ella: le pidió que le prestara el celular. En alerta, Aylén se negó al pedido y fue el momento en el que sintió miedo. “Yo no soy psicóloga ni psiquiatra para decir que alguien padece una enfermedad psicológica, pero es muy notable en algunas personas. Fue el caso de esta mujer. No era alguien que vivía en la calle porque la bici en la que andaba era de marca y ella estaba bien vestida. Estaba perdida y lo que decía es que la gente la estaba acosando”, contó en diálogo con LA NACION.

El paseo por el parque terminó en una gran secuencia de miedo (Captura video @aylentrejorichter)

Con temor de que la otra mujer le robara el celular, le dijo que no, que no tenía un teléfono para prestarle. Pero la señora que gritaba, visualizó el móvil que tenía Aylén en su poder, lo que las llevó a tener un tenso ida y vuelta: “Estamos en Estados Unidos, si algo sobra acá son celulares, la gente c... teléfonos. Justo esta señora no iba a tener un teléfono...”, remarcó en su descargo.

Asimismo, señaló que la mujer le indicó que tenía la intención de llamar a la policía, ya que aseguraba que estaba siendo acosada en el parque, pero Aylén destacó que no había más personas que ella en el sitio, por lo que su perspectiva no era cierta. “Ella estaba delirando una situación que no existía. Por eso me dio miedo porque no estaba en sus cabales”, afirmó.

“Me pegué un c... Nunca me había pasado esto, y menos en este barrio”, aseguró sobre su experiencia luego de recibir diversos insultos por parte de esta persona a la que no le prestó el celular. Además del miedo que sintió, indicó que atravesó extraños sentimientos, ya que suele ser empática para con el otro cuando necesita ayuda, pero en esta ocasión no lo hizo debido a la particular actitud de la mujer que la llevó a intuir que podía ser víctima de un robo.

Sin dejar de destacar que la interacción con personas desconocidas en ese país debe ser un tanto resguardad debido a que muchos tiene portación legal de armas y se desconoce como puede desencadenarse el momento.

La secuencia terminó cuando la persona se alejó de ella, sin dejar de insultarla mientras se retiraba del sitio. Fue allí que pudo tener un poco más de tranquilidad, y luego vio a una familia, que como ella, paseaba por el sitio y al momento de alertarlos le informaron que pasaron por la misma situación. Este momento la sorprendió negativamente, ya que el barrio en el que vive - en el que se mudó recientemente- es muy seguro y estos hechos no se registran con frecuencia.

Aylen comparte en redes sociales diversos aspectos de su vida en Estados Unidos (Foto Instagram @trejo_aylen)

En sus más de cuatro años instalada en Estados Unidos, Aylén destaca que en diversas ocasiones fue testigo y víctima de acoso callejero y supo ver en las calles el peligro de personas que consumen distintas drogas. “Siempre estoy atenta a todo. Los que venimos de otros países tenemos otra forma de movernos y nunca nos descuidamos”, asegura sobre el manejo que adoptó desde que se fue de la Argentina.

La publicación causó diversas reacciones entre los usuarios de TikTok, pero sobre todo apoyaron la actitud que tomó la protagonista del clip, a la que le pidieron que se cuide. “Esos parques parecen los de las películas de terror. Cuídate mucho”; “No sé pero un parque vacío, ya me da miedo”; “Cuidado. Me da cosita esa soledad del parque”; “Me da terror lo de la portación, cuídate mucho”; “Decile: ‘Soy Argentina, a otro con ese verso”; “Ay nena cuidate. Mejor no vayas solita, ya no se puede confiar en ningún lugar. Dios te guarde siempre” y “Hay que hacer caso a nuestra intuición es real. Si siempre sos solidaria y no te llegó con esta persona, quedate tranquila, te priorizaste”, fueron algunos de los comentarios.