Quién es Elif Eralp, la líder de la izquierda radical que podría convertirse en la alcaldesa de Berlín

BERLÍN.– Presentándose como la “respuesta” al auge de la extrema derecha en Alemania, la jurista de origen turco Elif Eralp podría convertirse en la primera alcaldesa de izquierda radical de la capital alemana tras una campaña centrada en la crisis de la vivienda, uno de varios puntos en común que alimentaron las comparaciones con el alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien ella misma considera un “modelo”.

El partido de extrema izquierda Die Linke (“La Izquierda”) se impuso este domingo en las elecciones locales del domingo con un 25% de los votos frente a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), del canciller Friedrich Merz (20%), y quedó en condiciones de arrebatarle la alcaldía. El partido de ultraderecha Alternativa por Alemania (AfD) también avanzó con fuerza en la capital, con alrededor del 15%.

Elif Eralp, cabeza de lista y vicepresidenta del grupo parlamentario de Die Linke, se dirige a los simpatizantes y miembros del partido durante la fiesta electoral organizada del domingo Sebastian Gollnow - dpa DPA

Eralp, de 45 años e hija de padres turcos de izquierdas que huyeron de un golpe de Estado en su país en 1980, no ocultó su emoción durante un acto en el moderno barrio berlinés de Kreuzberg, donde agradeció a sus padres por inculcarle la importancia de “no rendirse nunca, levantarse siempre y hacer oír su voz”.

Si logra tejer una coalición con otras fuerzas de izquierda, se convertiría además en la primera alcaldesa de Berlín de origen inmigrante y llevaría por primera vez a Die Linke -surgido del antiguo Partido Comunista de Alemania Oriental tras la reunificación del país hace 36 años- al poder en la capital alemana.

“A partir de hoy, cambiaremos Berlín juntos”, arengó Eralp ante los miembros de su partido.

Elif Eralp, en el centro, celebra el resultado de las elecciones en Berlín JENS SCHLUETER - AFP

Para ello deberá convencer a Los Verdes, que obtuvieron alrededor del 15% de los votos, y al Partido Socialdemócrata (SPD), que gobernó durante años la capital alemana, pero registró su peor resultado histórico con cerca del 12% de los sufragios.

El foco en la vivienda

Como Mamdani en Nueva York, Eralp puso a la crisis de vivienda en el foco de su campaña y convirtió a la lucha por el control de los alquileres en su insignia y hasta luce un colgante con el lema “Tope a los alquileres”.

Sin embargo, hay dudas sobre si logrará imponer su medida estrella: expropiar las viviendas de los grandes grupos inmobiliarios para transferir unas 270.000 unidades al sector público, como propone Die Linke. El secretario general del SPD, Tim Kluessendorf, señaló que la nacionalización de estas empresas costaría unos 20.000 millones de euros. Además, una encuesta de Infratest Dimap reveló que solo el 37% de los consultados se mostraba a favor.

Elif Eralp celebra el resultado de las elecciones en Berlín JENS SCHLUETER - AFP

Este domingo, Eralp prometió seguir adelante con la nacionalización de las empresas de vivienda y “expulsar la especulación de Berlín”, en consonancia con un referéndum de 2021 en el que el 58% de los votantes respaldó propuestas para legislar a favor de dicha estatización.

Los ecologistas están a favor de la medida, pero el candidato del SPD, Steffen Krach, aseguró la semana pasada en el último debate que no es el “camino correcto”.

Casada y madre de dos hijos, Eralp asegura que lleva años buscando un departamento más grande para su familia.

Simone Oldenburg, principal candidata del partido de izquierda Die Linke (La Izquierda); Elif Eralp, candidata principal de dicho partido para las elecciones estatales de Berlín; e Ines Schwerdtner, colíder de la formación a nivel nacional, intervienen en una rueda de prensa en Berlín el 21 de septiembre de 2026 RALF HIRSCHBERGER - AFP

Desconocida hasta hace unos meses, esta hija de sindicalistas turcos nació en Múnich y orientó su carrera como jurista hacia la defensa de los derechos humanos, en particular los de los migrantes.

El “período muy difícil” que vivió su familia en sus primeros años en Alemania influyó decisivamente en su entrada en la política, de la mano de Die Linke. “Enfrenté muchas injusticias”, afirmó recientemente.

“Sería realmente una señal fuerte que una persona con una historia migratoria se convierta en alcaldesa de Berlín”, dijo.

Antisemitismo y “línea roja”

Al igual que Mamdani, Eralp también ha tenido que responder a acusaciones de antisemitismo dirigidas contra su partido, Die Linke, debido a sus posiciones propalestinas, y que incluso quedaron en el centro de las negociaciones para armar una coalición.

El líder de Los Verdes, Felix Banaszak, señaló que, para que una alianza prospere, es necesario abordar las acusaciones de antisemitismo vertidas contra sectores de Die Linke en Berlín. “Necesitamos un compromiso claro de lucha contra el antisemitismo; de lo contrario, no podremos colaborar”, dijo.

Los carteles de "Elif para Berlin", en una sede partidaria JENS SCHLUETER - AFP

El partido rechaza las acusaciones de antisemitismo sistemático y sostiene que se opone a cualquier forma de “hostilidad dirigida contra grupos específicos”, incluidos el antisemitismo, el racismo y el sexismo.

El episodio más reciente se produjo durante un acto organizado por la sección de Die Linke en el distrito berlinés de Neukölln, donde, según varios medios, un rapero defendió desde el escenario la intifada y pidió la muerte de miembros de las fuerzas armadas israelíes.

Tras el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, este barrio, con una importante población árabe, fue escenario de celebraciones.

Eralp, que durante la campaña promovió un plan para la “protección de la vida judía en Berlín”, lamentó que en Neukölln se hubiera cruzado una “línea roja”.

Para Hans-Dieter Rieveler, de 55 años, que votó en el centro de Berlín, la presencia de “antisemitas” en el partido le produjo “dolor de estómago”, en un país que sigue profundamente marcado por los crímenes del nazismo. Aun así, explicó que votó por Die Linke, como ha hecho en los últimos años.

Agencias AFP y Reuters