Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay

ASUNCIÓN.– Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, apartado del poder por el Senado en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin poder acceder a sus ahorros. El hasta ahora vicepresidente, un dirigente de estrecha confianza del expresidente Horacio Cartes, deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, en uno de los momentos de mayor incertidumbre política y financiera del país.

La salida de Peña se concretó después de que el Senado aprobara por unanimidad su destitución, con los votos de los 44 legisladores presentes. El mandatario había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó y avanzó con el juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones. Peña no asistió a la audiencia y sus abogados cuestionaron la validez del procedimiento.

El desplazamiento del mandatario también abrió un nuevo frente judicial. La Fiscalía inició investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con el banco intervenido, mientras avanzan las causas contra directivos de la entidad. Peña niega haber cometido delitos.

Peña y Alliana, durante la ceremonia de investidura en la explanada del Palacio Presidencial López en Asunción NORBERTO DUARTE - AFP

La Cámara de Diputados de Paraguay había desestimado el jueves el pedido de juicio político contra Alliana, tras una votación que arrojó 48 votos por el rechazo y 30 a favor de la acusación constitucional. La decisión despejó el camino para que asumiera la jefatura del Estado.

Junto con Peña, Alliana enfrentaba un pedido de juicio político presentado por sectores de la oposición, que buscaban responsabilizar a las máximas autoridades del Ejecutivo por la crisis bancaria.

El jueves, el entonces vicepresidente mantuvo una reunión en la sede del Partido Colorado con Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), para analizar el escenario político y la sucesión presidencial, según informó ABC Color.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, luce la banda presidencial tras prestar juramento al cargo Fabián Marelli

El encuentro tuvo lugar después de que Cartes, hasta hace poco uno de los principales respaldos de Peña, le retirara su apoyo y respaldara públicamente su destitución.

“La Asociación Nacional Republicana (ANR) no apoyará el robo de fondos públicos, privados y de pensiones. Respaldamos la moción de destitución contra el presidente Santiago Peña con el objetivo de restaurar la institucionalidad de la República”, afirmó el Partido Colorado en un comunicado firmado por Cartes.

“Credibilidad no va a tener”, dijo un diputado paraguayo tras la votación en conversación con ABC Paraguay, consultado acerca de las medidas que debería tomar Alliana al asumir la presidencia.

Quién es Pedro Alliana

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del Partido Colorado, fue comerciante en su ciudad natal y tuvo una destacada experiencia deportiva. Durante su adolescencia jugó al básquetbol y en 1991 integró la selección paraguaya de ese deporte.

Conocido también por el apodo de “Mangui”, Alliana creció en una familia vinculada a la política. Sus padres, Héctor Rubén Alliana y María Nidia Rodríguez, fueron concejales departamentales por el Partido Encuentro Nacional (PEN), una fuerza diferente de aquella en la que él construiría su carrera.

Su primera incursión electoral terminó en una derrota. En 2006 se presentó como candidato a intendente de Pilar por el Partido Colorado, pero no consiguió imponerse. Dos años después, a los 34 años, logró su primer triunfo importante al ser elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2012.

En 2013 dio el salto a la política nacional al convertirse en diputado por su departamento. Permaneció una década en la Cámara Baja y la presidió entre 2019 y 2022, consolidando su posición dentro de la estructura del oficialismo.

Alliana junto a Peña

Su ascenso estuvo estrechamente vinculado a Horacio Cartes, quien lo impulsó dentro del Partido Colorado y lo convirtió en una de las figuras de confianza de su sector político, Honor Colorado. Alliana llegó a presidir la Asociación Nacional Republicana entre 2016 y 2023, cuando fue sucedido precisamente por el exmandatario.

Esa cercanía resultó fundamental para su llegada a la vicepresidencia. En las elecciones generales de abril de 2023 acompañó a Santiago Peña en la fórmula presidencial del Partido Colorado, que se impuso en los comicios. Ambos asumieron sus cargos el 15 de agosto de ese año.

Alliana está casado desde 2006 con Fabiana María Souto, también dirigente colorada y diputada nacional por Ñeembucú, y es padre de cuatro hijos. Su esposa lo acompañó durante la ceremonia de asunción como vicepresidente, cuando sostuvo la Biblia sobre la que juró el cargo.

Alliana junto a Rubio

Ahora, su larga trayectoria partidaria y sus vínculos con Cartes vuelven a ocupar un lugar central ante la posibilidad de convertirse en presidente. Pero su llegada al poder se produce en un escenario particularmente delicado, con un sector de la oposición que también exige su destitución.

La crisis comenzó después de que el Banco Central de Paraguay dispusiera la intervención del Banco Ueno por graves problemas de solvencia. La entidad asegura tener más de tres millones de clientes y administraba importantes fondos estatales, incluidos recursos vinculados con jubilaciones.

Peña, que había sido accionista de Ueno Holding hasta el año pasado, quedó bajo una creciente presión política por sus vínculos con el grupo empresarial. Durante los últimos días, miles de ahorristas se movilizaron para reclamar la devolución de su dinero.

Agencias ANSA y AP