A Máxima Zorreguieta la sorprendieron en el aeropuerto con un show de música y baile y no dudó en sumarse a la fiesta

Hace 13 años, Máxima Zorreguieta asumió como reina consorte de los Países Bajos y desde el primer momento dejó en claro que no sería una royal convencional. Si bien respeta el protocolo, cada tanto se sale un poco del libreto y saca a relucir su costado más espontáneo y descontracturado. Supo ser bartender, cocinar y hasta saltar en paracaídas. Pero, sin lugar a duda, su actividad favorita es bailar. Si en un evento al que asiste hay música, no duda en sumarse y eso volvió a quedar demostrado esta semana durante su visita a Ghana. La recibieron en el aeropuerto con un pequeño show y ella no dudó en aprenderse la coreografía.

En su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA), el lunes 2 de noviembre Máxima Zorreguieta aterrizó en Ghana para encabezar una visita que se extenderá hasta este jueves 5 y fue organizada para “dialogar con usuarios de servicios financieros, representantes gubernamentales, organizaciones de desarrollo e instituciones financieras sobre servicios y políticas que mejoren la resiliencia financiera y el bienestar de la población ghanesa”, explicaron desde la casa de Orange-Nassau.

Máxima bailó en el aeropuerto de Kumasi durante su visita a Ghana (Foto: Captura / Instagram @patrickvkatwijk)

El miércoles, la monarca se trasladó a la ciudad de Kumasi para reunirse con el Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, en el Palacio de Manhyia y, cuando llegó al aeropuerto, la esperaba una comitiva con música y baile. Ella, fiel a su estilo, no dudó en sumarse: se colgó la cartera a la altura del codo para liberar las manos y, con una divertida sonrisa y encantada con la bienvenida, empezó a copiar los movimientos.

Como de costumbre, la monarca de 55 años lució un look acorde a la situación. Eligió una blusa de manga larga con una estampa de arabescos en tonos marrón, blanco y anaranjado, con un cinturón para definir la cintura, y la complementó con una falda larga haciendo juego. Sumó una cartera marrón, pulseras y anteojos de sol y se recogió el cabello en un rodete bajo.

Para su primer día en Ghana, la monarca lució una camisa blanca, falda de jean y ballerinas negras (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Este no fue el único outfit de Zorreguieta que dio que hablar durante su estadía en Ghana. Para el primer día de actividades, llevó una camisa blanca arremangada con un troquelado a la altura de los hombros, un cinturón de cuero negro con una hebilla dorada y, como pieza principal, una falda midi de jean con un troquelado en la parte inferior que le dio un toque canchero y original al look. En lugar de sus clásicos stilettos, optó por unas ballerinas negras y de accesorios sumó unos aretes y anteojos de sol.

Máxima Zorreguieta volvió a salirse del protocolo y sorprendió a todos al manejar un tractor

Así como en esta oportunidad bailó, hace dos meses la reina volvió a romper el molde y sorprendió con sus habilidades al volante. A principios de septiembre, como parte de sus recorridas por los Países Bajos, visitó la región de Achterhoek, en la provincia de Güeldres, para interiorizarse en los procesos de la cosecha de cáñamo. Lo sorpresivo fue que no solo observó, sino que hasta se subió a un imponente tractor verde y condujo sola, aunque asistida por un profesional del lugar, quien le dio una serie de indicaciones entre los pastizales. Incluso cuando se bajó, lo hizo por su propia cuenta.

Máxima Zorreguieta sorprendió a todos al conducir un tractor

Si bien Zorreguieta conduce desde su juventud, sus habilidades no pasaron inadvertidas, puesto que no es común ver a los integrantes de la realeza sentados detrás de un volante.