Cuándo son las elecciones en Brasil: cómo están Lula y Bolsonaro en las últimas encuestas
Los relevamientos muestran una escasa diferencia entre ambos candidatos; ninguno estaría en condiciones de obtener un triunfo en primera vuelta
- 3 minutos de lectura'
En Brasil se celebran las elecciones presidenciales el domingo 4 de octubre, una fecha importante para los destinos políticos del país en el que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro encabezan las preferencias del electorado.
Cómo están Lula y Bolsonaro en las últimas encuestas
La más reciente encuesta de Quaest, que corresponde al lunes 28 de septiembre, ubica a Lula da Silva, con 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, de las proyecciones del electorado. La encuesta indica que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cinco puntos, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres.
Debido a que ninguno de los candidatos obtendría un triunfo en primera vuelta, se espera que la presidencia se defina en la instancia de balotaje o segunda vuelta, el 25 de octubre.
En un escenario de balotaje, Quaest puntualiza que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, marcando una paridad reñida entre ambos candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.
En tanto, la consultora Nexus publicó también el lunes 28 de septiembre, los datos de su más reciente relevamiento. Allí se observa que el panorama electoral para las elecciones presidenciales sigue siendo competitivo en la primera vuelta. En el escenario principal simulado, Lula registra el 42% de las intenciones de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.
Aquí también la diferencia es de cinco puntos entre ambos competidores y la brecha está dada, según la encuestadora, por un crecimiento de dos puntos del actual mandatario, mientras que el opositor se mantuvo con el mismo porcentaje de preferencias de las semanas previas.
Qué se elige en Brasil 2026
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Leonardo Avalanche
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Cuál es la fecha del balotaje
De mantenerse estas tendencias, en la que ninguno de los postulantes supera el 50% de los votos que le permitiría obtener un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en una instancia de balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.
- 1
- 2
El mega complejo residencial de Bon Jovi de casi 17 millones de dólares para personas sin techo: “La forma más eficaz de acabar con la falta de viviendas es mediante casas asequibles”
- 3
Una inesperada polémica por la Virgen irrumpe en la recta final de la campaña en Brasil mientras persiste la extrema paridad
- 4
El gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos en España hasta 2030 en medio de masivas protestas