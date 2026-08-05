Quién es Alfredo Gaspar, el diputado que Flavio Bolsonaro eligió como candidato a vicepresidente

BRASILIA.– El senador brasileño Flavio Bolsonaro, principal figura de la derecha en la disputa presidencial de octubre frente al mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, anunció este miércoles al diputado Alfredo Gaspar como su compañero de fórmula, en una decisión que cierra semanas de negociaciones sin éxito para ampliar su coalición más allá del Partido Liberal (PL).

El anuncio se realizó el último día del plazo para las convenciones partidarias y marca un giro en la estrategia del candidato, que finalmente optó por un aliado propio tras no lograr acuerdos con fuerzas clave del llamado Centrão. Gaspar, de 55 años, representa al estado de Alagoas en la Cámara de Diputados desde 2023 y fue previamente secretario de Seguridad Pública en esa jurisdicción.

Además de su perfil político, el dirigente ganó visibilidad reciente como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), un escándalo que la campaña de Bolsonaro busca instalar como eje central de la contienda.

Durante el anuncio, realizado en una conferencia de prensa en Brasilia con la presencia de dirigentes aliados, Bolsonaro apuntó directamente contra el oficialismo y vinculó la investigación con el entorno del presidente. “La corrupción, el desfalco y el robo al INSS han llegado hasta la oficina de Lula”, afirmó, al tiempo que denunció una supuesta degradación moral en el gobierno.

El senador y candidato presidencial de derecha de Brasil, Flávio Bolsonaro, habla durante una conferencia de prensa, en la que anunció al diputado federal Alfredo Gaspar como su compañero de fórmula EVARISTO SA - AFP

La justicia brasileña investiga presuntas irregularidades en el organismo que administra jubilaciones y pensiones en Brasil. Las pesquisas apuntan a maniobras de fraude en la concesión de beneficios, intermediación ilegal y posibles desvíos de fondos mediante redes de influencia dentro del sistema.

En el centro del caso aparecen lobistas y empresarios acusados de operar para facilitar trámites o direccionar recursos a cambio de pagos. Entre ellos figura Antonio Carlos Camilo Antunes, conocido como “Careca do INSS”, señalado como un articulador clave. El caso adquirió dimensión política al surgir vínculos indirectos con personas cercanas al poder, incluyendo al entorno de Fabio Luis Lula da Silva, alias “Lulinha” e hijo del presidente, y es investigado tanto en el Congreso, a través de una CPI, como en la Justicia, con expedientes en el Supremo Tribunal Federal.

Marco Aurelio Santana Ribeiro junto a Lula

En ese marco, Bolsonaro mencionó el caso de Marco Aurélio Santana Ribeiro, “Marcola”, quien habría recibido una transferencia de 249.000 reales (unos 49.000 dólares) de una empresaria vinculada a la trama investigada.

Marcola anunció este miércoles su salida de la campaña oficialista, a la que se había incorporado en julio tras dejar su cargo como jefe de gabinete. Desde el Partido de los Trabajadores (PT) buscan contener el impacto político, aunque observan con preocupación el avance de otras investigaciones en el Supremo Tribunal Federal que involucran al hijo del presidente.

Sin alianzas

La designación de Gaspar refleja también las dificultades de Bolsonaro para construir alianzas. En los últimos meses, el senador intentó atraer a partidos como el PP, Republicanos, União Brasil y Podemos, incluso ofreciendo la candidatura a vicepresidente como moneda de negociación, pero ninguna de esas fuerzas aceptó integrar formalmente la fórmula.

Durante buena parte de la precampaña, el entorno del candidato evaluó la conveniencia de sumar a una mujer para ampliar su atractivo electoral, especialmente entre votantes femeninas. La principal opción fue la senadora Tereza Cristina, del PP, quien llegó a mostrar disposición, pero su partido optó por mantenerse neutral tras consultar a sus estructuras regionales.

También fracasaron las gestiones con Republicanos, que tras deliberaciones internas decidió no respaldar a ningún candidato presidencial. Una alternativa de último momento con Podemos tampoco prosperó.

Analistas locales señalan que la falta de acuerdos con el Centrão podría limitar su competitividad en una elección polarizada, aunque al mismo tiempo le permite mantener un discurso más cohesionado y alineado con su base.

Con la fórmula definida, la campaña del PL entra en una nueva etapa en la que buscará consolidar su base electoral y confrontar con el oficialismo EVARISTO SA - AFP

El proceso de selección se vio además atravesado por cuestionamientos tras conocerse la relación de Bolsonaro con el banquero Daniel Vorcaro, a quien el candidato habría solicitado financiamiento para una producción audiovisual sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Pese a los contratiempos, el senador buscó mostrarse fortalecido. “Mucha gente no creía que fuera a sobrevivir al 5 de abril. Surgieron varios contratiempos, pero logramos superarlos”, afirmó.

Agencia Reuters y diario OGlobo/GDA