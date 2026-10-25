Recuento de votos de Brasil 2026: cómo seguir los resultados de la TSE en vivo

Las elecciones en Brasil 2026 llegan este domingo a su tramo decisivo, momento en el cual el foco de atención nacional e internacional se traslada al avance del escrutinio oficial del balotaje. Una vez que cierren los centros de votación, la ciudadanía dispone de mecanismos digitales concretos para conocer el progreso del conteo de votos de manera directa a través de las herramientas que desarrolla el Tribunal Superior Electoral de Brasil, conocido por sus siglas como TSE.

La vía principal para acceder a la información es el sistema oficial denominado Resultados. Este portal constituye la referencia central para la consulta del escrutinio en tiempo real. Según informó el propio organismo electoral, la plataforma permite seguir la evolución de los cómputos correspondientes a los cargos de presidente y vicepresidente. El servicio funciona tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, lo que facilita el acceso a los datos durante toda la jornada electoral.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), y Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), disputarán la presidencia de Brasil en el balotaje Fotomontaje realizado con IA (Gobierno de Brasil)

El acceso a esta información oficial se realiza a través de la dirección web resultados.tse.jus.br. El Tribunal Superior Electoral destacó que el sitio no requiere la instalación de programas adicionales ni aplicaciones específicas para navegarlo desde un navegador web. De esta manera, el usuario ingresa de forma sencilla a los datos, los cuales presentan una estructura que permite desglosar los resultados nacionales por estado y municipio, un detalle fundamental para comprender el mapa electoral de Brasil en esta jornada de votación.

El sistema técnico que sostiene esta plataforma incorpora la información de manera progresiva. La actualización ocurre a medida que los denominados Boletines de Urna llegan a la Justicia Electoral brasileña y pasan por el proceso de carga y validación. Este mecanismo asegura que los números reflejen el avance real del escrutinio según el procesamiento oficial de las autoridades competentes. Además de la web, el Tribunal Superior Electoral ofrece el sitio institucional del organismo, el cual incluye un acceso directo a la difusión de los resultados para los usuarios que prefieran navegar desde el portal central.

Para aquellos votantes o analistas que prefieran monitorear el conteo desde sus teléfonos móviles, el Tribunal Superior Electoral pone a disposición la aplicación Resultados. Esta herramienta se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS, lo que permite una consulta rápida y constante desde cualquier lugar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.