Referéndum de Alberta: la votación le dio a Carney un esperado triunfo en Canadá

CALGARY.– Los votantes de la provincia canadiense de Alberta, rica en petróleo, respaldaron de forma abrumadora la permanencia en Canadá, y los primeros resultados del referéndum daban ventaja a primera hora del martes a la campaña del primer ministro, Mark Carney, en favor de la unidad nacional ante la guerra comercial y las amenazas de anexión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

CBC News, la cadena nacional canadiense financiada por el gobierno, dio a conocer el resultado a última hora del lunes, tras el escrutinio del 33% de los votos. En ese momento, el 76% de los votos contabilizados respaldaba la opción de “permanecer”, frente al 23 % que apoyaba que la provincia avanzara hacia una votación vinculante sobre la separación.

Los simpatizantes vitorean a medida que comienzan a aparecer los resultados en el evento de seguimiento a favor de Canadá, en Edmonton, Alberta James Maclennan - The Canadian Press

El referéndum no era una consulta directa sobre la independencia. De haber salido adelante, habría puesto a la provincia en el camino hacia una futura votación sobre la separación.

“Los habitantes de Alberta tomaron una decisión clara”, dijo Carney. “Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarnos unos a otros. Por encima de todo, los habitantes de Alberta eligieron a Canadá”.

“Canadá es más grande que la suma de sus partes”, añadió el primer ministro, que ganó popularidad mundial por plantarse frente a Donald Trump y su guerra comercial.

Partidarios del Alberta Prosperity Project observan cómo empiezan a aparecer los resultados del referéndum en Edmonton, Alberta John Ulan - The Canadian Press

Carney apuntó que el resultado permitiría a los canadienses avanzar juntos y acelerar los esfuerzos para diversificar el comercio, desarrollar grandes proyectos de infraestructura y convertir al país en una potencia energética mundial, con Alberta en el centro.

Los encuestadores y analistas habían descartado la posibilidad de una victoria separatista, basándose en datos que indicaban que aproximadamente un tercio de los residentes de esta provincia occidental apoyaba la celebración de un futuro referéndum sobre la independencia.

Los partidarios de la independencia de Alberta sacaron también conclusiones positivas.

“No tenemos los resultados finales. Creo que las cifras van a fluctuar, pero es justo decir que al menos una cuarta parte de los habitantes de Alberta siente que Alberta necesita ser tratada mejor”, dijo Keith Wilson, un líder del movimiento separatista.

Carteles políticos están colocados en la cerca de una propiedad en Wainwright, Alberta Ty O'Neil - AP

A pesar del aparente fracaso de la propuesta, los líderes independentistas han señalado que convirtieron una causa marginal en un movimiento que no desaparecerá.

Tradicionalmente, los partidos de la secesión atraían apenas el 1 o el 2% del voto, dijo el ex primer ministro Jason Kenney. La ira por las restricciones durante la pandemia del Covid-19 ayudó a movilizar a activistas que luego abrazaron el movimiento separatista, añadió.

Los resultados se retrasaron después de que aperturas tardías obligaron a más de 100 centros de votación a ampliar su horario el lunes.

“Un Canadá unido”

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, celebró los resultados preliminares apuntando que mostraban un amplio apoyo a permanecer en Canadá.

“Los habitantes de Alberta han votado por una Alberta más fuerte en un Canadá unido”, dijo en un mensaje en redes sociales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofrece una declaración en Parliament Hill tras un incendio mortal en la base de las Fuerzas Canadienses de Wainwright, en Alberta PATRICK DOYLE - The Canadian Press

Smith, quien en mayo convocó el referéndum ante la presión de los separatistas de su gobernante Partido Conservador Unido, o UCP, aunque se opone a la independencia, dijo que se dirigiría a la provincia el martes por la noche para hablar de los resultados y del futuro de Alberta.

“Somos un país fuerte que está unido de costa a costa a costa”, dijo a sus partidarios Thomas Lukaszuk, ex viceprimer ministro de Alberta que encabezó la campaña Forever Canadian contra la separación.

Alberta, que cuenta con la cuarta mayor reserva probada de petróleo del mundo, es un bastión conservador cuya cultura política, desde hace años, ha tenido más en común con el oeste de Estados Unidos que gran parte de Canadá. El resentimiento hacia el gobierno federal de Canadá en Ottawa es profundo, pero no suele traducirse en un apoyo generalizado a la independencia.

Carney había instado a los habitantes de Alberta a emitir un voto decisivo por la unidad.

“Voten como si el futuro de Canadá dependiera de ello porque así es”, dijo en un mitin el viernes en Edmonton, Alberta, donde creció.

Carney reconoció que los habitantes de la provincia a menudo se han sentido menospreciados por Ottawa, y señaló que su gobierno había aprobado la construcción de un nuevo oleoducto y añadió que Alberta es fundamental para ayudar a Canadá a reducir su dependencia de Estados Unidos.

La guerra comercial de Trump y las amenazas de convertir a Canadá en el 51º estado del país han ayudado a Carney a reunir apoyos en Alberta, donde los primeros ministros liberales han sido, históricamente, impopulares.

Los simpatizantes vitorean a medida que comienzan a aparecer los resultados en el evento de seguimiento a favor de Canadá, en Edmonton, Alberta James Maclennan - The Canadian Press

En un evento organizado por separatistas en un restaurante de Edmonton en la noche electoral, la multitud guardó silencio mientras llegaban los resultados.

“No nos vamos a ir a ninguna parte”, dijo Jeff Rath, del Alberta Prosperity Project. “Hemos dominado la conversación en el último año. Hemos estado educando a los habitantes de Alberta sobre los beneficios de la independencia, y vamos a seguir avanzando”.

Dustin Degenhardt, un votante de Wainwright, dijo que, durante mucho tiempo, los habitantes de la región han sido maltratados por el gobierno federal de Canadá. “Alberta esencialmente ha sido tratada como, ya sabe, una colonia”, afirmó después de votar el lunes. “Quieren tomar y tomar y tomar de nosotros y no devolver nada”.

Dave Malka, de 59 años y de Edmonton, criticó el gasto de dinero en un “referéndum sobre un referéndum” en lugar de en atención médica.

Con Trump amenazando a Canadá, dijo Malka, “parece que ocurre en el peor momento posible, cuando deberíamos estar unidos. En cambio, estamos peleando entre nosotros”.

El referéndum de Alberta tuvo lugar tras dos consultas previas sobre la separación en Quebec, provincia de mayoría francófona. En ambas ocasiones, los quebequenses votaron a favor de permanecer en Canadá.

Agencias AP y Reuters