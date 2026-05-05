Alberta avanza hacia un referéndum separatista, pero enfrenta obstáculos legales clave

En la provincia canadiense de Alberta, el movimiento separatista presentó el lunes más de 300.000 firmas para forzar un referéndum de independencia, mucho más que el mínimo requerido de 178.000.

Partidarios separatistas se reúnen durante una manifestación frente a la sede de Elections Alberta en Edmonton HENRY MARKEN - AFP

Pero el impulso político chocó de inmediato con su principal obstáculo: una ofensiva judicial de las Primeras Naciones (los pueblos originarios) de Canadá, que podría bloquear la consulta antes de que llegue a las urnas.

Según informó la BBC, la validación de las firmas quedó en suspenso tras una impugnación que sostiene que la secesión vulneraría tratados históricos firmados con la Corona británica y protegidos por la Constitución canadiense.

De acuerdo con ese argumento, Alberta no tendría autoridad para decidir unilateralmente sobre territorios y derechos que exceden a la propia provincia.

Esta vista aérea muestra la legislatura provincial de Alberta en Edmonton DAPHNE LEMELIN - AFP

Incluso si supera ese filtro, la consulta (que podría celebrarse tan pronto como en octubre) no implicaría una independencia automática, sino el inicio de negociaciones complejas con Ottawa.

En ese escenario, el desafío para los separatistas deja de ser reunir apoyo y pasa a demostrar que una Alberta independiente no solo es deseable en términos políticos, sino viable en la práctica.

Alberta, una de las provincias más ricas de Canadá y epicentro de su industria energética, protagoniza un fenómeno que durante décadas fue “marginal”y hoy adquiere forma institucional.

El exviceprimer ministro de Alberta y activista del bando federalista, Thomas Lukaszuk, posa en Edmonton DAPHNE LEMELIN - AFP

Lejos de ser una reacción aislada, el independentismo de Alberta es la cristalización de un malestar persistente con el poder central, asentado sobre tres ejes: la distribución de la riqueza, el control de los recursos naturales y una brecha ideológica entre el este y el oeste del país que sus promotores consideran “irreconciliable”.

“Durante 120 años hemos sido saqueados por nuestra riqueza”, sostuvo Dennis Modry en diálogo con LA NACION.

Modry, uno de los referentes del movimiento, piensa que la historia de Alberta no es la de una adhesión voluntaria a Canadá, sino la de una integración forzada.

Un partidario separatista ondea una bandera durante una manifestación frente a la sede de Elections Alberta en Edmonton HENRY MARKEN - AFP

El punto de quiebre, sostiene, se remonta a 1905, cuando la región fue incorporada a la Confederación sin un referéndum propio. Desde entonces, según este enfoque, la provincia habría funcionado como una fuente de recursos para el resto del país, en especial a través de su petróleo.

Ese argumento económico sigue siendo central. Alberta aporta miles de millones de dólares al sistema federal a través de transferencias fiscales, mientras enfrenta, según denuncian sus dirigentes, regulaciones que limitan su capacidad exportadora, en particular en el sector energético. La tensión se agravó en los últimos años con políticas federales orientadas a la transición climática, percibidas en la provincia como una amenaza directa a su modelo productivo.

El grupo Stay Free Alberta, que lideró la recolección de firmas, logró transformar un reclamo histórico en una iniciativa concreta, con plazos y un objetivo definido: llevar a la población a votar si la provincia debe dejar de formar parte de Canadá.

Pero un eventual triunfo del “sí” no implicaría una rápida victoria. Abriría, en cambio, una etapa de negociaciones complejas con el gobierno federal.

El líder separatista Mitch Sylvestre aparece en una manifestación frente a la sede de Elections Alberta en Edmonton HENRY MARKEN - AFP

Uno de los puntos más sensibles es la propia geografía de Alberta. Se trata de una provincia sin salida al mar, cuya economía depende en gran medida de oleoductos y corredores logísticos que atraviesan el resto de Canadá. Esa dependencia plantea una pregunta central sobre la viabilidad del proyecto: hasta qué punto una Alberta independiente podría sostener su modelo exportador sin el control de esas redes.

Las llamadas Primeras Naciones sostienen que una eventual independencia violaría tratados históricos firmados con la Corona británica y protegidos por la Constitución canadiense.

Estos acuerdos, que preceden a la creación del Canadá moderno, reconocen derechos territoriales y políticos que no dependen de las provincias. Según argumentan sus representantes, Alberta no tendría autoridad para redefinir esos vínculos de manera unilateral.

El líder separatista Mitch Sylvestre aparece en una manifestación frente a la sede de Elections Alberta en Edmonton, Canadá, el 4 de mayo de 2026 HENRY MARKEN - AFP

La disputa ya llegó a los tribunales. Un fallo previo consideró que un referéndum independentista podría ser inconstitucional si afecta esos derechos, y nuevas impugnaciones buscan bloquear el proceso antes de que avance.

La oposición al proyecto también se organizó. El movimiento “Forever Canadian”, encabezado por el exlegislador Thomas Lukaszuk, reunió cientos de miles de firmas en defensa de la permanencia en la confederación. Su argumento combina advertencias económicas con objeciones legales, en especial en lo relativo a los tratados indígenas y la infraestructura federal.

Mientras tanto, hace unos meses se revelaron contactos entre dirigentes separatistas y funcionarios estadounidenses, según reportó el Financial Times. Esto encendió alarmas en Ottawa y provocó una reacción directa del primer ministro Mark Carney, que pidió a Washington “respetar la soberanía canadiense”.

Esta vista aérea muestra el horizonte del centro de Edmonton, Canadá, al atardecer del 3 de mayo de 2026 DAPHNE LEMELIN - AFP

Aunque los líderes del movimiento niegan que exista un plan de anexión a Estados Unidos, el vínculo con el sur introduce interrogantes sobre el eventual reconocimiento internacional de una Alberta independiente, así como sobre su inserción económica en el sistema global.

Por ahora, el movimiento logró lo que durante años parecía improbable: convertir un malestar histórico en una iniciativa política concreta.

Lago Mistaya (izquierda), Lago Waterfowl (fondo) y la carretera, Parque Nacional Banff (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 1990), Montañas Rocosas, Alberta, Canadá DEA / PUBBLI AER FOTO - De Agostini Editorial

El referéndum, si finalmente se concreta, será apenas el comienzo. La verdadera pregunta, que todavía no tiene una respuesta clara, es si una Alberta independiente es posible más allá del discurso.