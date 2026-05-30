Rescataron a cinco mineros atrapados en una cueva de Laos: sigue la búsqueda de dos personas

BANGKOK (AP) —Tras un intenso operativo, un equipo de buzos especializados logró evacuar este sábado a cuatro aldeanos que permanecieron 10 días atrapados en una cueva inundada en el centro de Laos. El rescate se produjo un días después de que el primer integrante del grupo fuera evacuado con éxito. Las autoridades continúan con la búsqueda de dos hombres que continúan desaparecidos

Los grupos de rescate de Laos y Tailandia que encabezaron la operación dieron a conocer este sábado la noticia en redes sociales donde publicaron fotos de la jornada en las que se puede observar la salida del grupo e imágenes posteriores de los hombres acostados en camillas y envueltos en mantas térmicas mientras son asistidos con máscaras de oxígeno.

Según se informó, los aldeanos habían entrado a la cueva la semana pasada en busca de minerales valiosos antes de quedar atrapados por una inundación repentina que les impidió salir. Otro de los pobladores logró escapar y alertó a las autoridades sobre los siete que habían quedado allí.

Intenso operativo de rescate de cuatro mineros atrapados en una cueva en Laos

Cinco de ellos fueron localizados con vida el miércoles. Fueron identificados por sus nombres de pila como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen.

La organización laosiana Rescue Volunteer for People indicó en su página de Facebook que el nivel del agua dentro de la cueva bajó lo suficiente para permitir que los pobladores pudieran salir con los buzos que este miércoles había logrado dar con el grupo y entrado a la cueva para entregarles agua y alimentos.

Rescate en una cueva semisumergida en la provincia central de Xaysomboun, en Laos, al noreste de la capital (AFP/ Adisak Wongsoraya) afp - Adisak Wongsoraya

Un video publicado en internet por un rescatista tailandés, Chakkit Taengtang, exihibe el momento de salida de cada uno de los mineros, recibidos por otros rescatistas que los abrazaban y lloraban de alegría.

La primera evacuación ocurrió este viernes, con la salida del primera sobreviviente. Según los rescatistas, tomó unos 30 minutos sacarlo de la cueva. Otros videos difundidos en redes sociales también dieron cuenta del instante en que emergió del agua acompañado de un buzo.

En esta imagen, distribuida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistras tratan de llegar a las personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, Laos, el 26 de mayo de 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin vía AP) Metta Tham Rescue Kalasin

Operativo de rescate

A los equipos de rescate de Laos y de la vecina Tailandia se sumaron socorristas japoneses y malasios. También se informó la llegada de que especialistas de Indonesia, Francia y Australia hacia una zona escarpada de la provincia central de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientiane.

Varios de ellos participaron en el complejo rescate de los 12 menores y su entrenador de fútbol de una cueva en el norte de Tailandia en 2018.

In this release Metta Tham Rescue Kalasin, rescuers work to reach seven people who have been trapped in a cave in Xaisomboun province, Laos, Monday, May 25, 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin via AP) Metta Tham Rescue Kalasin

Ahora, los rescatistas se preparan para buscar a los otros dos aldeanos que continúan desaparecidos.

Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo de rescate tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, indicó el viernes que el equipo planea explorar un área más profunda de la cueva, 20 o 25 metros más allá de donde se encontró a los sobrevivientes. Advirtió, sin embargo, que esa sección está muy inundada.

La cueva se encuentra en una zona escarpada y remota en el distrito de Longcheng,en la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital,Vientián. Los rescatistas detallaron en redes sociales los desafíos que supuso el terreno montañoso y las fuertes lluvias que obstaculizaron su labor.