Medio Oriente no entiende el llamado de Trump a expandir los Acuerdos de Abraham

RIAD, Arabia Saudita.– La publicación del presidente Donald Trump en las redes sociales hacía que todo sonara sencillo. Estados Unidos orquestaría un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, a cambio, una serie de países de Medio Oriente y Asia del Sur se sumarían a los Acuerdos de Abraham, para establecer relaciones con Israel.

El presidente Donald Trump escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

De hecho, dijo que eso “debería ser obligatorio”. Pero la mitad de los países que nombró —como Egipto, Jordania y Turquía— ya tienen relaciones con Israel. Y la otra mitad —incluidos Arabia Saudita, Qatar y Pakistán— no tiene interés en establecerlas en el corto plazo.

Como resultado, el ultimátum errático que Trump compartió el lunes fue recibido con una mezcla de silencio y desconcierto en todo Medio Oriente. Analistas regionales dijeron que ni siquiera estaban seguros de entender la lógica detrás de su propuesta. ¿Por qué el fin de la guerra, que Estados Unidos e Israel iniciaron al bombardear Irán el 28 de febrero, serviría como incentivo para reconocer a Israel en países como Qatar, que había presionado desesperadamente para evitar la guerra desde el principio?

“Es simplemente extraño”, dijo Yoel Guzansky, investigador sénior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, en Israel. “¿Cuál es la conexión entre un acuerdo con Irán y eso? Honestamente, estoy desconcertado”.

Edificios en Doha, Qatar KARIM JAAFAR - AFP

Dos diplomáticos occidentales en la región dijeron que nadie se estaba tomando realmente en serio la idea. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos.

Consultada sobre la conexión entre las negociaciones de paz con Irán y la expansión de los Acuerdos de Abraham, una vocera de la Casa Blanca no respondió de manera directa. En cambio, remitió a declaraciones que hizo Trump el miércoles, cuando sugirió que el acuerdo de Estados Unidos con Irán podría quedar condicionado a que países como Arabia Saudita y Qatar aceptaran reconocer a Israel.

“Creo que esos países nos lo deben”, dijo. “No estoy seguro de que debamos hacer el acuerdo si ellos no firman”.

Los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar no respondieron a los pedidos de comentarios.

Buques de carga en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz Fatima Shbair - AP

En el marco de los Acuerdos de Abraham —un pacto mediado por la primera administración de Trump en 2020—, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos aceptaron establecer relaciones diplomáticas con Israel.

Un amplio abanico de políticos estadounidenses presentó el pacto como un gran logro diplomático y se refirió con frecuencia a los acuerdos como un “acuerdo de paz”.

Académicos de la región dicen que eso no es más que una forma de decir, que oculta el hecho de que nunca hubo una guerra entre Israel y Bahréin o los Emiratos Árabes Unidos. En efecto, los acuerdos esquivaron el conflicto central —entre Israel y los palestinos— y declararon armonía entre partes que no estaban combatiendo.

Desde entonces, los Acuerdos de Abraham abrieron oportunidades para ampliar el comercio, la cooperación en seguridad y el turismo entre los países que los firmaron. Emiratos Árabes Unidos, el arquitecto árabe de los acuerdos, se acercó especialmente a Israel. Pero los acuerdos no inauguraron una nueva era de paz regional —ni mucho menos—, y los vínculos cálidos de los Emiratos con Israel los convirtieron cada vez más en una excepción en Medio Oriente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una ceremonia en el Cementerio Militar en el Monte Herzl Ilia Yefimovich - Pool AFP

Para Israel, la coronación de los Acuerdos de Abraham sería la normalización de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, la mayor economía árabe y sede de los lugares más sagrados del islam. Arabia Saudita no reconoce formalmente a Israel, aunque sucesivas administraciones estadounidenses se fijaron como objetivo cambiar eso.

Pocos consideran que eso sea una posibilidad ahora. En los últimos años, los funcionarios sauditas condicionaron de manera constante los lazos con Israel a la creación de un Estado independiente para los palestinos. El actual gobierno de Israel —el más derechista de la historia del país— se opone con vehemencia al establecimiento de un Estado palestino y no está dispuesto siquiera a hablar de un camino hacia esa posibilidad.

“Arabia Saudita no será apurada hacia una decisión histórica que ignore la estatalidad palestina”, dijo Salman al-Ansari, analista político saudita. “El compromiso de Arabia Saudita con una solución de dos Estados no es un eslogan, y no es una moneda de cambio”.

El lenguaje de Trump implicaba que estaba dando una orden, no haciendo un pedido.

Trabajadores de la defensa civil libanesa buscan entre los escombros de un edificio tras un ataque israelí al amanecer en la zona de Al-Hosh, al sur del Líbano - - AFP

“Debería comenzar con la firma inmediata de Arabia Saudita y Qatar, y todos los demás deberían seguir el mismo camino”, dijo. “Si no lo hacen, no deberían formar parte de este acuerdo, porque eso muestra mala intención”.

Quizás incluso Irán —el archienemigo de Israel— podría sumarse a los Acuerdos de Abraham, especuló Trump.

“¡Guau, eso sí que sería algo especial!”, escribió.

Poco después, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, que poco antes había criticado con dureza el posible acuerdo con Irán, escribió su propia publicación en redes sociales y calificó como “simplemente brillante” la idea de vincular el acuerdo con la expansión de los Acuerdos de Abraham.

“Espero que nuestros aliados árabes acepten esto”, escribió.

Si se toman al pie de la letra, esas declaraciones parecerían indicar una ignorancia de las dinámicas políticas en Medio Oriente, dijeron los analistas. Una asociación con Israel —nunca popular entre las poblaciones árabes— se volvió aún más tóxica para muchos gobiernos de Medio Oriente como resultado de las guerras devastadoras que Israel libró en la Franja de Gaza, el Líbano e Irán desde el ataque mortal encabezado por Hamas contra Israel en octubre de 2023.

Cuanto más presionen los funcionarios estadounidenses por la normalización como una imposición, y no como parte de un acuerdo mutuamente beneficioso, “más inaceptable se vuelve”, dijo Abdulaziz Alghashian, académico saudita e investigador senior no residente del Gulf International Forum, una organización de investigación.

Bajo la administración de Joe Biden, el príncipe heredero saudita había buscado incentivos sustanciales de Estados Unidos a cambio de establecer vínculos con Israel, incluido el acceso a tecnología nuclear estadounidense y un pacto de defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One Mark Schiefelbein - AP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no reaccionó públicamente al pronunciamiento de Trump. Analistas dijeron que el acuerdo por fases con Irán que propuso el presidente probablemente sería difícil de aceptar para Netanyahu. Si el intento de incluir una expansión de los Acuerdos de Abraham apuntaba a funcionar como algún tipo de incentivo, el primer ministro israelí no lo dejó ver.

Consultado sobre la posibilidad de que los Acuerdos de Abraham pasaran a formar parte de cualquier acuerdo con Irán, o sobre si Netanyahu había hablado de este tema con Trump, el gobierno israelí respondió con un comunicado en el que se limitó a decir que “Israel está interesado en expandir el círculo de paz, lo que será sumamente beneficioso para todos los signatarios de los Acuerdos de Abraham”.