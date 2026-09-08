Rusia reanudó los ataques contra Kiev tras la tregua de tres días: al menos dos muertos y siete heridos

KIEV.- Rusia reanudó en la madrugada del martes sus ataques aéreos contra Kiev, capital de Ucrania, lo que dejó al menos dos muertos y siete heridos, tras un alto el fuego de tres días con motivo de una visita sin precedentes de emisarios estadounidenses.

La alerta aérea por misiles fue activada junto a una orden para que la población se dirija a los refugios. Además, debido a la intensidad de los nuevos ataques, el ejército de Polonia puso a su fuerza aérea en alerta.

Una zona residencial de Kiev visiblemente afectada por el avance ruso

Según un balance provisional de la administración militar ucraniana, además de las personas fallecidas y lesionadas, se registraron daños en edificios de varios distritos de la ciudad y sus alrededores.

Este ataque ruso fue el primero dirigido contra Ucrania en tres noches, tras la expiración de una tregua recíproca anunciada por Moscú y Kiev durante la visita de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a ambas ciudades.

Witkoff estimó el lunes que la gira había permitido lograr conversaciones “significativas” con miras a la organización de negociaciones tripartitas para poner fin al conflicto desencadenado por Rusia en febrero de 2022.

Luego de los ataques que sucumbieron sobre Kiev, varios videos de los mismos se viralizaron en redes sociales, rindiendo cuenta de que la potencia misilística rusa se mantiene inexorable.

Otro ataque misilístico de Rusia sobre Kiev

En otro orden y según el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, su homólogo ruso, Vladimir Putin, les indicó a los emisarios de Washington que está dispuesto a iniciar negociaciones con miras a una “desescalada” este invierno.

Esto podría traducirse en una suspensión por parte de ambos bandos de los ataques contra sectores estratégicos. “Hay ideas relacionadas con la energía, los cereales, la electricidad, así como con el petróleo y el gas”, especificó Zelensky.

Otra panorámica del ataque ruso desde el interior de un hogar

Desde la mirada del mandamás ucraniano, Putin “necesita a [Donald] Trump” y no quiere “molestarlo”, sobre todo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de noviembre.

Sobre la división de los cónclaves con ambos mandatarios, Witkoff y Kushner se reunieron el sábado con el presidente ruso en Moscú y, posteriormente, viajaron por primera vez el domingo a Kiev, donde se reunieron con Zelensky.

Desde la Plaza Roja también anunciaron que “no descarta” la reanudación de las conversaciones tripartitas, aunque el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que “aún es muy pronto para hablar del lugar y las fechas precisas”.

En las negociaciones anteriores, Moscú y Kiev se mantuvieron en sus posiciones y las discusiones se estancaron especialmente en torno a la cuestión de los territorios del este de Ucrania, cuya anexión reclama Rusia.

El presidente ucraniano afirmó en Facebook que se estaba preparando activamente para nuevas negociaciones. “Las propuestas de Ucrania son constructivas y siempre lo serán”, aseguró.

Con información de AFP