Santiago Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial tras los disturbios en su domicilio

ASUNCIÓN.- El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado durante la noche del viernes desde su domicilio en el barrio Santísima Trinidad en Asunción al Regimiento Escolta Presidencial (REP) en medio de protestas y enfrentamientos registrados entre manifestantes y policías. La medida fue adoptada para garantizar su seguridad antes de la declaración indagatoria prevista para este sábado a las 11.

La salida del exmandatario estuvo marcada por momentos de tensión. Un grupo de personas arrojó objetos contra los vehículos que integraban la comitiva del traslado, mientras en las inmediaciones de la vivienda se desplegaba un cordón policial.

La salida de Santiago Peña de su domicilio estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y policías

En las inmediaciones se había desplegado un cordón policial ante la concentración de personas que exigían que cumpliera la detención en una cárcel y no en su domicilio. Durante los enfrentamientos, los efectivos dispararon balas de goma para dispersar a quienes participaban de la protesta, según informó ABC.

El REP es una unidad militar autónoma de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ejército Paraguayo, encargada de la seguridad y protección de la máxima autoridad del país, su familia, expresidentes y mandatarios extranjeros en visita oficial. La misma está ubicada en la intersección de la avenida General Santos y la avenida Mariscal Francisco Solano López, en Asunción.

Disturbios de vecinos en la esquina de la casa de Santiago Peña Fabián Marelli

Como informó LA NACION, Peña había quedado detenido el viernes por la noche, después de que los 44 senadores presentes votaran por unanimidad su destitución. La Fiscalía solicitó su arresto apenas se resolvió su salida del poder, en el marco del escándalo financiero por el colapso de Ueno Bank.

El Senado lo declaró culpable de mal desempeño de sus funciones. Durante el debate, el senador Rubén Velázquez cuestionó sus vínculos con Ueno Bank y lo acusó de utilizar fondos públicos para beneficio personal. La caída de la entidad, de la que Peña había sido accionista, desató protestas de ahorristas y una crisis política.

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay este jueves HANDOUT - X account of Paraguayan Presiden

El exmandatario había presentado su renuncia, pero el Congreso avanzó con el juicio político. La diferencia entre ambas salidas tenía consecuencias institucionales: la destitución le impidió acceder a una banca de senador vitalicio.

Tras la votación, Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la conducción del país con la promesa de compensar a los ahorristas afectados. Afuera del Palacio Legislativo, manifestantes que habían seguido la sesión celebraron la decisión del Senado.

Pedro Alliana asumió la presidencia con la promesa de compensar a los ahorristas afectados por el colapso de Ueno Bank Fabián Marelli

“A los ciudadanos que son víctimas de este descalabro financiero serán compensados plenamente. Ordeno que se tomen las medidas necesarias para que se compense a los más desprotegidos”, dijo ya con la banda presidencial colocada.

Por otra parte, el Banco Central de Paraguay comenzó a pagar anticipos a los ahorristas de Ueno Bank, cuya intervención dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una crisis política, informó este viernes a la agecia AFP un responsable de la entidad.

“El proceso de pago de los anticipos de garantía a los depositantes de Ueno Bank comenzó el jueves por la tarde”, dijo José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central.

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